Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội sớm phát triển nhà ở cho thuê

Thủ tướng đề nghị Hà Nội không chỉ triển khai dự án nhà ở cho thuê mà còn chủ động đề xuất hoàn thiện chính sách đất đai, bất động sản và nhà ở cho thuê.

Đánh giá cao việc Hà Nội sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể, mà cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Chiều 11/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức với Thủ đô như dư địa phát triển chưa được khai thác với hiệu quả tối đa. Tốc độ tăng GRDP quý I/2026 chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho những tháng còn lại để đạt mục tiêu cả năm (11%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng cao hơn bình quân cả nước…. Tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư... Cung ứng điện là thách thức lớn trong bối cảnh tăng trưởng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QT.

Cùng với đó, việc quản lý, phát triển đô thị còn bất cập; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai. Nhiều vấn đề về môi trường chưa được quan tâm xử lý; hạ tầng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí, nguồn nước và xử lý rác thải còn nhiều bất cập.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tập trung, nỗ lực cao nhất để triển khai Luật Thủ đô, tạo cơ chế mạnh, đột phá, khả thi; đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%.

"Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, TP. Hà Nội cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của cả nước", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị thành phố liên tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm; phân công các đồng chí lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực.

Cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý cần triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với yêu cầu tăng trưởng "2 con số" và phù hợp quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030. Hoàn thành xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất. Hoàn thành xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thủ tướng yêu cầu thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp. Tiếp tục phấn đấu cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh. Kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và đẩy mạnh xử lý trên môi trường mạng. Thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình từ quý III/2026.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; triển khai có hiệu quả 8 dự án trọng điểm của thành phố; khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển (hiện còn 661 dự án gồm cả đầu tư công và ngoài ngân sách).

Đánh giá cao việc Hà Nội sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể mà cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Thành phố cần bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả và đề xuất, kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân định rõ thẩm quyền và bố trí đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học...