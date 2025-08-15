Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
UAV cáp quang Kvazimachta của Nga có thể hoạt động 20 ngày trên chiến trường

Quân sự

UAV cáp quang Kvazimachta của Nga có thể hoạt động 20 ngày trên chiến trường

Nga triển khai máy bay không người lái Kvazimachta nâng cấp có khả năng hoạt động liên tục 20 ngày trên chiến trường Ukraine

Thiên Đăng
Tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov—từng được dẫn dắt bởi nhà thiết kế vũ khí huyền thoại của Liên Xô Mikhail Kalashnikov, nổi tiếng khắp thế giới với sáng chế súng trường tấn công AK-47—mới đây đã ra mắt bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta. Ảnh: @Kalashnikov.
Tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov—từng được dẫn dắt bởi nhà thiết kế vũ khí huyền thoại của Liên Xô Mikhail Kalashnikov, nổi tiếng khắp thế giới với sáng chế súng trường tấn công AK-47—mới đây đã ra mắt bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta. Ảnh: @Kalashnikov.
Không giống như các máy bay không người lái khác chỉ có thể hoạt động trong vài giờ, bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta này được cho là có thể bay trên không liên tục trong vòng 500 giờ. Ảnh: @Kalashnikov.
Không giống như các máy bay không người lái khác chỉ có thể hoạt động trong vài giờ, bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta này được cho là có thể bay trên không liên tục trong vòng 500 giờ. Ảnh: @Kalashnikov.
.Con số này tương đương với thời gian hoạt động liên tục trong suốt 20 ngày mà không cần hạ cánh, để hỗ trợ cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine. Ảnh: @Kalashnikov.
.Con số này tương đương với thời gian hoạt động liên tục trong suốt 20 ngày mà không cần hạ cánh, để hỗ trợ cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine. Ảnh: @Kalashnikov.
Leonid Rokeakh, giám đốc xuất khẩu máy bay không người lái và đạn dược tự hành của Tập đoàn Kalashnikov, trả lời với hãng thông tấn TASS rằng, không giống như các máy bay không người lái chạy bằng pin thông thường, máy bay không người lái Kvazimachta được kết nối thông qua một dây cáp quang không chỉ cung cấp năng lượng liên tục, mà còn đóng vai trò là kênh truyền dữ liệu thời gian thực, tránh nhiễu sóng vô tuyến hoặc lỗi kết nối không dây, ngăn chặn được tình trạng nhiễu điện từ, vốn đang là một lỗ hổng tiềm ẩn trong truyền dẫn không dây có thể bị kẻ thù khai thác. Ảnh: @Kalashnikov.
Leonid Rokeakh, giám đốc xuất khẩu máy bay không người lái và đạn dược tự hành của Tập đoàn Kalashnikov, trả lời với hãng thông tấn TASS rằng, không giống như các máy bay không người lái chạy bằng pin thông thường, máy bay không người lái Kvazimachta được kết nối thông qua một dây cáp quang không chỉ cung cấp năng lượng liên tục, mà còn đóng vai trò là kênh truyền dữ liệu thời gian thực, tránh nhiễu sóng vô tuyến hoặc lỗi kết nối không dây, ngăn chặn được tình trạng nhiễu điện từ, vốn đang là một lỗ hổng tiềm ẩn trong truyền dẫn không dây có thể bị kẻ thù khai thác. Ảnh: @Kalashnikov.
Cấu hình này đặc biệt có lợi trong các môi trường phức tạp, nơi giao tiếp có thể gặp khó khăn. Ảnh: @Kalashnikov.
Cấu hình này đặc biệt có lợi trong các môi trường phức tạp, nơi giao tiếp có thể gặp khó khăn. Ảnh: @Kalashnikov.
Cáp quang cũng đảm bảo truyền dữ liệu tốt hơn, điều này rất quan trọng cho các nhiệm vụ trinh sát thời gian thực trong môi trường kết nối không dây có thể bị xâm phạm. Ảnh: @Kalashnikov.
Cáp quang cũng đảm bảo truyền dữ liệu tốt hơn, điều này rất quan trọng cho các nhiệm vụ trinh sát thời gian thực trong môi trường kết nối không dây có thể bị xâm phạm. Ảnh: @Kalashnikov.
Việc mở rộng chiều dài cáp lên 200 mét, như đã được thực hiện trong bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta, nó được cho là mang lại tính linh hoạt vận hành cao hơn. Ảnh: @Kalashnikov.
