Vây bắt tài xế 'ngáo đá' lạng lách, cầm dao chống trả Công an ở Tây Ninh

Đối tượng 'ngáo đá' lái xe tải lạng lách với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường. Khi bị lực lượng CSGT và công an truy đuổi, đối tượng đã dùng dao chống trả.

Chiều 21/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa phối hợp Công an các xã Long Thuận và Bến Cầu khống chế nam tài xế nghi “ngáo đá” cầm lái ô tô tải chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, tài xế cố thủ trong xe, dùng dao chống trả.

Trước đó, khoảng 7h, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh làm nhiệm vụ tuyến đường qua khu vực xã Long Thuận.

Lực lượng Công an vây ráp khống chế tài xế.

Cùng thời điểm, Công an xã Long Thuận thông tin, tài xế điều khiển ô tô tải biển số tỉnh Lâm Đồng có biểu hiện “ngáo đá”, chạy tốc độ cao, lạng lách, đe dọa an toàn giao thông hướng về TPHCM.

Lực lượng CSGT truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tuy nhiên lái xe không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy.

Không để tài xế gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng chức năng huy động ô tô tải lớn cản đầu xe, không cho di chuyển tiếp.

Lúc bị vây kín 2 đầu, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin, tỏ ra manh động và liên tục chống trả.

Các lực lượng chức năng nhiều lần thuyết phục, vận động nhưng tài xế vẫn không hợp tác, thậm chí dùng dao tấn công.

Trước tình huống nguy hiểm, tổ công tác cùng Công an xã Long Thuận, Bến Cầu tiếp cận nhanh chóng khống chế, giữ tài xế, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Kết quả xét nghiệm nhanh, tài xế dương tính với ma túy đá.