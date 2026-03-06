Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vườn cây trĩu quả trong biệt thự nghỉ dưỡng của 'MC giàu nhất Việt Nam'

Kinh doanh - Địa ốc

Vườn cây trĩu quả trong biệt thự nghỉ dưỡng của 'MC giàu nhất Việt Nam'

Biệt thự nghỉ dưỡng của MC Đại Nghĩa nằm lặng lẽ giữa lòng Đà Lạt, được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn và bầu không khí mát lành. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, MC Đại Nghĩa chia sẻ loạt ảnh về cây ổi xiêm (hay còn gọi ổi tí hon) với những chùm quả chín mọng trồng tại cơ ngơi của anh ở Đà Lạt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Mới đây, MC Đại Nghĩa chia sẻ loạt ảnh về cây ổi xiêm (hay còn gọi ổi tí hon) với những chùm quả chín mọng trồng tại cơ ngơi của anh ở Đà Lạt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Nam MC cho biết, giống cây này được một người em tại Đà Lạt tìm mua giúp. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Nam MC cho biết, giống cây này được một người em tại Đà Lạt tìm mua giúp. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Dù mới trồng được khoảng 6 tháng và không có nhiều thời gian tưới nước thường xuyên, cây vẫn phát triển tốt và cho trái dày đặc từ gốc đến ngọn. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Dù mới trồng được khoảng 6 tháng và không có nhiều thời gian tưới nước thường xuyên, cây vẫn phát triển tốt và cho trái dày đặc từ gốc đến ngọn. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Những chùm quả chín đỏ tím trông như trái sim, mọc sát nhau dọc theo các cành lá xanh tốt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Những chùm quả chín đỏ tím trông như trái sim, mọc sát nhau dọc theo các cành lá xanh tốt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Sự đan xen giữa quả xanh và quả chín tạo vẻ đẹp sum suê, đầy sức sống cho góc vườn nhà nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Sự đan xen giữa quả xanh và quả chín tạo vẻ đẹp sum suê, đầy sức sống cho góc vườn nhà nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Từng chùm quả trĩu nặng với phần vỏ căng mịn, màu sắc từ xanh chuyển dần sang đỏ và tím đậm lạ mắt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Từng chùm quả trĩu nặng với phần vỏ căng mịn, màu sắc từ xanh chuyển dần sang đỏ và tím đậm lạ mắt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Trái ổi có vị chua ngọt, ruột mềm. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Trái ổi có vị chua ngọt, ruột mềm. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Biệt thự của MC Đại Nghĩa tại Đà Lạt được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn và bầu không khí mát lành đặc trưng của cao nguyên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Biệt thự của MC Đại Nghĩa tại Đà Lạt được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn và bầu không khí mát lành đặc trưng của cao nguyên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, nơi đây còn là không gian để nam MC thực hành lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, nơi đây còn là không gian để nam MC thực hành lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Bên trong nhà, mọi thứ được sắp đặt tối giản nhưng vẫn ấm áp với chất liệu mộc. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Bên trong nhà, mọi thứ được sắp đặt tối giản nhưng vẫn ấm áp với chất liệu mộc. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Góc nào trong nhà cũng ngập tràn cây và hoa. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Góc nào trong nhà cũng ngập tràn cây và hoa. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa
Video: Hà Nội kiểm định hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#MC Đại Nghĩa #biệt thự Đà Lạt #vườn cây #sống tối giản #thiền #thiên nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Galaxy S26 Ultra thiếu màn hình 10-bit

Galaxy S26 Ultra thiếu màn hình 10-bit

Samsung xác nhận Galaxy S26 Ultra chỉ dùng tấm nền 8-bit, không có 10-bit như quảng cáo, khiến người dùng lo ngại về chất lượng hiển thị và trải nghiệm.