Việc mở rộng chiều dài cáp lên 200 mét, như đã được thực hiện trong bản nâng cấp máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta, nó được cho là mang lại tính linh hoạt vận hành cao hơn. Ảnh: @Kalashnikov.
Nó cho phép máy bay không người lái hoạt động ở độ cao lớn hơn hoặc khoảng cách xa hơn so với trạm điều khiển trong khi vẫn tiếp tục nhận được dòng năng lượng và dữ liệu liên tục. Ảnh: @Kalashnikov.
Nó cho phép máy bay không người lái hoạt động ở độ cao lớn hơn hoặc khoảng cách xa hơn so với trạm điều khiển trong khi vẫn tiếp tục nhận được dòng năng lượng và dữ liệu liên tục. Ảnh: @Kalashnikov.
Máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta chạy bằng cáp quang đang được sử dụng trong hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, cung cấp khả năng giám sát trên không liên tục để bảo vệ khu vực xung quanh và địa điểm. Dữ liệu được truyền theo thời gian thực đến các thiết bị đầu cuối mặt đất, với khả năng giám sát quang học và hồng ngoại 24/7. Ảnh: @Kalashnikov.
Máy bay không người lái trinh sát Kvazimachta chạy bằng cáp quang đang được sử dụng trong hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, cung cấp khả năng giám sát trên không liên tục để bảo vệ khu vực xung quanh và địa điểm. Dữ liệu được truyền theo thời gian thực đến các thiết bị đầu cuối mặt đất, với khả năng giám sát quang học và hồng ngoại 24/7. Ảnh: @Kalashnikov.
Leonid Rokeakh, giám đốc xuất khẩu máy bay không người lái và đạn dược tự hành của Tập đoàn Kalashnikov cho biết, nền tảng này cũng có thể được điều chỉnh cho mục đích dân sự, bao gồm giám sát an ninh tại các sự kiện đông người. Ảnh: @Kalashnikov.
Leonid Rokeakh, giám đốc xuất khẩu máy bay không người lái và đạn dược tự hành của Tập đoàn Kalashnikov cho biết, nền tảng này cũng có thể được điều chỉnh cho mục đích dân sự, bao gồm giám sát an ninh tại các sự kiện đông người. Ảnh: @Kalashnikov.
Cả Nga và Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine đều ngày càng sử dụng máy bay không người lái cáp quang. Tuy nhiên, ngoài giới hạn khoảng cách, cáp quang có thể làm tăng trọng lượng, ảnh hưởng đến khả năng tải trọng của máy bay không người lái. Kiev đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái cáp quang, nhưng một vấn đề đặt ra là việc mua cáp quang, vốn rất khó sản xuất. Trung Quốc thì hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cáp quang lớn nhất thế giới. Ảnh: @Kalashnikov.
Cả Nga và Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine đều ngày càng sử dụng máy bay không người lái cáp quang. Tuy nhiên, ngoài giới hạn khoảng cách, cáp quang có thể làm tăng trọng lượng, ảnh hưởng đến khả năng tải trọng của máy bay không người lái. Kiev đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái cáp quang, nhưng một vấn đề đặt ra là việc mua cáp quang, vốn rất khó sản xuất. Trung Quốc thì hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cáp quang lớn nhất thế giới. Ảnh: @Kalashnikov.
Tuy nhiên, công nghệ sản xuất cáp quang này cũng đã có mặt tại Mỹ và Mexico, cũng như Nhật Bản, Ý và Ấn Độ. Vì thế, cáp quang có thể đóng vai trò quan trọng trên chiến trường tương lai như một nguồn tài nguyên chiến lược khác. Ảnh: @Kalashnikov.
Tuy nhiên, công nghệ sản xuất cáp quang này cũng đã có mặt tại Mỹ và Mexico, cũng như Nhật Bản, Ý và Ấn Độ. Vì thế, cáp quang có thể đóng vai trò quan trọng trên chiến trường tương lai như một nguồn tài nguyên chiến lược khác. Ảnh: @Kalashnikov.
Thiên Đăng
Defense Mirror
Link bài gốc Copy link
https://www.defensemirror.com/news/40023/Russia_Deploys_Upgraded_Kalashnikov_Kvazimachta_Drone_With_20_Day_Flight_Endurance_in_Ukraine
#UAV #cáp quang #Kvazimachta #Nga #UAV cáp quang #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT