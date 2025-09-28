Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Quan Vũ có phẩm chất gì khiến Tào Tháo kính nể suốt đời?

Quan Vũ, vị tướng huyền thoại thời Tam quốc, không chỉ nổi tiếng võ công mà còn sở hữu phẩm chất đặc biệt khiến ngay cả Tào Tháo cũng phải nể phục.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Quan Vũ sở hữu phẩm chất gì khiến Tào Tháo nể phục?

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh long yển nguyệt đao cưỡi trên ngựa Xích Thố, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người và là bầy tôi tuyệt đối trung thành.

Cũng bởi tài năng và sự trung nghĩa này, ông được người đời sau tôn làm “Võ thánh”, sánh ngang với “Văn thánh” Khổng Tử.

Tạo hình Quan Vũ trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.
Tạo hình Quan Vũ trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Ngoài ra, lúc sinh thời, Quan Vũ và Tào Tháo (người đối đầu với Lưu Bị trong công cuộc thống nhất thiên hạ) cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt. Có ý kiến cho rằng, Tào Tháo cả đời phụ thiên hạ, nhưng lại chưa một lần phụ Quan Vũ.

Khi Tào Tháo dẫn quân kéo xuống đánh Từ Châu (năm 200), Lưu Bị biết mình thế yếu bèn sai người đi cầu cứu Viên Thiệu nhưng Thiệu chần chừ không ra quân. Tào Tháo gấp rút tiến đánh Từ Châu. Vài ngàn quân của Lưu Bị không chống nổi, thua chạy tan tác.

Trong trận này Tào Tháo đã dùng gia quyến Lưu Bị để ép Quan Vũ đầu hàng. Theo Tam quốc diễn nghĩa, nhưng vì rất quý trọng khí phách và tài năng của Quan Vũ nên Tào Tháo không đối xử với ông như là tù binh mà coi là bậc thượng khách, ban lễ vật và chức tước rất trọng hậu, mong thu nạp được ông. Nhưng dù Tào Tháo hậu đãi bao nhiêu lần cũng vẫn không thuyết phục được ông từ bỏ Lưu Bị, dù Lưu Bị khi đó đang phải phiêu dạt khắp nơi và sự nghiệp rất mờ mịt. Khi biết được tin về Lưu Bị, Quan Vũ đã quyết định vượt ngàn dặm đi tìm đại ca.

Tào Tháo (155 – 220), tự Mạnh Đức, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Tào Tháo (155 – 220), tự Mạnh Đức, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Sử gia Bùi Tùng Chi khi chú giải Tam quốc chí đã không khỏi cảm thán khi viết lại đoạn tư liệu lịch sử này: “Tào Công (Tào Tháo) biết Quan Vũ không ở lại mà lòng càng thêm yêu mến cái chí của ông. Quan Vũ bỏ đi mà Tào Tháo không đuổi theo để tán thành cho cái nghĩa của ông. Đây chẳng phải là sự độ lượng của bậc bá vương sao, ai có thể làm được như vậy? Điều này đã miêu tả chân thực cái đạo đức lương thiện của Tào Công”.

Nói một cách khách quan, công lao mà Quan Vũ lập được so với công sức những tướng lĩnh đi theo Tào Tháo nhiều năm không hề đáng nói. Bởi vậy, điều mà Tào Tháo kính phục Quan Vũ không phải là sức mạnh, mà là nghĩa khí của ông. Thế nên, khi từ tạ, Quan Vũ qua 5 cửa ải, chém 6 tướng (chiến tích này được nhiều nhà nghiên cứu nhận định là do La Quán Trung hư cấu) mà Tào Tháo vẫn bỏ qua cho ông, không sai quân truy kích. Đó không giống với tính cách của thông thường của Tào Tháo. Thực tế, Tào Tháo là một minh chủ, rất trọng đãi hiền tài, hoàn toàn không ích kỷ, xấu xa như người ta tưởng.

Tào Tháo rất quý trọng Quan Vũ.
Tào Tháo rất quý trọng Quan Vũ.

Tào Tháo tuy là một người đa nghi, gian xảo nhưng ông đặc biệt quý trọng những nghĩa sĩ trung nghĩa, phải là trung nghĩa như Quan Vũ thì mới có được kết cục “ngoại lệ” như vậy. Hãy nhớ lại chuyện của Lã Bố. Cũng là một mãnh tướng, cũng hàng Tào, thậm chí còn hàng với thái độ thành khẩn, ngoan ngoãn hơn nhưng cuối cùng vẫn bị Tào Tháo lấy mạng vì sự bất nghĩa của mình.

Cái nghĩa của Quan Vũ là quá lớn, không vì tiền bạc, công danh mà quên tình nghĩa năm xưa với Lưu Bị. Chính vì sự trung nghĩa này của Quan Vũ mà Tào Tháo cực kỳ nể trọng ông. Nếu năm xưa, Quan Vũ nhận thưởng hậu hĩnh của Tào Tháo và chấp nhận bỏ Lưu Bị để đi theo họ Tào, thì dù có dũng mãnh hơn người, lập được nhiều chiến công cũng chưa chắc đã được Tào Tháo nể trọng.

#Quan Vũ #Tào Tháo #Lưu Bị #Tam quốc diễn nghĩa #La Quán Trung #Ngựa xích thố

Bài liên quan

Kho tri thức

Vì sao Trương Phi nổi giận muốn giết Quan Vũ bằng được?

Câu chuyện chấn động trong Tam Quốc hé lộ nguyên nhân khiến Trương Phi nghi ngờ Quan Vũ phản bội, suýt nữa huynh đệ Lưu Bị mất đi một danh tướng trụ cột.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, khi Tào Tháo mang quân đánh Từ Châu, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi xung trận nhưng thất bại, bị lạc mỗi người một nơi. Lưu Bị chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Quan Vũ phải hàng Tào Tháo, còn Trương Phi cầm một cánh quân chạy tới tận Cổ Thành thuộc huyện Chân Dương, quận Nhữ Nam. Tại đây Trương Phi gặp tướng quân Khăn Vàng là Lưu Tiết, bèn hợp quân với nhau làm một cùng nương tựa.

3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.
3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Ba sai lầm chí mạng của Quan Vũ khiến Kinh Châu thất thủ

Quan Vũ phạm 3 sai lầm chiến lược khiến Kinh Châu sụp đổ khi đang trên đỉnh cao quyền lực, xoay chuyển toàn bộ cục diện Tam Quốc.

Người đời thường nói "Quan Vũ sơ ý mất Kinh Châu", thực tế nguyên nhân đằng sau của sự việc này không hề đơn giản như vậy.

Mặc dù không thể hoàn toàn trách Quan Vũ, nhưng ông cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ cho thất bại này.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật hậu duệ Quan Vũ trong Thủy Hử có vượt mặt Lâm Xung?

Ít tiếng tăm, nhưng hậu duệ Quan Vũ lại khiến người đời thắc mắc vì sao được đánh giá cao hơn Lâm Xung – nhân vật nổi bật trong Thủy Hử.

Quan Thắng danh tướng trí dũng song toàn, hậu duệ của Quan Vân Trường

Quan Thắng có tên hiệu Đại Đao là một nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Thủy hử". Ông là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đứng đầu Ngũ hổ tướng Lương Sơn, khác với Lâm Xung từng bị tranh cãi là nhân vật hư cấu, Quan Thắng là dòng dõi danh tướng nhân vật có thật trong lịch sử.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới