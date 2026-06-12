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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định tặng quà dịp 27.7 cho hơn 1,56 triệu người có công trên cả nước, tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng.

Trường Phong/TPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định 885-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà, với tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo quyết định, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng, gồm:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người có công. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người có công. Ảnh: TTXVN.

Mức quà 600.000 đồng cũng được tặng cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Mức quà tặng 300.000 đồng cũng được tặng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

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#người có công #quyết định 885-QĐ/CTN #Thương binh #Liệt sĩ #Chủ tịch nước

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Toàn cảnh chương trình tặng quà.
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