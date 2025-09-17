Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan, 12 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình cả nước.

Thiên Tuấn

Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3).

thu-tuong-17-9-4-1.jpg
Ảnh: Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát huy vai trò động lực tăng trưởng, vốn đầu tư công là vốn mồi kích hoạt, dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cũ, không để trì trệ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38,4 nghìn tỉ đồng. Đến hết tháng 8/2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng Chính phủ phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới, trong đó xác định kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương phân bổ 38,4 nghìn tỉ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, nhất là với các Luật mới được thông qua. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp chung và đề xuất cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển vốn từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được bổ sung trong năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với việc không giải ngân hết vốn được giao.

#đầu tư công #giải ngân #chính phủ #kiểm điểm #thủ tướng #phạm minh chính

Bài liên quan

Chính trị

Miễn phí khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long truyền đạt chuyên đề: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW".

anh-chup-man-hinh-2025-09-16-luc-140733.png
Xem chi tiết

Bất động sản

Giải ngân đầu tư công: Cú nước rút 'tiêu tiền' sẵn trên bàn Bộ Xây dựng

Cú nước rút giải ngân vốn đầu tư công cuối năm được kỳ vọng mang lại bất ngờ, khi Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo 'nóng' việc giải ngân tối thiểu 95% và phấn đấu 100%.

Dù kịch bản tăng tốc quý IV hoàn toàn có thể tạo bất ngờ, song chuyên gia cho rằng không thể chủ quan khi điểm nghẽn thực tế còn hiện hữu.

Áp lực thời gian và quy mô vốn kỷ lục

Xem chi tiết

Chính trị

Phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

69-1757147468-pham-duc-an-2-0818-17577377877611367956489.jpg
Ông Phạm Đức Ấn. Ảnh: Chính phủ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.