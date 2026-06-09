Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6/2026.

Chiều nay (9/6), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng Xanana Gusmão diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cả Quốc thiều hai nước

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Xanana Gusmão và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Timor-Leste và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Xanana Gusmão duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Xanana Gusmão dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Timor-Leste đạt 18 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Timor-Leste đạt 696 nghìn USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 4,8 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trao đổi thương mại trong những năm qua chủ yếu là quan hệ một chiều, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Timor-Leste là chủ yếu, mặt hàng gạo chiếm phần lớn, còn lại là một số mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng; trao đổi hàng nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Hai bên hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc. Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và chính thức gia nhập ASEAN.