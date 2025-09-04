Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
UAV cảm tử Nga tạo nên trận Trân Châu Cảng tại Izmail

Quân sự

UAV cảm tử Nga tạo nên trận Trân Châu Cảng tại Izmail

Hàng đàn UAV cảm tử Geran-2 của Nga tấn công cảng Izmail trên sông Danube, tạo thành một trận “Trân Châu Cảng” trên lãnh thổ Ukraine.

Tiến Minh
Trong tuần qua, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch không kích các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, vào rạng sáng ngày 2/9, RFAF đã thực hiện một cuộc tấn công bằng 150 UAV tự sát Geran-2 và các UAV mồi nhử các loại, từ nhiều hướng khác nhau.
Trong tuần qua, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch không kích các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, vào rạng sáng ngày 2/9, RFAF đã thực hiện một cuộc tấn công bằng 150 UAV tự sát Geran-2 và các UAV mồi nhử các loại, từ nhiều hướng khác nhau.
Theo điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga Nikolaev, Sergei Lebedev, từ lúc 02:00 đến 02:30 sáng ngày 2/9, ba cuộc không kích hàng loạt của RFAF đã được thực hiện vào Bila Tserkva. Nhiều khả năng có tới 7 UAV đã tiếp cận trúng mục tiêu, vì có nhiều tiếng nổ; tuy nhiên một nửa số UAV đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.
Theo điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga Nikolaev, Sergei Lebedev, từ lúc 02:00 đến 02:30 sáng ngày 2/9, ba cuộc không kích hàng loạt của RFAF đã được thực hiện vào Bila Tserkva. Nhiều khả năng có tới 7 UAV đã tiếp cận trúng mục tiêu, vì có nhiều tiếng nổ; tuy nhiên một nửa số UAV đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.
RFAF đã tấn công khu phức hợp sửa chữa máy bay Belotserkovsky, nơi không chỉ sản xuất và thử nghiệm UAV cho quân đội Ukraine (AFU), mà còn đào tạo cả những người sử dụng UAV. Theo nguồn tin của lực lượng ngầm thân Nga, có khoảng hai chục học viên và giáo viên đã bị thiệt mạng trong vụ không kích, điều này chứng tỏ tình báo Nga nắm chắc mục tiêu.
RFAF đã tấn công khu phức hợp sửa chữa máy bay Belotserkovsky, nơi không chỉ sản xuất và thử nghiệm UAV cho quân đội Ukraine (AFU), mà còn đào tạo cả những người sử dụng UAV. Theo nguồn tin của lực lượng ngầm thân Nga, có khoảng hai chục học viên và giáo viên đã bị thiệt mạng trong vụ không kích, điều này chứng tỏ tình báo Nga nắm chắc mục tiêu.
Tình báo Nga cũng đã phát hiện có một đoàn xe, đến khu vực đơn vị của AFU mang mật danh A-2260, trước đây được lực lượng an ninh Ukraine bảo vệ như một mục tiêu chiến lược. Trong những ngày gần đây, tình báo Nga đã ghi nhận sự di chuyển của xe chở quân về phía đơn vị này và tin tức được báo về phía sau.
Tình báo Nga cũng đã phát hiện có một đoàn xe, đến khu vực đơn vị của AFU mang mật danh A-2260, trước đây được lực lượng an ninh Ukraine bảo vệ như một mục tiêu chiến lược. Trong những ngày gần đây, tình báo Nga đã ghi nhận sự di chuyển của xe chở quân về phía đơn vị này và tin tức được báo về phía sau.
Lebedev đã tóm tắt lại cuộc tấn công của RFAF: Đợt tập kích của RFAF, mở đầu bằng tốp UAV Geran-2 lao xuống gần khu vực Gayok, nổi tiếng với các khu vực khép kín và được bảo vệ nghiêm ngặt, các kho chứa động cơ và sân bay gần đó. Theo mô tả từ hiện trường, các vụ nổ rất mạnh và kéo dài.
