Vì sao clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây gây sốt?

Giải trí

Vì sao clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây gây sốt?

Đoạn clip nữ diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Việt.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Người Lao Động, mới đây, một cư dân mạng đăng tải video clip quay cảnh 2 diễn viên Hàn Quốc Suzy và Kim Seon Ho chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội). Người quay video clip không biết chính xác có phải Suzy hay không. Ảnh: Người Lao Động.
Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra cô gái trong video chính là Suzy. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến đoạn clip gây sốt là nhan sắc ít son phấn vẫn rạng rỡ của Suzy. Ảnh: Người Lao Động.
Suzy hiếm khi xuất hiện công khai hay có lịch trình cá nhân tại Việt Nam. Vì vậy, việc nữ ca sĩ kiêm diễn viên chạy bộ ở Hồ Tây nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Việt. Ảnh: Dân Việt.
Sau thông tin Suzy và Kim Seon Ho chạy bộ ở Hồ Tây, một số khán giả đặt nghi vấn cả hai quay phim Portraits of delusion. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, Portraits of delusion xoay quanh Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho), một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung một người phụ nữ bí ẩn Song Jeong Hwa (Suzy). Bộ phim dự kiến ​​phát sóng vào năm 2026. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, Suzy và Kim Seon Ho từng hợp tác trong phim Start-up (Khởi nghiệp). Nữ diễn viên đóng chính, Kim Seon Ho vào vai nam phụ si tình. Ảnh: VTV.
Trước Portraits of delusion, Suzy đóng phim Genie, make a wish (Thần Đèn ơi, ước đi). Ảnh: Tiền Phong.
Suzy xuất thân là ca sĩ nhóm nhóm Miss A. Ảnh: Tiền Phong.
Kim Seon Ho đóng kịch nhiều năm. Từ năm 2017, anh tập trung tham gia phim ảnh. Theo Vietnamnet, nam diễn viên đóng các phim: Thiên hạ đệ nhất giao hàng, Cảnh sát bắt ma, Lang quân 100 ngày, Điệu cha cha cha làng biển. Ảnh: Vietnamnet.
Kim Seon Ho sở hữu gương mặt điển trai với má lúm đồng tiền ngọt ngào. Ảnh: Vietnamnet.
