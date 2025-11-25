Hà Nội

Song Hye Kyo đẹp "không góc dìm" dù ảnh hậu trường mờ nhoè

Giải trí

Song Hye Kyo đẹp "không góc dìm" dù ảnh hậu trường mờ nhoè

Loạt ảnh hậu trường “cam thường” chất lượng thấp của Song Hye Kyo vẫn đẹp đến mức khiến dân tình sửng sốt. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường của Song Hye Kyo tại một sự kiện lớn.
Điều gây chú ý không phải là bối cảnh lung linh hay góc chụp được đầu tư, mà chính là độ… tệ của chất lượng ảnh: nhoè nhoẹt, thiếu sáng, thậm chí còn kém cả ảnh selfie thông thường.
Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ loạt ảnh mộc mạc này lại phơi bày trọn vẹn vẻ đẹp của minh tinh Hàn Quốc.
Trong chiếc váy dạ hội màu nude pastel, chất liệu ren tinh xảo ôm nhẹ phần thân trên xuyên thấu và chân váy xòe rộng bồng bềnh, Song Hye Kyo hiện lên như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Kiểu tóc bob đen nhánh được sấy cúp mềm mại cùng lớp makeup trong trẻo, môi hồng đào thanh lịch càng tôn lên khí chất sang trọng nhưng vẫn đậm nét nữ tính đặc trưng của cô.
Thực tế, chính loạt ảnh “cam thường” chụp vội bằng iPhone dưới ánh sáng vàng vọt ấy lại trở thành minh chứng thuyết phục nhất cho nhan sắc không góc chết của Song Hye Kyo.
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình lên mạng xã hội.
Bên cạnh những hình ảnh công việc, cô cũng đăng tải ảnh gặp gỡ bạn bè. Những hình ảnh gần gũi, tự nhiên của người đẹp thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.
Có thể thấy Song Hye Kyo đang có cuộc sống thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đời thường.
Người đẹp là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao trong suốt 3 thập kỷ. Cô nổi tiếng từ những năm 19 tuổi, ở mỗi độ tuổi 20-30-40 lại có tác phẩm gây sốt khắp châu Á.
