UAV FPV trị giá 1.000 đô la Ukraine đâm vào trực thăng Mi-28

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã tiết lộ chính xác loại UAV được Nhóm đặc nhiệm Alpha sử dụng để tấn công hai trực thăng của Nga trên không trung vào năm ngoái.

Thiên Đăng
Mới đây, UNITED24 (nền tảng do Chính phủ Ukraine điều hành) đã công bố một video ghi lại cảnh các chiến sĩ điều khiển máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) thuộc Nhóm Đặc nhiệm Alpha đang hoạt động trên tiền tuyến. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Mới đây, UNITED24 (nền tảng do Chính phủ Ukraine điều hành) đã công bố một video ghi lại cảnh các chiến sĩ điều khiển máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) thuộc Nhóm Đặc nhiệm Alpha đang hoạt động trên tiền tuyến. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Đoạn video cung cấp những chi tiết thú vị về cách thức và phương tiện họ sử dụng để tấn công hai trực thăng Nga đang bay vào năm ngoái gây chấn động vào thời điểm đó. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Đoạn video cung cấp những chi tiết thú vị về cách thức và phương tiện họ sử dụng để tấn công hai trực thăng Nga đang bay vào năm ngoái gây chấn động vào thời điểm đó. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Cụ thể, vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, một máy bay không người lái chưa xác định đã đâm vào một trực thăng tấn công Mi-28 của Nga. Chỉ vài ngày sau, một sự cố tương tự đã xảy ra, lần này liên quan đến một trực thăng vận tải Mi-8. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Cụ thể, vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, một máy bay không người lái chưa xác định đã đâm vào một trực thăng tấn công Mi-28 của Nga. Chỉ vài ngày sau, một sự cố tương tự đã xảy ra, lần này liên quan đến một trực thăng vận tải Mi-8. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Đây là những trường hợp đầu tiên được biết đến trong lịch sử về việc một máy bay không người lái đâm vào một trực thăng giữa không trung. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Đây là những trường hợp đầu tiên được biết đến trong lịch sử về việc một máy bay không người lái đâm vào một trực thăng giữa không trung. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Hóa ra cả hai chiếc trực thăng đều không bị bắn trúng bởi hệ thống phòng không, hay máy bay không người lái bốn cánh quạt FPV như ban đầu dự đoán, mà là bởi một loại UAV FPV đặc biệt do Ukraine sản xuất có tên là Darts. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Hóa ra cả hai chiếc trực thăng đều không bị bắn trúng bởi hệ thống phòng không, hay máy bay không người lái bốn cánh quạt FPV như ban đầu dự đoán, mà là bởi một loại UAV FPV đặc biệt do Ukraine sản xuất có tên là Darts. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Darts được vận hành giống như một máy bay không người lái FPV thông thường nhưng có thiết kế cánh cố định. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Darts được vận hành giống như một máy bay không người lái FPV thông thường nhưng có thiết kế cánh cố định. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Điều này cho phép nó mang đầu đạn lớn hơn, bay xa hơn và đạt tốc độ cao hơn so với máy bay không người lái FPV thông thường có 4 cánh quạt. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Điều này cho phép nó mang đầu đạn lớn hơn, bay xa hơn và đạt tốc độ cao hơn so với máy bay không người lái FPV thông thường có 4 cánh quạt. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Máy bay không người lái Darts này có thể mang đầu đạn nặng 4–5 kg, tầm bay 40–50 km và đạt tốc độ khoảng 160 km/h. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Máy bay không người lái Darts này có thể mang đầu đạn nặng 4–5 kg, tầm bay 40–50 km và đạt tốc độ khoảng 160 km/h. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Để so sánh, máy bay không người lái cảm tử Molniya của Nga có thể mang tải trọng nặng hơn, lên đến 10 kg, nhưng tầm bay lại ngắn hơn, khoảng 30 km. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Để so sánh, máy bay không người lái cảm tử Molniya của Nga có thể mang tải trọng nặng hơn, lên đến 10 kg, nhưng tầm bay lại ngắn hơn, khoảng 30 km. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Trong video, những người điều khiển khẳng định máy bay trực thăng của Nga đã bị "bắn hạ" chứ không chỉ "bị hư hại". Tuy nhiên, không có hình ảnh xác nhận nào được đưa ra, nên hiện tại chỉ có thể xác nhận rằng máy bay trực thăng Nga đã bị bắn trúng hoặc hư hại. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Trong video, những người điều khiển khẳng định máy bay trực thăng của Nga đã bị "bắn hạ" chứ không chỉ "bị hư hại". Tuy nhiên, không có hình ảnh xác nhận nào được đưa ra, nên hiện tại chỉ có thể xác nhận rằng máy bay trực thăng Nga đã bị bắn trúng hoặc hư hại. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Cần lưu ý rằng lực lượng kháng chiến Myanmar thực sự đã đánh bại Ukraine trong cột mốc lịch sử này — vào tháng 5 năm nay, họ đã trở thành lực lượng đầu tiên bắn hạ trực thăng bằng máy bay không người lái bốn cánh quạt FPV. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Cần lưu ý rằng lực lượng kháng chiến Myanmar thực sự đã đánh bại Ukraine trong cột mốc lịch sử này — vào tháng 5 năm nay, họ đã trở thành lực lượng đầu tiên bắn hạ trực thăng bằng máy bay không người lái bốn cánh quạt FPV. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Thiên Đăng
Defence-Ua
