Hoa tươi Hà Nội đội giá dịp 8/3, người mua vẫn đông

Thị trường hoa tươi Hà Nội dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 ghi nhận giá nhiều loại hoa tăng cao. Dù thời tiết có mưa nhẹ, các tuyến phố hoa vẫn nhộn nhịp khách.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa trên các con phố của Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống, giá nhiều loại hoa tươi đã tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, các sản phẩm hoa lụa, hoa sáp cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, thu hút người mua nhờ mẫu mã đẹp mắt không thua kém hoa tươi và độ bền lâu.

Hoa tươi tăng giá mạnh trước ngày 8/3.

Hoa tươi "nhộn nhịp" tăng giá

Tại nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội, các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương, hoa baby cẩm tú cầu đều tăng giá đáng kể so với thời điểm đầu tháng.

Theo một chủ cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), giá hoa hồng Đà Lạt hiện dao động khoảng 30.000–50.000đ/bông, trong khi ngày thường chỉ khoảng 15.000đ/bông. Những bó hoa được thiết kế sẵn có giá từ 600.000đ đến hơn 1 triệu đồng, tùy số lượng và loại hoa. Đối với hoa hồng nhập khẩu, mức giá có thể lên tới gần 200.000đ/bông, tulip 100.000đ/bông.

Nhiều mẫu giỏ hoa đẹp cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Trường Hân.

“Những ngày này lượng khách tăng rất nhanh. Nhiều khách đặt trước cả tuần để đảm bảo có hoa đẹp. Giá hoa tăng gấp 2 - 3 lần so với bình thường, chủ yếu do nhu cầu tăng mạnh và chi phí vận chuyển, nguồn cung hạn chế”, chủ cửa hàng cho biết.

Tại các chợ hoa đầu mối, tiểu thương cũng cho biết lượng hàng nhập về nhiều hơn so với ngày thường, nhưng giá bán vẫn tăng vì sức mua lớn. Đặc biệt, các loại hoa nhập khẩu như tulip hay mẫu đơn có giá cao gấp đôi so với ngày thường.

Ghi nhận tại các cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy), giá hoa cũng được đánh giá là tăng gấp vài lần ngày thường, tuy nhiên giá thành có phần rẻ hơn các nơi khác vì mẫu mã đơn giản, số lượng nhiều, lượng khách cũng đông hơn, mức giá được ghi nhận chỉ từ 100.000đ/ bó nhỏ đến 400.000đ/ bó lớn.

Vì thời tiết không ủng hộ, nhịp mua bán hoa tươi đúng ngày lễ năm nay có phần kém hơn so với những năm trước.

Hoa lụa, hoa giả “phủ sóng” chợ mạng

Song song với hoa tươi, thị trường hoa lụa, hoa giả cũng trở nên nhộn nhịp, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như “hoa 8/3”, “bó hoa lụa tặng 8/3”, người mua có thể dễ dàng thấy hàng nghìn sản phẩm với đủ kiểu dáng và mức giá.

Bên cạnh những sản phẩm hoa tươi, hoa lụa được xem là đối thủ đáng gờm mới trong thị trường hoa, với giá thành rẻ và đẹp.

Nhiều bó hoa lụa được thiết kế tinh xảo, phối cùng giấy gói và phụ kiện trang trí giống hệt hoa tươi, khiến không ít người khó phân biệt nếu chỉ nhìn qua hình ảnh. Giá bán của các sản phẩm này dao động từ 100.000đ - 600.000đ, thấp hơn đáng kể so với các bó hoa tươi cùng kích thước.

Chị T.T.H - một người bán hàng online cho biết, lượng đơn đặt hoa lụa năm nay tăng rõ rệt. “Nhiều khách chọn hoa lụa vì giữ được lâu, có thể trưng bày nhiều tháng. Ngoài ra, mẫu mã cũng ngày càng đẹp nên rất được giới trẻ ưa chuộng".

Không chỉ vì giá cả, nhiều người tiêu dùng cho biết họ lựa chọn hoa lụa vì tính tiện lợi và bền. Trong khi hoa tươi thường chỉ giữ được vài ngày, hoa lụa có thể sử dụng lâu dài, thậm chí trở thành vật trang trí trong nhà hoặc văn phòng.

Anh Minh Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái tôi mua hoa tươi nhưng chỉ được vài ngày là héo. Năm nay tôi chọn hoa lụa, vừa đẹp vừa giữ được lâu, giá lại hợp lý”.

Một số cửa hàng hoa cũng bắt đầu kết hợp hoa tươi và hoa lụa trong cùng một bó để tạo điểm nhấn, đồng thời giảm chi phí cho khách hàng.

Dù xuất hiện thêm nhiều lựa chọn như hoa lụa hay hoa giả, hoa tươi vẫn là món quà truyền thống được nhiều người lựa chọn trong dịp 8/3. Các cửa hàng hoa dự báo sức mua sẽ còn tăng mạnh vào đúng ngày lễ, khi nhiều khách hàng mua trực tiếp để tặng người thân, đồng nghiệp.

Sự đa dạng của thị trường – từ hoa tươi, hoa nhập khẩu cho đến hoa lụa – đang mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn trong dịp tôn vinh phụ nữ.