Tour săn hoa ban Tây Bắc giá từ hơn 2 triệu đồng tháng 3

Tháng Ba, hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, đặc biệt tại Điện Biên. Sắc hoa tinh khôi trên các cung đèo đang thu hút đông du khách đến tham quan, check-in.

Hoa ban khoe sắc trên những cung đèo Tây Bắc

Tháng Ba hằng năm được xem là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa ban loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Khi tiết trời ấm dần, những cánh ban trắng tinh khôi đồng loạt bung nở trên sườn núi, dọc các cung đèo, tạo nên khung cảnh thơ mộng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Điện Biên được xem là “thủ phủ” của hoa ban. Tại TP Điện Biên Phủ, du khách có thể dễ dàng bắt gặp sắc ban nở rộ dọc nhiều tuyến phố như Võ Nguyên Giáp hay khu vực đồi A1. Những hàng cây hoa ban phủ trắng hai bên đường trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi dịp tháng Ba.

Không chỉ trong trung tâm thành phố, nhiều khu vực khác như lòng chảo Điện Biên, Mường Phăng hay các cung đường từ Mường Chà đến Mường Nhé cũng là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của hoa ban giữa núi rừng.

Mùa hoa ban cũng gắn liền với Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sự kiện văn hóa, du lịch thường niên được tổ chức vào tháng 3 với nhiều hoạt động nghệ thuật, trình diễn văn hóa dân tộc và trải nghiệm du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách.

Nhiều tour săn hoa ban giá từ hơn 2 triệu đồng

Cùng với mùa hoa ban nở rộ, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tung ra các chương trình du lịch Tây Bắc kết hợp ngắm hoa và khám phá di tích lịch sử Điện Biên.

Khảo sát từ một số công ty du lịch cho thấy, các tour phổ biến hiện nay có thời gian 3 ngày 2 đêm, khởi hành từ Hà Nội, với giá dao động khoảng 2,4 – 3,2 triệu đồng/người tùy chất lượng dịch vụ và lịch trình.

Hành trình thường bao gồm các điểm đến nổi bật như Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên, kết hợp tham quan những di tích lịch sử nổi tiếng như đồi A1, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời dừng chân check-in các cung đường hoa ban nở rộ dọc quốc lộ 6.

Một số tour mở rộng thời gian 4 ngày 3 đêm còn đưa du khách khám phá Mường Phăng – nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ hoặc kết hợp hành trình tới A Pa Chải (Mường Nhé) – điểm cực Tây của Tổ quốc, với mức giá khoảng 3,6 – 3,7 triệu đồng/người.

Không chỉ Điện Biên, nhiều địa phương khác như Sơn La hay Lai Châu cũng bước vào mùa hoa ban nở rộ. Tại Sơn La, hoa ban xuất hiện dày đặc ở cao nguyên Mộc Châu và dọc quốc lộ 6.

Các điểm như đèo Ban, đèo Nhọt hay cung đường từ Sơn Tây đi Mường Cơi, rẽ quốc lộ 37 đến ngã ba Cò Nòi mang đến khung cảnh núi rừng xanh mướt điểm xuyết sắc ban trắng nổi bật.

Riêng tại Mộc Châu, du khách có thể ngắm hoa ban tại nhiều địa điểm như Bản Áng, thung lũng Nà Ka, khu vực gần Động Sơn Mộc Hương hay các con đường quanh nghĩa trang liệt sĩ. Sắc ban trắng hòa cùng hoa đào, hoa mận cuối mùa tạo nên bức tranh mùa xuân đặc trưng của vùng cao.

Trong những năm gần đây, nhiều du khách còn lựa chọn mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống dân tộc để chụp ảnh giữa những hàng ban nở rộ, tạo nên những bộ ảnh ấn tượng giữa thiên nhiên Tây Bắc.

Lưu ý khi du lịch mùa hoa ban

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, tháng 3 là mùa cao điểm du lịch Tây Bắc, do đó việc đặt phòng lưu trú và dịch vụ sớm sẽ giúp tránh tình trạng quá tải hoặc tăng giá.

Du khách cũng được khuyến cáo không bẻ cành, hái hoa khi chụp ảnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng phong tục tập quán của người dân địa phương.

Chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn đúng thời điểm, hành trình săn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc sẽ trở thành trải nghiệm đáng nhớ với khung cảnh trắng tinh khôi đặc trưng của mùa xuân vùng cao.