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Xã hội

Ứng cứu kịp thời 5 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị

Tàu cá bất ngờ bốc cháy rồi bị chìm, 5 ngư dân ôm phao trôi dạt trên biển, may mắn được tàu bạn phát hiện, cứu sống.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, thăm khám cho 5 ngư dân tỉnh Nghệ An gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1995, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam. Thời điểm này, tàu xảy ra sự cố chập điện gây ra đám cháy khiến tàu bị chìm.

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Lực lượng Biên phòng đang thăm khám cho ngư dân gặp nạn.

Ngay sau đó, 5 thuyền viên trên tàu bám vào áo phao và các vật nổi rồi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (SN 1979, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt những ngư dân gặp nạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ triển khai lực lượng hỗ trợ, tiếp nhận và tiến hành thăm khám cho các ngư dân gặp nạn.

Hiện, sức khỏe các ngư dân đều ổn định và đã liên lạc được với gia đình.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
#Ngư dân #tàu cá #bốc cháy #ứng cứu #trôi dạt #biển đông

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