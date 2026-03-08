Chiến sự Trung Đông có tiếp tục 'phủ bóng' chứng khoán tuần tới?

Sau tuần lao dốc gần 6%, VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới.

Sau tuần lao dốc gần 6%, VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi căng thẳng chiến sự Mỹ - Iran và làn sóng bán ròng mạnh của khối ngoại. Các chuyên gia tính tới kịch bản, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.700 - 1.720 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầu tháng 3 đầy biến động khi chịu tác động mạnh từ các yếu tố quốc tế. Thông tin Mỹ và các đồng minh tấn công Iran, khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang và nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực, đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Làn sóng bán tháo các tài sản rủi ro gia tăng khi nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang các kênh an toàn hơn, tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán, trong đó có Việt Nam.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm mạnh 5,98%, lùi về 1.767,84 điểm, đồng thời kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm. Chỉ số VN30 còn giảm sâu hơn khi mất 7,64%, xuống còn 1.904,19 điểm. Diễn biến tiêu cực lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành khi lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch.

VN-Index được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường tuần qua thuộc về nhóm dầu khí và phân bón - hóa chất. Giá dầu và phân bón tăng mạnh sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, làm dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nhờ đó, một số cổ phiếu trong các nhóm này ghi nhận mức tăng tích cực trong những phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài khi nhiều mã bắt đầu điều chỉnh từ giữa tuần sau giai đoạn tăng nóng.

Ngược lại, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều chịu áp lực giảm mạnh. Các cổ phiếu công nghệ, viễn thông, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp, hàng không và tài chính đồng loạt lao dốc với khối lượng giao dịch tăng vọt. Thanh khoản toàn thị trường trong tuần tăng khoảng 40,3% so với tuần trước, cho thấy áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời và cắt lỗ.

Một yếu tố khác gây sức ép lên thị trường là hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 6.100 tỷ đồng trên sàn HoSE, tiếp tục kéo dài xu hướng rút vốn bất chấp việc thị trường Việt Nam chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ được FTSE Russell xem xét nâng hạng.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - cho biết, VN-Index hầu như đã xóa sạch toàn bộ nhịp tăng hồi trước Tết và với diễn biến cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Nhiều khả năng xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn trong đầu tuần sau.

“VN-Index có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700 - 1.720 điểm, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại kể từ giữa tuần sau. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán”, ông Phong khuyến nghị.

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội) mua giá cao mà hãy kiên nhẫn chờ đợi nhịp chỉnh, do nhóm này đã phản ánh có phần thái quá đối với tin tức và biến động giá dầu thế giới.

Theo ông Phong, giá dầu đang tiếp tục tăng phi mã lên sát mốc 90 USD/thùng, tuy nhiên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt vào tuần sau, cũng như một loạt các hành động can thiệp giá dầu của Mỹ trên thị trường tương lai để tránh khủng hoảng năng lượng.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, xuyên suốt tuần qua, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung.

Với bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu liên tục leo thang, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả, đồng thời tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Chuyên gia từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo, với việc VN-Index đóng cửa thấp nhất tuần và diễn biến của chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran tính đến thời điểm hiện tại, áp lực bán sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1.700 - 1.710 điểm trong các phiên kế tiếp. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các tiếp tới.