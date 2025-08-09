Hà Nội

Nga đưa vào trang bị Pantsir-SMD tăng cường khả năng chống UAV Ukraine

Quân sự

Nga đưa vào trang bị Pantsir-SMD tăng cường khả năng chống UAV Ukraine

Phiên bản Pantsir mới nhất của Quân đội Nga trang bị tới 48 tên lửa để tiêu diệt các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Thiên Đăng
Mới đây, Quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới được phát triển. Ảnh: @ Army Recognition.
Mới đây, Quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới được phát triển. Ảnh: @ Army Recognition.
Thông tin này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga dẫn tin. Ảnh: @ Army Recognition.
Thông tin này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga dẫn tin. Ảnh: @ Army Recognition.
Trung tướng Alexander Maksimtsev, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, xác nhận rằng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới này được cung cấp bởi High-Precision Systems Holding, một công ty con của Tập đoàn Nhà nước Rostec. Ảnh: @ Army Recognition.
Trung tướng Alexander Maksimtsev, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, xác nhận rằng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới này được cung cấp bởi High-Precision Systems Holding, một công ty con của Tập đoàn Nhà nước Rostec. Ảnh: @ Army Recognition.
“Để tăng cường khả năng bảo vệ các trung tâm hành chính và chính trị, các cơ sở và khu vực quan trọng nhất của đất nước, các nhóm quân và cơ sở hậu cần phải tránh khỏi các cuộc tấn công lớn bằng phương tiện tấn công đường không của Ukraine, vì vậy mà quân đội Nga đang tích cực tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD mới”, Maksimtsev tuyên bố. Ảnh: @ EDR Magazine.
"Để tăng cường khả năng bảo vệ các trung tâm hành chính và chính trị, các cơ sở và khu vực quan trọng nhất của đất nước, các nhóm quân và cơ sở hậu cần phải tránh khỏi các cuộc tấn công lớn bằng phương tiện tấn công đường không của Ukraine, vì vậy mà quân đội Nga đang tích cực tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD mới", Maksimtsev tuyên bố. Ảnh: @ EDR Magazine.
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Pantsir-SMD mới này có kiến trúc bệ phóng mô-đun với khả năng mang tên lửa được tăng cường. Ảnh: @ Defense Express.
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Pantsir-SMD mới này có kiến trúc bệ phóng mô-đun với khả năng mang tên lửa được tăng cường. Ảnh: @ Defense Express.
Một trong những tính năng tiên tiến nhất của hệ thống là khả năng đánh giá tiêu diệt tự động, cho phép đánh giá thành công việc đánh chặn theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của người vận hành, điều này giúp cải thiện đáng kể tốc độ giao tranh, khả năng phản ứng và khả năng đối phó với các chiến thuật bầy đàn UAV của đối phương. Ảnh: @ EDR Magazine.
Một trong những tính năng tiên tiến nhất của hệ thống là khả năng đánh giá tiêu diệt tự động, cho phép đánh giá thành công việc đánh chặn theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của người vận hành, điều này giúp cải thiện đáng kể tốc độ giao tranh, khả năng phản ứng và khả năng đối phó với các chiến thuật bầy đàn UAV của đối phương. Ảnh: @ EDR Magazine.
Khả năng này xuất phát từ việc giống như nhiều quân đội khác, Nga đang điều chỉnh học thuyết phòng không nhiều lớp của mình để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các đàn máy bay không người lái tự động, và vũ khí chính xác tầm xa trong cả kịch bản chiến tranh thông thường và chiến tranh hỗn hợp. Ảnh: @ EDR Magazine.
Khả năng này xuất phát từ việc giống như nhiều quân đội khác, Nga đang điều chỉnh học thuyết phòng không nhiều lớp của mình để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các đàn máy bay không người lái tự động, và vũ khí chính xác tầm xa trong cả kịch bản chiến tranh thông thường và chiến tranh hỗn hợp. Ảnh: @ EDR Magazine.
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới này còn mang theo tối đa 48 tên lửa mini, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mối đe dọa tầm thấp như máy bay không người lái và cả tên lửa hành trình. Ảnh: @ EDR Magazine.
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới này còn mang theo tối đa 48 tên lửa mini, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mối đe dọa tầm thấp như máy bay không người lái và cả tên lửa hành trình. Ảnh: @ EDR Magazine.
Điều này khiến kẻ địch khó có thể tiêu diệt hết kho vũ khí của Pantsir khi cố gắng xâm nhập vào phạm vi phòng không của Nga. Ảnh: @ EDR Magazine.
Điều này khiến kẻ địch khó có thể tiêu diệt hết kho vũ khí của Pantsir khi cố gắng xâm nhập vào phạm vi phòng không của Nga. Ảnh: @ EDR Magazine.
Tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, phi hành đoàn Pantsir hiện có thể lựa chọn các tổ hợp tải trọng tùy chỉnh gồm tên lửa tiêu chuẩn và tên lửa mini, giúp người vận hành tăng tính linh hoạt về mặt chiến thuật trong các tình huống giao tranh cụ thể với các mối đe dọa. Ảnh: @ EDR Magazine.
Tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, phi hành đoàn Pantsir hiện có thể lựa chọn các tổ hợp tải trọng tùy chỉnh gồm tên lửa tiêu chuẩn và tên lửa mini, giúp người vận hành tăng tính linh hoạt về mặt chiến thuật trong các tình huống giao tranh cụ thể với các mối đe dọa. Ảnh: @ EDR Magazine.
Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Rostec thông báo việc giao hàng tên lửa mini theo lệnh quốc phòng nhà nước đã bắt đầu. Loại tên lửa mới này được định danh là TKB-1055, được thiết kế cho các hoạt động chống hệ thống máy bay không người lái. Ảnh: @ EDR Magazine.
Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Rostec thông báo việc giao hàng tên lửa mini theo lệnh quốc phòng nhà nước đã bắt đầu. Loại tên lửa mới này được định danh là TKB-1055, được thiết kế cho các hoạt động chống hệ thống máy bay không người lái. Ảnh: @ EDR Magazine.
“Các tên lửa mini mới cho phép tăng đáng kể tải trọng đạn dược của hệ thống Pantsir mới — lên đến 48 tên lửa. Nhờ đó, hệ thống có thể đánh chặn nhiều mục tiêu trên không hơn, chẳng hạn như máy bay không người lái”, ông Bekkhan Ozdoyev, Giám đốc Công nghiệp của Cụm Vũ khí Rostec, cho biết. Ảnh: @ EDR Magazine.
"Các tên lửa mini mới cho phép tăng đáng kể tải trọng đạn dược của hệ thống Pantsir mới — lên đến 48 tên lửa. Nhờ đó, hệ thống có thể đánh chặn nhiều mục tiêu trên không hơn, chẳng hạn như máy bay không người lái", ông Bekkhan Ozdoyev, Giám đốc Công nghiệp của Cụm Vũ khí Rostec, cho biết. Ảnh: @ EDR Magazine.
Thiên Đăng
Defense Mirror
