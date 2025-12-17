Vì sao Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả mua xe ô tô cứu thương? [Kỳ 1]

Doanh nghiệp trúng thầu nhưng không ký hợp đồng

Theo đó, ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An đã ký ban hành Quyết định số 3466/QĐ-BVĐKLA về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương của bệnh viện.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Auto Trường Chinh (Auto Trường Chinh) không thực hiện các bước cần thiết để hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định, dù đã được công bố trúng thầu trước đó.

Cụ thể, thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho biết, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Auto Trường Chinh không tiến hành hoàn thiện, ký hợp đồng. Việc không thực hiện nghĩa vụ này khiến quá trình triển khai gói thầu không thể tiếp tục, buộc chủ đầu tư phải ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu của bệnh viện.

Trước đó, ngày 27/10/2025, Bệnh viện Đa khoa Long An đã ban hành Quyết định số 2467/QĐ-BVĐKLA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, dự toán mua sắm gói thầu “Mua xe ô tô cứu thương”. Gói thầu có giá trị 932,511 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Long An (VietinBank). Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.

Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến được xác định từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2025. Kết quả cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Auto Trường Chinh, với giá chào cuối cùng đúng bằng giá gói thầu, đạt 932,511 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, ngày 25/11/2025, Bệnh viện Đa khoa Long An đã ban hành Quyết định số 3085/QĐ-BVĐKLA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty CP Auto Trường Chinh trúng thầu.

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, nhà thầu sau khi được công bố trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định. Trường hợp không thuộc các ngoại lệ nêu tại Khoản 4 Điều 34, nếu nhà thầu trúng thầu nhưng không thực hiện hoặc từ chối ký hợp đồng, thỏa thuận khung thì bị xác định là vi phạm nghĩa vụ sau trúng thầu. Đây là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và làm cơ sở đánh giá mức độ uy tín của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu.

"Thực tế, việc doanh nghiệp nêu trên trúng thầu nhưng không ký hợp đồng không chỉ làm gián đoạn quá trình mua sắm xe ô tô cứu thương mà còn đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư trong việc rà soát, đánh giá kỹ năng lực, mức độ cam kết và trách nhiệm của nhà thầu tham dự. Quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa Long An được xem là phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư, của đơn vị thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, kỷ cương trong công tác đấu thầu", ông Giang chia sẻ thêm.

