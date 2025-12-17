Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Vì sao Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả mua xe ô tô cứu thương? [Kỳ 1]

Bệnh viện Đa khoa Long An vừa ban hành quyết định hủy gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương, do đơn vị trúng thầu không thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định.

Ngọc Tân

Doanh nghiệp trúng thầu nhưng không ký hợp đồng

Theo đó, ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An đã ký ban hành Quyết định số 3466/QĐ-BVĐKLA về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương của bệnh viện.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Auto Trường Chinh (Auto Trường Chinh) không thực hiện các bước cần thiết để hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định, dù đã được công bố trúng thầu trước đó.

auto-tc-1-8001.png
Thông tin nhà thầu bị đánh giá uy tín trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cụ thể, thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho biết, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Auto Trường Chinh không tiến hành hoàn thiện, ký hợp đồng. Việc không thực hiện nghĩa vụ này khiến quá trình triển khai gói thầu không thể tiếp tục, buộc chủ đầu tư phải ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu của bệnh viện.

Trước đó, ngày 27/10/2025, Bệnh viện Đa khoa Long An đã ban hành Quyết định số 2467/QĐ-BVĐKLA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, dự toán mua sắm gói thầu “Mua xe ô tô cứu thương”. Gói thầu có giá trị 932,511 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Long An (VietinBank). Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.

Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến được xác định từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2025. Kết quả cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Auto Trường Chinh, với giá chào cuối cùng đúng bằng giá gói thầu, đạt 932,511 triệu đồng.

bv-dakhoa-la-2.png
Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh IT

Trên cơ sở đó, ngày 25/11/2025, Bệnh viện Đa khoa Long An đã ban hành Quyết định số 3085/QĐ-BVĐKLA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty CP Auto Trường Chinh trúng thầu.

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, nhà thầu sau khi được công bố trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định. Trường hợp không thuộc các ngoại lệ nêu tại Khoản 4 Điều 34, nếu nhà thầu trúng thầu nhưng không thực hiện hoặc từ chối ký hợp đồng, thỏa thuận khung thì bị xác định là vi phạm nghĩa vụ sau trúng thầu. Đây là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và làm cơ sở đánh giá mức độ uy tín của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu.

"Thực tế, việc doanh nghiệp nêu trên trúng thầu nhưng không ký hợp đồng không chỉ làm gián đoạn quá trình mua sắm xe ô tô cứu thương mà còn đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư trong việc rà soát, đánh giá kỹ năng lực, mức độ cam kết và trách nhiệm của nhà thầu tham dự. Quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa Long An được xem là phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư, của đơn vị thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, kỷ cương trong công tác đấu thầu", ông Giang chia sẻ thêm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ cuối] “Soi” năng lực nhà thầu vừa bị BV Đa khoa Long An “bêu tên” không đảm bảo uy tín

#Quy trình đấu thầu và ký hợp đồng #Hủy kết quả trúng thầu không thực hiện nghĩa vụ #Vai trò của chủ đầu tư trong đấu thầu #Quy định pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế #Tác động của việc không ký hợp đồng đến dự án #Quản lý năng lực nhà thầu và đánh giá uy tín

Bài liên quan

Bạn đọc

Nhà thầu bị loại ở gói chiếu sáng Phú Quốc từng bị xếp vào diện không đảm bảo uy tín [Kỳ cuối]

Trong 9 doanh nghiệp trượt gói thầu Hệ thống chiếu sáng do Đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư, có một nhà thầu từng bị xếp vào diện không bảo đảm uy tín.

Cụ thể, tại gói thầu này, Công ty CP Phát triển Thịnh Long (Công ty Thịnh Long) là đơn vị đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng chỉ xếp hạng 10, với giá dự thầu 7,094 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó ngày 21/11/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia văn bản số 216/QĐ-BQL, trong đó đánh giá Công ty Thịnh Long không bảo đảm uy tín theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nguyên nhân được xác định là nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu. Vi phạm này xảy ra tại Gói thầu số 11: Thi công nâng cấp các tuyến đường, thuộc Dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn TP Phú Quốc (cũ), đối với các gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước, bao gồm các gói EC, PC.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vì sao Quang Điện – Đại Phú được đánh giá cao tại gói thầu chiếu sáng số 10? [Kỳ 2]

Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ, đang thu hút sự chú ý.

Một nhà thầu còn non trẻ…

Công ty TNHH Tư vấn và XD Quang Điện được thành lập tháng 10/2023, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Nhà Bè, TP HCM, do ông Trần Đại Dương là người đại diện pháp luật. Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và liên tục xuất hiện tại các gói thầu hạ tầng kỹ thuật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vượt 9 đối thủ, liên danh 2 thành viên trúng gói chiếu sáng Phú Quốc [Kỳ 1]

Gói thầu hệ thống chiếu sáng do Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm chủ đầu tư, thu hút sự chú ý khi có tới 10 nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh.

Theo đó, ngày 18/4/2025, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường đấu nối xung quanh Quảng trường và Trung tâm hành chính; với tổng mức đầu tư xây dựng 38,103 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ.

Tiếp đó, ngày 30/9/2025, Ban QLDA ĐTXD Khu vực Đặc khu Phú Quốc (thuộc UBND Đặc khu Phú Quốc) ban hành Quyết định số 103/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường đấu nối xung quanh Quảng trường và Trung tâm Hành chính, với 5 gói thầu. Gói thầu số 10: Hệ thống chiếu sáng có giá trị 8,060 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.