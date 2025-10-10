Hà Nội

Vị mãnh tướng khiến Tào Tháo hoảng loạn, cắt râu tháo chạy thoát thân

Kho tri thức

Vị mãnh tướng khiến Tào Tháo hoảng loạn, cắt râu tháo chạy thoát thân

Trong tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa", Tào Tháo bị mãnh tướng Mã Siêu truy sát nên phải “cắt râu, cởi áo” để chạy thoát thân.

Tâm Anh (TH)
Tào Tháo là một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất Trung Quốc vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc. Nhân vật này được biết đến là thông minh, gian xảo, đa nghi. Trong tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" của nhà văn La Quán Trung, Tào Tháo từng rất chật vật khi trốn chạy khỏi sự truy sát của Mã Siêu.
Mã Siêu (176 - 222), tự Mạnh Khởi, là một võ tướng của nhà Thục Hán. Ông là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện và là một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán (4 người còn lại là: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung).
Dưới ngòi bút của nhà văn La Quán Trung, Mã Siêu được miêu tả là viên tướng có mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài. Ông là chiến binh thiện chiến, có tài bắn tên, có lối đánh thần tốc.
Trong mỗi trận đánh, Mã Siêu thường xung phong đi đầu và rút lui sau để bảo vệ an toàn cho quân lính nhà Thục.
Vào năm 211, trong trận Đồng Quan, tức trước khi đi theo Lưu Bị, Mã Siêu và Hàn Toại cùng với 8 tướng ở vùng Quan Trung hợp thành liên minh Quan Trung để chống lại triều đình với hơn 10 vạn binh mã các lộ quân do Tào Tháo thống lĩnh. Hai bên giao chiến dữ dội nhiều lần.
Trong trận chiến này, Mã Siêu chứng tỏ bản lĩnh, chiến đấu dũng mãnh cộng thêm túc trí đa mưu nên nhiều lần đánh bại quân Tào Tháo. Trong lúc truy tìm Tào Tháo giữa chiến trường hỗn loạn, Mã Siêu kêu lớn: “Kẻ khoác áo đỏ chính là Tào Tháo”.
Nghe Mã Siêu nói vậy, Tào Tháo sợ đến nỗi phải vứt bỏ chiếc trường bào màu đỏ đang mặc trên người.
Mã Siêu nhìn thấy và tiếp tục hét lớn: “Tên râu dài chính là Tào Tháo”. Để có thể chạy thoát thân, Tào Tháo vội vàng cắt ngắn bộ râu dài của mình.
Mã Siêu một lần nữa hét lớn: “Kẻ râu ngắn chính là Tào Tháo”. Trong tình huống nguy hiểm đó, Tào Tháo vội vã bỏ chạy nhằm thoát khỏi sự truy sát của Mã Siêu.
Trước sự truy kích của danh tướng Mã Siêu, Tào Tháo chỉ có thể rút lui an toàn nhờ Tào Hồng kịp thời tới giải vây. Nếu không có Tào Hồng thì Tào Tháo có thể đã bị Mã Siêu bắt, thậm chí khó giữ được tính mạng. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
#Tào Tháo #Mã Siêu #thời Tam quốc

