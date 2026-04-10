Đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu về 0

Đa số đại biểu ủng hộ đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Chiều 10/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) bày tỏ đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế - Tài chính và tờ trình của Chính phủ về việc giảm các loại thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay về mức 0%.

Góp ý cụ thể, đại biểu đề nghị kéo dài thời gian áp dụng chính sách đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30/9/2026 để tạo tâm lý ổn định cho doanh nghiệp và người dân, ngay cả khi giá xăng dầu có thể giảm trong thời gian tới.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng cần sớm xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng theo tinh thần Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị. Cùng đó, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng xanh nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Đặc biệt, đại biểu cho rằng cần tăng cường quản lý giá cả thị trường, tránh tình trạng "tát nước theo mưa"; siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu khi giá trong nước thấp hơn một số nước trong khu vực.

Đại biểu Tạ Văn Hạ.

Đồng quan điểm, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn TP Đà Nẵng) kiến nghị tối ưu hóa năng lực sản xuất xăng dầu trong nước.

Hiện nay Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Bình Sơn. Nếu hai nhà máy này vận hành tối đa công suất thì có thể đáp ứng khoảng 70 – 80% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Vì vậy, cần có giải pháp phát huy tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy hiện có, đồng thời đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Bình Sơn để xử lý được nhiều loại dầu thô hơn và giảm phụ thuộc vào các nguồn liên doanh.

"Đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng tính chủ động trong nguồn cung xăng dầu", ông nhấn mạnh.

Mặt khác, cần xây dựng chiến lược dự trữ xăng dầu quốc gia với quy mô phù hợp, trong đó chú trọng đầu tư hệ thống kho dự trữ quốc gia quy mô lớn, bao gồm cả các kho ngầm; phân biệt rõ giữa dự trữ phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và dự trữ quốc gia độc lập.

Mục tiêu là nâng mức dự trữ lên khoảng 90 ngày, tiệm cận với tiêu chuẩn dự trữ quốc tế, qua đó tăng khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường năng lượng.

Ủng hộ chủ trương ban hành nghị quyết, song đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, nếu giá xăng dầu đã ổn định mà vẫn tiếp tục kéo dài chính sách miễn thuế thì có thể dẫn đến thất thu đáng kể, trong khi ngân sách đang phải đảm đương nhiều nhiệm vụ chi.

Vì vậy, việc áp dụng cần được cân nhắc phù hợp với tình hình thực tế để vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vừa bảo đảm cân đối ngân sách.

Cuối phiên thảo luận, giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, báo cáo Chính phủ và cơ quan thẩm định, trên tinh thần cầu thị.

Đối với các vấn đề khác đại biểu quan tâm về ổn định nguồn thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chi đúng mục đích, hiệu quả, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết đều đã được thể hiện trong kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ công, cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn.