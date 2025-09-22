Hà Nội

Chính trị

Ưu tiên biện pháp dân sự, hành chính khi xử lý sai phạm kinh tế

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Thiên Tuấn

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

thu-tuong-ket-luan-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp khẳng định, chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế nhà nước là một thành phần nằm trong chỉnh thể nền kinh tế quốc gia với nhiều thành phần kinh tế. Do vậy, cách tiếp cận trong xây dựng đề án phải bảo đảm bao trùm, toàn diện, căn cơ và hệ thống, nằm trong tổng thể các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế nhà nước; cách thể hiện phải bảo đảm tính khái quát, tính hành động, tính khả thi, tính hiệu quả.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề án gồm: Đất đai, tài nguyên; tài sản công; ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng; đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục tiêu là phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt, tiên phong, điều tiết; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực của quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, trong đó kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế.

Các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của đất nước, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn; tăng cường xã hội hóa; tiếp tục cổ phần hóa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và không thất thoát nguồn lực nhà nước.

Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự, giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm, khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng để đề xuất các giải pháp đột phá, khác biệt, đặc biệt là đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

