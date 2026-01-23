Hà Nội

Kinh doanh

Xử phạt Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải 50 triệu đồng

Do thiếu trách nhiệm quản lý, để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục, Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải (Đồng Nai) bị xử phạt 50 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 23/01, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải (Địa chỉ trụ sở chính: 414, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai).

Theo quyết định số 144/QĐ-XPHC, ngày 15/01, Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý”.

z7460193778313-309a9fe6bf3cadbbc18cc8ad15664b4b.jpg
Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải bị xử phạt 50 triệu đồng.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Với hành vi vi phạm này, Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 50 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 4,5 tháng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
