Sống Khỏe

Ứng dụng huỳnh quang điều trị ung thư phụ khoa giai đoạn sớm

Với sự phát triển của công nghệ, hệ thống định vị huỳnh quang Indocyanine green (ICG) nội soi đã mang lại nhiều ứng dụng trong các bệnh lý ung thư phụ khoa.

BS Lê Văn Tuyên

Các bệnh lý ung thư phụ khoa như ung thư niêm mạc tử cung, ung thư cổ tử cung trước đây phẫu thuật triệt căn thường phải mổ mở với đường mổ dài giữa bụng, sau mổ bệnh nhân trải qua giai đoạn hậu phẫu kéo dài, đau nhiều, quá trình hồi phục chậm.

Với sứ mệnh không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, vươn mình cùng với sự phát triển của bệnh viện, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã triển khai phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn và vét hạch chậu hiện đại xâm lấn tối thiểu trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm.

huynh-quang-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật đang phẫu thuật nội soi cắt tử cung và vét hạch chậu nội soi - Ảnh BVCC

Bệnh nhân sau mổ hồi phục nhanh chóng, đi lại vận động sớm, ít đau, đặc biệt là chỉ có những sẹo mổ nhỏ 5-10mm trên thành bụng mang tới hiệu quả điều trị cao, chất lượng cho người bệnh.

Với sự phát triển của công nghệ, hệ thống định vị huỳnh quang Indocyanine green (ICG) nội soi đã mang lại nhiều ứng dụng trong phẫu thuật ung thư nói chung và các bệnh lý ung thư Phụ khoa nói riêng. ICG là chất hiển thị huỳnh quang, an toàn và có rất nhiều ứng dụng trong y học.

huynh-quang-1.jpg
Hạch bạch huyết sẽ hiện hình màu xanh giúp phẫu thuật viên loại bỏ hạch bạch huyết chính xác - Ảnh BVCC

Trong ung thư, nó giúp hiện hình rõ đường đi của mạch bạch huyết và các hạch bạch huyết, lập bản đồ hệ thống bạch huyết giúp quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, an toàn và các hạch bạch huyết sẽ được loại bỏ chính xác hơn.

ICG đã được ứng dụng nhiều trong phẫu thuật các bệnh lý ung thư ống tiêu hóa, các phẫu thuật gan mật tụy, tuy nhiên, trong ung thư phụ khoa, ứng dụng ICG trong phẫu thuật các bệnh lý ung thư phụ khoa còn khá mới trong nước, chưa có nhiều cơ sở thực hiện.

Để mang lại hiệu quả điều trị cao hơn cho bệnh nhân, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện TWQĐ 108 là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước ứng dụng ICG trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa.

Trước đây, việc nạo vét hạch chậu thường sẽ lấy toàn bộ tổ chức mổ mỡ và mô bạch huyết quanh các mạch máu thần kinh lớn vùng chậu, tuy nhiên, sau mổ bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao bị phù chi dưới, hoặc hình thành các nang bạch huyết vùng chậu.

huynh-quan.jpg
Bệnh nhân hồi phục nhanh và hài lòng sau mổ - Ảnh BVCC

Ứng dụng ICG giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác hạch bạch huyết, tiến tới lập bản đồ hạch gác trong phẫu thuật các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm, nhằm hạn chế tối đa việc vét toàn bộ hạch chậu không cần thiết, tàn phá các cấu trúc không bị ảnh hưởng tới ung thư, mang lại hiệu quả điều trị cao hơn cho người bệnh.

Hiện nay, điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tuy nhiên, phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm giúp quá trình điều trị tốt hơn. Do đó, việc khám sức khỏe phụ khoa hàng năm vô cùng quan trọng, giúp phát hiện sớm các bệnh lý ung thư phụ khoa.

BS Lê Văn Tuyên, Khoa Phụ sản - Bệnh viện TWQĐ 108

