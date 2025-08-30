Uống nước chanh có thật sự thải sỏi thận?

Nước chanh được nhiều người tin có tác dụng phòng ngừa sỏi thận. Chuyên gia tiết lộ cơ chế, lợi ích và giới hạn cần biết khi sử dụng.

Sỏi thận “kẻ thù thầm lặng” của nhiều người hình thành khi canxi, oxalat, axit uric và muối trong nước tiểu kết tinh, tạo thành các tinh thể rắn tích tụ trong thận. Những viên sỏi nhỏ có thể âm thầm tồn tại mà không gây triệu chứng, nhưng khi kích thước tăng lên, chúng có thể gây đau hông lưng dữ dội, tắc nghẽn đường tiết niệu, thậm chí nhiễm trùng nặng, buộc phải can thiệp y tế như tán sỏi hoặc mổ nội soi.

Ảnh minh họa.

Theo BS.CKI Phạm Cao Tháp, Khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nước chanh giàu citrate, chất này có khả năng ức chế quá trình kết tinh của canxi với oxalat, hỗ trợ phòng ngừa sỏi canxi oxalat – loại sỏi phổ biến nhất.

Tuy nhiên, nước chanh không phải phương pháp chữa sỏi, không phù hợp với mọi loại sỏi, đặc biệt là sỏi axit uric.

Trong phòng ngừa sỏi thận, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước và bổ sung một số loại nước hỗ trợ thận vẫn được khuyến cáo. Nước chanh giúp tăng lượng nước tiểu, làm loãng các tinh thể gây sỏi và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài. Bên cạnh đó, nước chanh còn cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, với sỏi axit uric, việc uống nhiều nước chanh có thể phản tác dụng, làm tăng nồng độ axit uric trong nước tiểu, khiến sỏi dễ kết tủa hơn. Ngoài ra, nước chanh không thể thay thế nước lọc – bạn vẫn cần uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Cách sử dụng nước chanh an toàn theo chuyên gia, uống 1-2 ly pha loãng mỗi ngày, ưu tiên nước cốt chanh tươi, không đường, không mật ong nếu có nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Thời điểm lý tưởng là sau bữa ăn, tránh uống khi đói để bảo vệ dạ dày.

Ảnh minh họa.

Nếu đã phát hiện sỏi thận, bác sĩ khuyến nghị đến bệnh viện kiểm tra. “Tùy vào kích thước và loại sỏi, bác sĩ sẽ tư vấn cách hỗ trợ đào thải sỏi nhỏ hoặc điều trị sỏi lớn. Người bệnh không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian hay thông tin chưa được kiểm chứng, tránh làm tình trạng nặng hơn”, bác sĩ Hương nhấn mạnh.

Nước chanh là một “trợ thủ” hữu ích trong phòng ngừa sỏi canxi oxalat, nhưng không phải thần dược. Uống đủ nước lọc, kết hợp chế độ ăn cân đối và khám sức khỏe định kỳ vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ thận khỏe mạnh.