Lebedev đã tóm tắt lại cuộc tấn công của RFAF: Đợt tập kích của RFAF, mở đầu bằng tốp UAV Geran-2 lao xuống gần khu vực Gayok, nổi tiếng với các khu vực khép kín và được bảo vệ nghiêm ngặt, các kho chứa động cơ và sân bay gần đó. Theo mô tả từ hiện trường, các vụ nổ rất mạnh và kéo dài.
Nhưng có lẽ đòn tấn công chính của RFAF đã nhắm vào trung tâm vận tải trên sông Danube của Ukraine. Những người trong cuộc viết rằng, vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công chủ yếu là loại UAV Geran-3, sử dụng động cơ phản lực.
Nhưng có lẽ đòn tấn công chính của RFAF đã nhắm vào trung tâm vận tải trên sông Danube của Ukraine. Những người trong cuộc viết rằng, vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công chủ yếu là loại UAV Geran-3, sử dụng động cơ phản lực.
Theo các nguồn tin Ukraine, vụ tấn công cảng Izmail của RFAF vừa qua là chưa từng có tiền lệ. Các mục tiêu quan trọng về hậu cần hàng hải, trạm bơm dầu và bến container tại đây đã bị phá hủy.
Theo các nguồn tin Ukraine, vụ tấn công cảng Izmail của RFAF vừa qua là chưa từng có tiền lệ. Các mục tiêu quan trọng về hậu cần hàng hải, trạm bơm dầu và bến container tại đây đã bị phá hủy.
Theo truyền thông Ukraine, có tới một phần ba nhiên liệu và dầu nhờn được nhập khẩu vào Ukraine, và có tới 60% lượng ngũ cốc và nguyên liệu xuất khẩu được thông qua cảng này. Bên cạnh đó, còn có nhiều linh kiện lưỡng dụng, thiết bị phương Tây dành cho UAV cũng được thông qua cảng.
Theo truyền thông Ukraine, có tới một phần ba nhiên liệu và dầu nhờn được nhập khẩu vào Ukraine, và có tới 60% lượng ngũ cốc và nguyên liệu xuất khẩu được thông qua cảng này. Bên cạnh đó, còn có nhiều linh kiện lưỡng dụng, thiết bị phương Tây dành cho UAV cũng được thông qua cảng.
Mạng lưới ngầm thân Nga cũng cho biết thêm, Bến số 6, nơi được sử dụng để đỗ xe, sửa chữa và tiếp nhiên liệu cho đội tàu sông Danube, cũng bị UAV của RFAF tấn công ác liệt. Tại đây, một tàu pha sông-biển, chở 870 tấn dầu diesel, đã bị phá hủy do trúng đạn trực tiếp.
Mạng lưới ngầm thân Nga cũng cho biết thêm, Bến số 6, nơi được sử dụng để đỗ xe, sửa chữa và tiếp nhiên liệu cho đội tàu sông Danube, cũng bị UAV của RFAF tấn công ác liệt. Tại đây, một tàu pha sông-biển, chở 870 tấn dầu diesel, đã bị phá hủy do trúng đạn trực tiếp.
Cũng tại Bến tàu số 6, tàu Svir (treo cờ Nga, bị Ukraine bắt giữ từ năm 2022), được sử dụng làm kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, đã bị phá hủy. Còn tàu chở dầu Trader (treo cờ Cameroon) bị hư hại đáng kể, khi UAV Geran đánh trúng vào mũi phần thượng tầng và phá hủy nó, đồng thời làm hư hại đáng kể sàn tàu và đường ống dẫn nhiên liệu, khiến tràn dầu và hỏa hoạn.
Cũng tại Bến tàu số 6, tàu Svir (treo cờ Nga, bị Ukraine bắt giữ từ năm 2022), được sử dụng làm kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, đã bị phá hủy. Còn tàu chở dầu Trader (treo cờ Cameroon) bị hư hại đáng kể, khi UAV Geran đánh trúng vào mũi phần thượng tầng và phá hủy nó, đồng thời làm hư hại đáng kể sàn tàu và đường ống dẫn nhiên liệu, khiến tràn dầu và hỏa hoạn.
Tàu chở dầu FORTIS (treo cờ Tanzania, nhưng chủ sở hữu thực sự từ Ukraine là công ty Argo Black Sea Fuel) bị UAV Geran tấn công làm thủng một lỗ dài tới 1,8 m so với mực nước. Do thân tàu bị biến dạng, khả năng phục hồi là rất thấp, tức là về lý thuyết, nó sẽ bị đưa đi làm phế liệu.
Tàu chở dầu FORTIS (treo cờ Tanzania, nhưng chủ sở hữu thực sự từ Ukraine là công ty Argo Black Sea Fuel) bị UAV Geran tấn công làm thủng một lỗ dài tới 1,8 m so với mực nước. Do thân tàu bị biến dạng, khả năng phục hồi là rất thấp, tức là về lý thuyết, nó sẽ bị đưa đi làm phế liệu.
Cầu tàu số 7 OKKO, trên phố Portovaya của cảng Izmail cũng đang bốc cháy. Truyền thông Ukraine cho biết, UAV Geran-3 của Nga đã phá hủy các đường ống bơm nhiên liệu diesel, vốn được sử dụng để nạp nhiên liệu nhanh chóng cho đội tàu yểm trợ và các xà lan tự hành, di chuyển dọc bờ biển Ukraine.
Cầu tàu số 7 OKKO, trên phố Portovaya của cảng Izmail cũng đang bốc cháy. Truyền thông Ukraine cho biết, UAV Geran-3 của Nga đã phá hủy các đường ống bơm nhiên liệu diesel, vốn được sử dụng để nạp nhiên liệu nhanh chóng cho đội tàu yểm trợ và các xà lan tự hành, di chuyển dọc bờ biển Ukraine.
Có thể lực lượng tình báo Nga đã nắm rất chắc hoạt động của phía Ukraine ở khu vực cảng Odessa, và các vụ tập kích bằng UAV Geran-2 đã được điều chỉnh theo thời gian thực, khiến các mà hoạt động tại cảng Izmail đã bị dừng lại, và trong một thời gian dài.
Có thể lực lượng tình báo Nga đã nắm rất chắc hoạt động của phía Ukraine ở khu vực cảng Odessa, và các vụ tập kích bằng UAV Geran-2 đã được điều chỉnh theo thời gian thực, khiến các mà hoạt động tại cảng Izmail đã bị dừng lại, và trong một thời gian dài.
Ngoài cuộc tập kích ban đêm, còn có một cuộc tập kích ban ngày vào khu vực thủ đô Kiev. Vào tối ngày 1/9, truyền thông Ukraine cho biết, một đàn từ 15 đến 30 UAV Geran-2 đã được ghi nhận trên không. Xét theo đoạn phim do các nhân chứng đăng tải trực tuyến, đây là một bất ngờ hoàn toàn đối với phòng không Ukraine.
Ngoài cuộc tập kích ban đêm, còn có một cuộc tập kích ban ngày vào khu vực thủ đô Kiev. Vào tối ngày 1/9, truyền thông Ukraine cho biết, một đàn từ 15 đến 30 UAV Geran-2 đã được ghi nhận trên không. Xét theo đoạn phim do các nhân chứng đăng tải trực tuyến, đây là một bất ngờ hoàn toàn đối với phòng không Ukraine.
Kênh Deep State cho biết, đã có nhiều tiếng nổ ở thủ đô Kiev, nhưng vẫn chưa biết chính xác những gì và ở đâu đã bị phá hủy. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết, trận tập kích không có thương vong, nhưng lực lượng phòng không Ukraine chiến đấu không hiệu quả. Theo ông, có những tiếng nổ rất lớn ở bờ trái. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Al Jazeera).
Kênh Deep State cho biết, đã có nhiều tiếng nổ ở thủ đô Kiev, nhưng vẫn chưa biết chính xác những gì và ở đâu đã bị phá hủy. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết, trận tập kích không có thương vong, nhưng lực lượng phòng không Ukraine chiến đấu không hiệu quả. Theo ông, có những tiếng nổ rất lớn ở bờ trái. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Al Jazeera).
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/479902/
#Nga tấn công cảng Odessa #UAV #Geran-2 #UAV cảm tử #tấn công UAV #UAV Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT