Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7, khóa X

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch; Các cụ, các vị, các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình của Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, tiếp tục kế thừa và phát huy những điểm cơ bản, nổi trội của Báo cáo chính trị tại Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường trực đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự thảo Báo cáo chính trị có những điểm mới như: Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 chương trình. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Việc xây dựng Chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao các báo cáo tại Hội nghị.

Tiêu đề của Báo cáo chính trị: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hành phúc”.

Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được quy định tại: Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đồng thời việc xây dựng dự thảo cũng bắt nguồn từ thực tiễn kết quả hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026.

Đối với kết quả hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 (giai đoạn 2024-2026), dự thảo báo cáo nêu khái quát những hoạt động chủ yếu, nổi bật trong giai đoạn 2024-2026 của nhiệm kỳ. Trong đó nêu bật một số kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Mặt trận, đồng thời cho thấy được hiệu quả công tác phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, tổ chức trong công tác điều hành, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự thảo báo cáo cũng nêu những nhận định, đánh giá chung các kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong giai đoạn của nhiệm kỳ của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực. Đồng thời, chỉ ra các nguyên nhân, từ đó rút ra 6 bài học kinh nghiệm để tham khảo cho hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực trong nhiệm kỳ tới.

Đối với Dự thảo Chương trình Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Đại biểu tham dự Đại hội sẽ tham gia thảo luận; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Các đại biểu thảo luận.

Đại biểu sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội sẽ lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trình bày Tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X thông qua vào tháng 10/2024. Qua hơn 1 năm triển khai Điều lệ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ đã có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, việc bổ sung, cụ thể hóa những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2025, các chủ trương, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vào Điều lệ MTTQ Việt Nam là điều cần thiết.

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu về lý luận và thực tiễn. Dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được thảo luận, lấy ý kiến góp ý từ Đại hội MTTQ cấp xã, cấp tỉnh; xin ý kiến các chuyên gia, các Hội đồng tư vấn; xin ý kiến Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Dự thảo Điều lệ đã được tổng hợp, hoàn thiện lần 4.

Theo đó, việc sửa đổi sẽ bổ sung, cụ thể hóa, những điểm mới của Hiến pháp 2013 sửa đổi năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025), những chủ trương, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vào Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp với yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, kế thừa những nội dung đang ổn định, phát huy hiệu quả. Chỉ xem xét những vấn đề còn vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, việc sửa đổi cũng bám sát những vấn đề mới, vấn đề cụ thể còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, chưa có tổng kết về lý luận, thực tiễn thì sẽ đưa vào Thông tri Hướng dẫn thực hiện để đảm bảo tính ổn định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; Biên tập, chỉnh lý, sắp xếp lại nội dung câu từ tại một số Điều, Khoản cho dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đối với Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 vị đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đề án.