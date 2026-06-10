Quảng Ninh có tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Ngày 9/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Bà khẳng định sẽ chủ động nắm bắt ngay công việc, sâu sát cơ sở, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tâm huyết, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu thật tốt, thực chất, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao và thuộc chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Nhất là định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc mới đây, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương giữ vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh tháng 1/1976, quê quán xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (cũ). Bà từng giữ từng trải qua công tác phóng viên, rồi làm Phó trưởng Ban Chính trị - xã hội của Báo Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Từ năm 2011 đến năm 2015, bà Hạnh làm Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ rồi làm Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ (cũ).

Sau đó bà làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.