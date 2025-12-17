Hà Nội

Ukraine sắp triển khai tên lửa đạn đạo Sapsan

Sự ra mắt của tên lửa đạn đạo Sapsan báo hiệu sự độc lập về tên lửa của Ukraine. Nó cũng là mối đe dọa tầm bắn 500km đối với Nga.

Thiên Đăng
Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng, quân đội Ukraine hiện đang phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật-hoạt động Sapsan do nước này tự sản xuất. Ảnh: @ militarnyi.
Điều này đánh dấu một bước chuyển lớn khi Kyiv xây dựng sức mạnh tấn công tầm xa của riêng mình, và giảm sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Ảnh: @UNITED24 Media.
Ông Volodymyr Zelensky đã chia sẻ thông tin này trong một cuộc họp báo ở Kyiv. Ảnh: @ militarnyi.
Ông cho biết, tên lửa đạn đạo Sapsan đang được sử dụng tích cực cùng với các loại vũ khí chủ chốt khác như tên lửa hành trình Neptun, các biến thể Neptun được nâng cấp, hệ thống Palianytsia và các tên lửa tấn công Flamingo mới. Ảnh: @ militarnyi.
Theo ông, không còn phải lẩn trốn trong bóng tối nữa, chương trình tên lửa nội địa này đã công khai và đang tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương. Ảnh: @ militarnyi.
Trong nhiều năm, các chuyên gia đã theo dõi quá trình phát triển dự án tên lửa đạn đạo Sapsan kéo dài và bị trì hoãn liên tục. Ảnh: @UNITED24 Media.
Nhóm thiết kế Pivdenne dẫn đầu dự án, trong khi nhóm Pivdenmash đảm nhiệm sản xuất tên lửa đạn đạo Sapsan. Ảnh: @UNITED24 Media.
Dự án này thừa hưởng kinh nghiệm từ ngành sản xuất tên lửa thời Liên Xô cũ của Ukraine, cùng với nguồn vốn ban đầu gắn liền với tham vọng xuất khẩu. Ảnh: @ militarnyi.
Thông số kỹ thuật tên lửa đạn đạo Sapsan bản xuất khẩu có tầm bắn từ 280 đến 300 km với đầu đạn nặng tới 480 kg. Ảnh: @UNITED24 Media.
Nhưng đối với kho vũ khí của riêng Ukraine, câu chuyện thực sự còn lớn hơn. Các nhà phân tích ước tính phiên bản tên lửa đạn đạo Sapsan nội địa có tầm bắn nâng cấp từ 400 đến 500 km. Ảnh: @UNITED24 Media.
Ông Zelensky đã xử lý tình huống rất khôn ngoan với các phóng viên. Ông xác nhận "chúng ta đã bắt đầu sử dụng nó", nhưng giữ kín thông tin về số lượng tên lửa hay bệ phóng. Ảnh: @ militarnyi.
Thiên Đăng
Defence-Blog
#Ukraine #tên lửa đạn đạo Sapsan #tên lửa Ukraine #Quân đội Ukraine #xung đột Ukraine

