17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán, Sở Công thương Hà Nội nói gì?

Sở Công Thương Hà Nội vừa thông tin về tình hình kinh doanh và nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại thời điểm 6h ngày 7/3/2026, lượng tồn kho xăng dầu tại 3 kho thương mại trên địa bàn gồm Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá và Kho xăng dầu Nam Phong đạt khoảng 36.500 m3, giảm 7.500 m3 (tương đương 17,05%) so với ngày 6/3.

Sở Công Thương cho biết, qua theo dõi thực tế tại các cửa hàng và báo cáo nhanh từ một số thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ, lượng khách mua xăng dầu trong ngày 7/3 tiếp tục tăng cao.

Sản lượng bán lẻ từ ngày 4/3 đến 7/3/2026 tại nhiều doanh nghiệp tăng mạnh so với mức bình quân tháng 2/2026. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tăng khoảng 30%, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội tăng 10%, và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tăng 29%.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Hà Nội, các cửa hàng thiếu hàng, phải tạm đóng cửa hoặc bán hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian), do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Trong khi đó, các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng để duy trì hoạt động. Nguồn cung được ưu tiên cho các cửa hàng trực thuộc, sau đó đến các đại lý và thương nhân nhận quyền theo tiến độ mua hàng của các tháng trước. Sau khi đảm bảo nguồn cung trong hệ thống, các đầu mối mới phân bổ thêm cho các thương nhân phân phối.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống thương nhân đầu mối, hơn 30% còn lại thuộc hệ thống thương nhân phân phối và các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành khác. Các thương nhân đầu mối cam kết đảm bảo nguồn cung cho hệ thống từ nay đến hết tháng 3/2026.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, qua kiểm tra, giám sát trong ngày 7/3 ghi nhận 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng 3 cửa hàng so với ngày 6/3.

Ba cửa hàng mới phát sinh gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang (thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Kiên), tại thôn Mộc, xã Ba Vì: hết dầu diesel do đơn vị cấp hàng không có nguồn cung.

Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi (thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển INDEL), tại Km10 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở: hết xăng RON 95, vẫn bán dầu DO bình thường.

Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh (thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bảo Anh), tại số 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ: hết các mặt hàng xăng, vẫn bán các mặt hàng dầu.

Cơ quan chức năng cho biết việc tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng trên đều có lý do chính đáng và đang được theo dõi, giám sát để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên địa bàn.