Uống thuốc nội tiết kéo dài mãn kinh liệu có tốt?

Hiện nay, một số chị em phụ nữ truyền tai nhau bổ sung thuốc nội tiết để kéo dài thời gian mãn kinh sớm. Họ cho rằng còn kinh ở tuổi 60 là cơ thể còn trẻ, nội tiết vẫn tốt...

Theo ThS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, mãn kinh ở phụ nữ thường diễn ra trong khoảng 45–55 tuổi, trong đó độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam vào khoảng 48–50 tuổi. Vì vậy, nếu ngoài 55 tuổi vẫn còn ra máu âm đạo hoặc đã mãn kinh nhiều tháng rồi lại xuất hiện tình trạng chảy máu, chị em không nên mặc nhiên coi đây là kinh nguyệt bình thường mà nên đến cơ sở y tế để tìm nguyên nhân.

Bởi tình trạng ra máu âm đạo ở tuổi 60 có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ các bệnh lý lành tính như polyp, teo niêm mạc âm đạo đến các bệnh lý tại tử cung hoặc cổ tử cung.

Điều quan trọng nhất là cần được bác sĩ xác định đây có phải kinh nguyệt hay là tình trạng chảy máu bất thường để có hướng xử trí phù hợp.

Ở chiều ngược lại, mãn kinh quá sớm cũng là vấn đề cần được quan tâm. Phụ nữ mãn kinh trước 40 tuổi có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe như loãng xương, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, suy giảm chất lượng cuộc sống và lão hóa sớm hơn so với người mãn kinh đúng tuổi.

Những biểu hiện như mất kinh sớm, mất ngủ, bốc hỏa, hồi hộp, đau nhức xương khớp, tăng mỡ bụng hoặc da tóc thay đổi rõ rệt có thể là dấu hiệu cho thấy nội tiết tố nữ đang suy giảm.

Sử dụng thuốc nội tiết phải theo chỉ định của bác sĩ - Ảnh BSCC

ThS Nguyễn Vũ Bình cảnh báo, một sai lầm khá phổ biến là nhiều phụ nữ thấy kinh nguyệt thưa dần hoặc xuất hiện chảy máu bất thường liền cho rằng mình bị "rối loạn nội tiết" rồi tự mua các sản phẩm nội tiết để sử dụng.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc bổ sung hormone, người bệnh cần được khám để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng ra máu cũng như đánh giá tình trạng nội tiết.

Sau khi thăm khám, nếu xác định đang ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh kèm triệu chứng do thiếu hụt nội tiết, bác sĩ sẽ cân nhắc tư vấn thay đổi lối sống hoặc chỉ định liệu pháp hormone nếu phù hợp.

Tuyệt đối không tự bổ sung nột tiết tố chỉ vì nghĩ rằng uống để đẹp da, điều hoà kinh nguyệt. Nhưng sự thật là nội tiết tố dùng sai loại, sai thời điểm… cơ thể có thể càng rối loạn hơn.

Bởi không phải loại thuốc nội tiết nào cũng phù hợp với mọi phụ nữ. Việc lựa chọn thuốc, liều lượng và thời gian điều trị cần được cá thể hóa dựa trên tuổi, thời điểm mãn kinh, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ.

Điều quan trọng không phải là cố gắng duy trì kinh nguyệt bằng mọi giá, mà là chăm sóc sức khỏe toàn diện trong giai đoạn chuyển tiếp của cơ thể nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời theo dõi và xử trí sớm các nguy cơ về xương khớp, tim mạch và chuyển hóa.

Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời nếu có bất thường, đồng thời tránh những rủi ro do tự ý sử dụng thuốc nội tiết không đúng chỉ định.

Khi nào phụ nữ nên đi khám? - Ra máu âm đạo sau khi đã mãn kinh. - Ngoài 55 tuổi vẫn còn ra máu kéo dài hoặc rong kinh. - Mãn kinh trước 40 tuổi. - Kinh nguyệt thưa dần kèm mất ngủ, bốc hỏa, khô âm đạo, đau nhức xương khớp hoặc hồi hộp kéo dài. - Không tự ý mua thuốc hoặc thực phẩm bổ sung nội tiết khi chưa được bác sĩ đánh giá.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiền mua bạn đồng hành: ngành công nghiệp tỷ USD từ sự cô đơn: