Chiến sự Trung Đông có tiếp tục 'phủ bóng' chứng khoán tuần tới?

Sau tuần lao dốc gần 6%, VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới.

Sau tuần lao dốc gần 6%, VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi căng thẳng chiến sự Mỹ - Iran và làn sóng bán ròng mạnh của khối ngoại. Các chuyên gia tính tới kịch bản, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.700 - 1.720 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầu tháng 3 đầy biến động khi chịu tác động mạnh từ các yếu tố quốc tế. Thông tin Mỹ và các đồng minh tấn công Iran, khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang và nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực, đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Làn sóng bán tháo các tài sản rủi ro gia tăng khi nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang các kênh an toàn hơn, tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán, trong đó có Việt Nam.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm mạnh 5,98%, lùi về 1.767,84 điểm, đồng thời kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm. Chỉ số VN30 còn giảm sâu hơn khi mất 7,64%, xuống còn 1.904,19 điểm. Diễn biến tiêu cực lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành khi lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch.

VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường tuần qua thuộc về nhóm dầu khí và phân bón - hóa chất. Giá dầu và phân bón tăng mạnh sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, làm dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nhờ đó, một số cổ phiếu trong các nhóm này ghi nhận mức tăng tích cực trong những phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài khi nhiều mã bắt đầu điều chỉnh từ giữa tuần sau giai đoạn tăng nóng.

Ngược lại, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều chịu áp lực giảm mạnh. Các cổ phiếu công nghệ, viễn thông, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp, hàng không và tài chính đồng loạt lao dốc với khối lượng giao dịch tăng vọt. Thanh khoản toàn thị trường trong tuần tăng khoảng 40,3% so với tuần trước, cho thấy áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời và cắt lỗ.

Một yếu tố khác gây sức ép lên thị trường là hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 6.100 tỷ đồng trên sàn HoSE, tiếp tục kéo dài xu hướng rút vốn bất chấp việc thị trường Việt Nam chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ được FTSE Russell xem xét nâng hạng.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - cho biết, VN-Index hầu như đã xóa sạch toàn bộ nhịp tăng hồi trước Tết và với diễn biến cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Nhiều khả năng xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn trong đầu tuần sau.

“VN-Index có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700 - 1.720 điểm, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại kể từ giữa tuần sau. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán”, ông Phong khuyến nghị.

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội) mua giá cao mà hãy kiên nhẫn chờ đợi nhịp chỉnh, do nhóm này đã phản ánh có phần thái quá đối với tin tức và biến động giá dầu thế giới.

Theo ông Phong, giá dầu đang tiếp tục tăng phi mã lên sát mốc 90 USD/thùng, tuy nhiên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt vào tuần sau, cũng như một loạt các hành động can thiệp giá dầu của Mỹ trên thị trường tương lai để tránh khủng hoảng năng lượng.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, xuyên suốt tuần qua, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung.

Với bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu liên tục leo thang, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả, đồng thời tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Chuyên gia từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo, với việc VN-Index đóng cửa thấp nhất tuần và diễn biến của chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran tính đến thời điểm hiện tại, áp lực bán sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1.700 - 1.710 điểm trong các phiên kế tiếp. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các tiếp tới.

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Chứng khoán toàn cầu phản ứng ra sao trước căng thẳng Trung Đông?

Tình hình tại Trung Đông đang tạo ra những diễn biến đa chiều đối với thị trường chứng khoán toàn cầu.

Sau khi chiến sự tại Trung Đông leo thang, các thị trường chứng khoán đã có phản ứng tiêu cực. Ngày 2/3, chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm khi các cuộc không kích nhằm vào Iran kéo theo các hành động đáp trả trong khu vực, làm gián đoạn các trung tâm năng lượng và tài chính quan trọng. Sang phiên ngày 3/3, đà giảm tiếp tục gia tăng, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Năm 2026 bỏ tiền vào chứng khoán, đất hay mua vàng để sinh lời cao?

Năm 2026 là phép thử về tư duy chiến lược khi bức tranh đầu tư mở ra nhiều gam màu ở cả chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm và vàng.

Nhiều kênh đầu tư cùng “sáng đèn”

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) đánh giá, bức tranh năm 2026 mở ra với nhiều gam màu đồng thời: vàng và bạc ở vùng giá cao trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng; chứng khoán tiệm cận mốc lịch sử khi định giá không còn rẻ; bất động sản phục hồi theo đà hạ tầng; trái phiếu dần khơi thông; lãi suất tiết kiệm nhích lên.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Trong 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay, đại gia ngành ngân hàng, bất động sản chiếm ưu thế.

Tính đến ngày 15/2/2026 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup tiếp tục là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị trí này được Chủ tịch Phạm Nhật Vượng giữ suốt nhiều năm qua, năm nay chỉ khác ở chỗ khối tài sản tăng mạnh. Hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản tương đương 557.264 tỷ đồng. Con số này cách đây một năm trước đây chỉ khoảng 100.000 tỷ đồng.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhờ đà tăng cổ phiếu VIC. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, cổ phiếu VIC dừng ở mức 160.000 đồng/cp, tăng 139.800 đồng/cp, tương đương 692% sau một năm giao dịch (năm âm lịch).

Xem chi tiết

