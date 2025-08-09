Cung nữ Trung Hoa xưa trải qua nghi thức thanh lọc cơ thể ra sao?

Nhìn từ trên xuống, cung điện có vẻ đẹp hào nhoáng nhưng lại đầy rẫy những mưu mô, thâm độc, các vị quan triều đình đều tham vọng và tìm mọi cách để lấy lòng bề trên của mình. Còn những nô lệ hèn mọn và không có địa vị thì phải nhìn mặt chủ nhân mà làm việc, chỉ cần một chút bất cẩn nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến mất mạng.

Người ta thường nói “tháp tùng vua như dắt cọp” trong cung, tưởng như giàu sang phú quý, không lo ăn uống, nhưng nếu làm gì phật ý chủ nhân thì sẽ bị trừng phạt, thậm chí mất mạng.

Người ta nói rằng trong hậu cung của hoàng đế thường có ba nghìn mỹ nữ, những kẻ hầu người hạ và phi tần còn nhiều hơn gấp bội. Công việc sức mạnh trong cung thì cần nam giới phải làm, nhưng để đảm bảo sự trong trắng của huyết thống hoàng tộc, những nam nhân này khi vào cung đều phải được "tẩy rửa" để trở thành thái giám.

Tuy nhiên, không chỉ nam giới mà những cô gái khi vào cung cũng phải “thanh lọc cơ thể”, “tẩy rửa”, vậy việc này diễn ra như thế nào?

Trên thực tế, việc “thanh lọc cơ thể”, “tẩy rửa” đối với cung nữ trước khi vào cung là để tránh cho họ mang thai, vì vậy phương pháp này tàn nhẫn hơn nhiều so với xử lý thái giám. Ngay từ thời nhà Đường, một bộ phận chuyên “thanh tẩy” cung nữ đã được thành lập và những cung nữ được chọn vào cung đều được đưa đến đây để thanh lọc.

Các cung nữ khi vào cung cũng từng trải qua cảm giác sống không bằng chết, bởi đối với phụ nữ, thân thể vốn rất mỏng manh, sau khi vào cung phải chịu đựng việc hành hạ thân thể là triệt sản, khiến thân thể đã hốc hác càng thêm tổn thương. Tất nhiên, việc bị hành hạ như vậy không phổ biến trong mọi triều đại, bởi vì phương pháp tàn nhẫn đó khiến phụ nữ khó có thể chịu đựng được.

Cách triệt sản của các cung nữ là cắt bỏ tử cung, phương pháp này thời cổ đại không có công nghệ y học như hiện nay nên tất cả đều được thực hiện thủ công, để tránh đau đớn thì trước đây các cung nữ thường ăn một quả thuốc được sử dụng để làm tê liệt các dây thần kinh, thuốc này tương tự như các loại thuốc gây mê ngày nay. Theo ghi chép, cách làm cho tử cung rụng đi này là lấy một chiếc búa nhỏ đập xuống từng chút một.

Bằng cách này, một số cung nữ không thể chịu đựng được đau đớn và họ có thể chết trước khi chính thức vào cung. Đương nhiên, có một cách tốt hơn là uống thuốc, trong cung sẽ có một loại thuốc có thể làm cho cung nữ mất đi khả năng sinh sản, tác dụng phụ là nó làm rối loạn kinh nguyệt của cung nữ và khiến họ bị đau bụng kinh.

Những phương pháp này cũng hoàn toàn là để tránh quan hệ không đứng đắn giữa hoàng đế và các cung nữ, bởi nếu mang thai và sinh con thì đứa trẻ cũng là sản phẩm của hoàng tộc. Tuy nhiên, cách làm như vậy thực sự rất tàn nhẫn.