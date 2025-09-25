Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh tượng kinh ngạc ở ngôi đền Khmer bị cây cổ thụ phủ kín

Kho tri thức

Cảnh tượng kinh ngạc ở ngôi đền Khmer bị cây cổ thụ phủ kín

Đền Ta Prohm ở Campuchia là một trong những điểm đến nổi bật của quần thể Angkor, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ với thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện kỳ diệu.

T.B (tổng hợp)
Đền Ta Prohm được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngôi đền do vua Jayavarman VII cho xây dựng như một tu viện Phật giáo Mahayana lớn của đế chế Khmer. Ảnh: Pinterest.
Đền Ta Prohm được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngôi đền do vua Jayavarman VII cho xây dựng như một tu viện Phật giáo Mahayana lớn của đế chế Khmer. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Ta Prohm” mang ý nghĩa đặc biệt. Tên đầy đủ là “Rajavihara”, nhưng tên phổ biến “Ta Prohm” có nghĩa là “tổ tiên được tôn kính”. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Ta Prohm” mang ý nghĩa đặc biệt. Tên đầy đủ là “Rajavihara”, nhưng tên phổ biến “Ta Prohm” có nghĩa là “tổ tiên được tôn kính”. Ảnh: Pinterest.
Ngôi đền từng là trung tâm tu học lớn. Thời hoàng kim, Ta Prohm có tới hàng nghìn tu sĩ, linh mục, vũ nữ và công nhân sinh sống và phục vụ. Ảnh: Pinterest.
Ngôi đền từng là trung tâm tu học lớn. Thời hoàng kim, Ta Prohm có tới hàng nghìn tu sĩ, linh mục, vũ nữ và công nhân sinh sống và phục vụ. Ảnh: Pinterest.
Cây cổ thụ khổng lồ phủ kín đền. Những rễ cây bồ đề và kapok khổng lồ bám chặt vào tường đá tạo nên khung cảnh vừa kỳ bí vừa hùng vĩ. Ảnh: Pinterest.
Cây cổ thụ khổng lồ phủ kín đền. Những rễ cây bồ đề và kapok khổng lồ bám chặt vào tường đá tạo nên khung cảnh vừa kỳ bí vừa hùng vĩ. Ảnh: Pinterest.
Ta Prohm được giữ nguyên trạng khi phục dựng. Khác với nhiều ngôi đền Angkor khác, Ta Prohm hầu như được để nguyên tình trạng với cây cối bao phủ để giữ nét đặc trưng hoang sơ. Ảnh: Pinterest.
Ta Prohm được giữ nguyên trạng khi phục dựng. Khác với nhiều ngôi đền Angkor khác, Ta Prohm hầu như được để nguyên tình trạng với cây cối bao phủ để giữ nét đặc trưng hoang sơ. Ảnh: Pinterest.
Đền Ta Prohm từng lưu giữ nhiều bảo vật. Ghi chép cổ cho thấy nơi đây từng có vô số châu báu, tượng vàng, đồ quý hiến dâng cho các vị thần. Ảnh: Pinterest.
Đền Ta Prohm từng lưu giữ nhiều bảo vật. Ghi chép cổ cho thấy nơi đây từng có vô số châu báu, tượng vàng, đồ quý hiến dâng cho các vị thần. Ảnh: Pinterest.
Ngôi đền nổi tiếng nhờ điện ảnh Hollywood. Bộ phim "Tomb Raider" (2001) với Angelina Jolie đã quay nhiều cảnh tại đây, khiến Ta Prohm trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Ngôi đền nổi tiếng nhờ điện ảnh Hollywood. Bộ phim "Tomb Raider" (2001) với Angelina Jolie đã quay nhiều cảnh tại đây, khiến Ta Prohm trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Đây là điểm đến du lịch nổi bật ở Campuchia. Vẻ đẹp độc đáo nơi rừng xanh nuốt chửng đền cổ khiến Ta Prohm trở thành một trong những điểm check-in không thể bỏ lỡ ở Angkor. Ảnh: Pinterest.
Đây là điểm đến du lịch nổi bật ở Campuchia. Vẻ đẹp độc đáo nơi rừng xanh nuốt chửng đền cổ khiến Ta Prohm trở thành một trong những điểm check-in không thể bỏ lỡ ở Angkor. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Đền Ta Prohm #Kiến trúc Khmer cổ đại #Cây cổ thụ phủ kín đền #Quần thể Angkor #Du lịch Campuchia #Di tích cổ đại nổi tiếng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT