Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Ukraine đối mặt thách thức huy động 120 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng

Điều này khiến Kiev phải phụ thuộc rất nhiều vào hàng chục tỷ USD viện trợ tài chính từ các nước phương Tây để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo mạng tin châu Âu Eurativ.com, trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn, Ukraine vừa đưa ra một con số gây chú ý: họ cần ít nhất 120 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng vào năm 2026. Con số khổng lồ này không chỉ nhằm mục đích duy trì cuộc chiến với Nga mà còn được xác định là mức cần thiết để duy trì sức mạnh quân sự, ngay cả khi giao tranh kết thúc.

Nhu cầu tài chính cấp bách trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmygal công bố tại một hội nghị ở Kiev ngày 13/9. Ông Shmygal nhấn mạnh rằng, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ mất thêm lãnh thổ nếu không thể theo kịp sức chi tiêu quân sự của Nga. "Tôi phải nói rằng nếu xung đột tiếp diễn, chúng ta sẽ cần ít nhất 120 tỷ USD cho năm tới", ông Shmygal phát biểu.

Với áp lực tài chính nặng nề, Ukraine nhấn mạnh 120 tỷ USD là điều kiện sống còn để duy trì quân đội, nhưng giải pháp tịch thu tài sản Nga đang gây nhiều tranh luận (trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmygal phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev). Ảnh: Kyodo/TTXVN
Với áp lực tài chính nặng nề, Ukraine nhấn mạnh 120 tỷ USD là điều kiện sống còn để duy trì quân đội, nhưng giải pháp tịch thu tài sản Nga đang gây nhiều tranh luận (trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmygal phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Một điều đáng lo ngại là chi tiêu quốc phòng của Ukraine hiện chiếm khoảng một phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước. Điều này khiến Kiev phải phụ thuộc rất nhiều vào hàng chục tỷ USD viện trợ tài chính từ các nước phương Tây để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính lên vai người dân Ukraine, vốn đã phải chịu đựng những khoản thuế đáng kể sau gần 4 năm chiến sự, ông Shmygal đã đưa ra một đề xuất táo bạo: Sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để trang trải chi phí quốc phòng của Ukraine.

Tuy nhiên, việc thực hiện ý tưởng này không hề đơn giản. Nga đã thẳng thừng lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản của họ là "hành vi trộm cắp" và cảnh báo về "hậu quả".

Về phía Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này đang xem xét các cách để duy trì nguồn cung cho quân đội Ukraine. Bà đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho một "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, nhưng khẳng định khối 27 thành viên sẽ không tự mình tịch thu tài sản. Điều này cho thấy sự thận trọng của EU trước một quyết định có thể gây ra những hệ lụy pháp lý và chính trị phức tạp.

Như vậy, với mục tiêu 120 tỷ USD cho quốc phòng, Ukraine đang gửi một thông điệp: nước này sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì một lực lượng quân sự mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn ở phía trước: làm thế nào để Ukraine có thể huy động được nguồn vốn khổng lồ này, đặc biệt khi họ đang phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài và phải đối mặt với sự dè chừng từ các nước phương Tây trong việc xử lý tài sản của Nga?

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-doi-mat-thach-thuc-huy-dong-120-ty-usd-cho-nhu-cau-quoc-phong-20250914095314795.htm
#Ukraine 120 tỷ USD #chi tiêu quốc phòng Ukraine #tài sản Nga bị đóng băng #EU viện trợ quốc phòng Ukraine #viện trợ phương Tây Ukraine #mất lãnh thổ Ukraine

Bài liên quan

Quân sự

Tư lệnh Ukraine đến Pokrovsk, Nga đột kích thành phố theo cách không ai ngờ

Đại tướng Syrskyi đã khẩn trương đến Pokrovsk và Dobropolye đốc chiến; quân đội Nga lại sử dụng chiến thuật đột nhập đường hầm vào Pokrovsk.

Oleksandr Syrskyi

1.jpg
Trang Topwar đưa tin, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine (AFU) đã khẩn trương đến mặt trận Pokrovsk, để đốc chiến. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng, tướng Syrskyi đang cố gắng cứu vãn tình hình khó khăn ở mặt trận này; nếu không có thể ông đang ngồi ở Kiev để họp với Tổng thống Zelensky.
Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội Ukraine bị đánh thiệt hại nặng ở thành phố Kupyansk

Quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại nặng nề ở thành phố Kupyansk; Kiev nêu lý do cho thành công của quân đội Nga gần Kupyansk.

1-7588.jpg
Chiến trường Nga-Ukraine vẫn mịt mù khói lửa, trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) tự tin nắm giữ thế chủ động trên toàn bộ mặt trận, khi kiểm soát thêm ngôi làng Khoroshye ở vùng Dnipropetrovsk; tiến công vào làng Novoe Shakhovo ở phía bắc Pokrovsk.
1-7411.jpg
Trên hướng mặt trận của Cụm quân phía Bắc RFAF, hỏa lực pháo binh, không quân, UAV FPV của Nga tiếp tục tấn công dọc toàn bộ mặt trận ở tỉnh Sumy. Theo kênh Severny Veter, các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở ngoại ô phía nam Yunakivka và khu vực xung quanh. Quân đội Ukraine (AFU) đang triển khai lực lượng tăng viện, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine phản công lớn ở Lugansk do chịu tổn thất lớn ở tiền tuyến?

Đòn tấn công bằng UAV của Ukraine vào Lugansk được giới chuyên gia cho rằng, chỉ là nỗ lực tâm lý nhằm bù đắp cho những tổn thất lớn ngoài tiền tuyến.

1-anh-wikipedia.jpg
Đêm 5/9, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Lugansk. Đây được xem là một trong những đợt không kích lớn nhất mà khu vực này phải hứng chịu trong thời gian gần đây.
2-anh-xcom.jpg
Theo hãng tin TASS, mục tiêu của đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các cơ sở hạ tầng hậu cần. Một kho nhiên liệu ở ngoại ô Lugansk đã trúng hỏa lực, gây ra vụ nổ lớn và đám cháy kéo dài nhiều giờ. Tuy nhiên, hệ thống phòng không đã kịp thời đánh chặn, bắn hạ ít nhất bảy UAV khác trước khi chúng kịp tiếp cận trung tâm thành phố.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới