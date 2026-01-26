Vi phạm đầu tư, 2 doanh nghiệp ở Đồng Nai bị xử phạt

Do vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 170 triệu đồng.

Ngày 26/01, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước.

Theo đó, ngày 12/01, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước.

Theo Quyết định xử phạt, cả 2 Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước đều đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Ảnh minh hoạ.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Với hành vi vi phạm này, Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt mỗi doanh nghiệp 85 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

