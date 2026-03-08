Nhiều sai phạm tài chính tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Theo kết luận thanh tra, trong quản lý doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã hạch toán tăng chi phí không đúng quy định với số tiền hơn 9,8 tỷ đồng; đồng thời hạch toán khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không đúng quy định gần 54 tỷ đồng. Năm 2024, công ty còn hạch toán thiếu doanh thu tài chính hơn 5,9 tỷ đồng là cổ tức nhận được từ khoản đầu tư vào Công ty CP Thống Nhất.

TTCP cũng chỉ ra trong giai đoạn 2018–2024, doanh nghiệp còn nhiều thiếu sót trong việc ban hành các quy chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước. Công ty chưa xây dựng, sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác, cũng như quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị do công ty sở hữu 100% vốn hoặc có vốn đầu tư.

Trong hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, công ty thực hiện góp vốn, đầu tư tại một số công ty con chưa đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế nội bộ của Tập đoàn. Đồng thời, doanh nghiệp không xây dựng kế hoạch giám sát tài chính giai đoạn 2018–2024 đối với các công ty con có vốn đầu tư, dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính không được theo dõi kịp thời.

Về công nợ, TTCP ghi nhận khoản nợ phải thu ngắn hạn hơn 241 tỷ đồng tại Công ty CP Quasa Geruco và Công ty CP Cao su Việt Lào. Theo báo cáo của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đến 1/12/2025 doanh nghiệp đã thu hồi toàn bộ khoản nợ này.

Từ các sai phạm trên, TTCP kiến nghị doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận chịu thuế TNDN 9,8 tỷ đồng, tăng lợi nhuận sau thuế năm 2024 thêm 5,9 tỷ đồng từ cổ tức nhận được, đồng thời kê khai và nộp bổ sung thuế TNDN 12,7 tỷ đồng.

TTCP cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.