Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
UAV Ukraine tập kích nhà máy Shahed của Nga với khoảng cách không tưởng

Quân sự

UAV Ukraine tập kích nhà máy Shahed của Nga với khoảng cách không tưởng

Máy bay không người lái Ukraine tập kích nhà máy Shahed ở Tatarstan, thiêu rụi kho UAV cách 1.300 km.

Lê Quang
Ngày 9/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) xác nhận, Nhóm Đặc nhiệm Alpha của họ đã tiến hành một chiến dịch tầm xa táo bạo, phá hủy một trung tâm hậu cần ở làng Kzyl-Yul, Cộng hòa Tatarstan - khu vực nằm sâu tới 1.300 km tính từ chiến tuyến. Đây được xem là một trong những mục tiêu sâu nhất từng bị Ukraine tấn công.
Ngày 9/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) xác nhận, Nhóm Đặc nhiệm Alpha của họ đã tiến hành một chiến dịch tầm xa táo bạo, phá hủy một trung tâm hậu cần ở làng Kzyl-Yul, Cộng hòa Tatarstan - khu vực nằm sâu tới 1.300 km tính từ chiến tuyến. Đây được xem là một trong những mục tiêu sâu nhất từng bị Ukraine tấn công.
Đoạn video được đăng trực tuyến cho thấy rõ một máy bay không người lái của Ukraine đang tiếp cận mục tiêu với độ chính xác cao, rồi lao thẳng vào nhà máy. Ngay sau va chạm, một vụ nổ kèm theo ngọn lửa lớn bùng lên, biến khu vực này thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.
Đoạn video được đăng trực tuyến cho thấy rõ một máy bay không người lái của Ukraine đang tiếp cận mục tiêu với độ chính xác cao, rồi lao thẳng vào nhà máy. Ngay sau va chạm, một vụ nổ kèm theo ngọn lửa lớn bùng lên, biến khu vực này thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.
Mục tiêu lần này nằm ở thành phố Nizhnekamsk, Tatarstan, cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km. Đây là khu vực được đánh giá là “vùng an toàn” đối với công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng vụ tấn công đã chứng minh điều ngược lại. Nhà máy bị tập kích được cho là cơ sở chiến lược, nơi sản xuất UAV Shahed - loại vũ khí mà Nga sử dụng hàng ngày để tấn công các thành phố của Ukraine.
Mục tiêu lần này nằm ở thành phố Nizhnekamsk, Tatarstan, cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km. Đây là khu vực được đánh giá là “vùng an toàn” đối với công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng vụ tấn công đã chứng minh điều ngược lại. Nhà máy bị tập kích được cho là cơ sở chiến lược, nơi sản xuất UAV Shahed - loại vũ khí mà Nga sử dụng hàng ngày để tấn công các thành phố của Ukraine.
Các nguồn tin địa phương cho biết nhà máy đã trúng nhiều phát đạn từ UAV tấn công, dẫn tới một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh hoảng hốt ghi lại khoảnh khắc này, nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội Nga và Ukraine.
Các nguồn tin địa phương cho biết nhà máy đã trúng nhiều phát đạn từ UAV tấn công, dẫn tới một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh hoảng hốt ghi lại khoảnh khắc này, nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội Nga và Ukraine.
Trong tuyên bố chính thức, SSU xác nhận đây là chiến dịch do Đơn vị Đặc nhiệm Alpha của họ thực hiện. Chiếc UAV tầm xa đã nhắm vào một trung tâm hậu cần ở làng Kzyl-Yul, Tatarstan - nơi lưu trữ UAV Shahed đã sẵn sàng triển khai, cùng nhiều linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài.
Trong tuyên bố chính thức, SSU xác nhận đây là chiến dịch do Đơn vị Đặc nhiệm Alpha của họ thực hiện. Chiếc UAV tầm xa đã nhắm vào một trung tâm hậu cần ở làng Kzyl-Yul, Tatarstan - nơi lưu trữ UAV Shahed đã sẵn sàng triển khai, cùng nhiều linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài.
Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm rằng, kho chứa này không chỉ đơn thuần là nơi tập kết máy bay không người lái, mà còn đóng vai trò là điểm trung chuyển, bảo dưỡng và chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo vào lãnh thổ Ukraine. Việc phá hủy nó đồng nghĩa với làm gián đoạn chuỗi cung ứng UAV của Nga trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm rằng, kho chứa này không chỉ đơn thuần là nơi tập kết máy bay không người lái, mà còn đóng vai trò là điểm trung chuyển, bảo dưỡng và chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo vào lãnh thổ Ukraine. Việc phá hủy nó đồng nghĩa với làm gián đoạn chuỗi cung ứng UAV của Nga trong ngắn hạn.
Hình ảnh từ video tấn công cho thấy UAV Ukraine bay ở độ cao thấp, tránh được các hệ thống phòng không, rồi tiếp cận mục tiêu theo hướng khó dự đoán. Chiến thuật này không chỉ giúp tăng khả năng thành công mà còn gây khó khăn cho đối phương trong việc đánh chặn.
Hình ảnh từ video tấn công cho thấy UAV Ukraine bay ở độ cao thấp, tránh được các hệ thống phòng không, rồi tiếp cận mục tiêu theo hướng khó dự đoán. Chiến thuật này không chỉ giúp tăng khả năng thành công mà còn gây khó khăn cho đối phương trong việc đánh chặn.
Điểm đáng chú ý là khoảng cách từ Ukraine đến Nizhnekamsk lên tới 1.300 km - vượt xa nhiều vụ tấn công bằng UAV trước đây. Điều này chứng tỏ Ukraine đã sở hữu hoặc cải tiến UAV tầm xa có khả năng vươn sâu vào lãnh thổ Nga, mở ra nguy cơ khiến các cơ sở hậu cần trọng yếu của Nga không còn an toàn.
Điểm đáng chú ý là khoảng cách từ Ukraine đến Nizhnekamsk lên tới 1.300 km - vượt xa nhiều vụ tấn công bằng UAV trước đây. Điều này chứng tỏ Ukraine đã sở hữu hoặc cải tiến UAV tầm xa có khả năng vươn sâu vào lãnh thổ Nga, mở ra nguy cơ khiến các cơ sở hậu cần trọng yếu của Nga không còn an toàn.
Trước vụ việc này, Defense Express từng đưa tin Lực lượng Ukraine đã phá hủy radar 98L6 Yenisei thuộc hệ thống S-500 ở Crimea. Việc liên tiếp tấn công các mục tiêu giá trị cao cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược “cắt mạch” năng lực tấn công của Nga từ xa, thay vì chỉ phòng thủ tại chiến tuyến.
Trước vụ việc này, Defense Express từng đưa tin Lực lượng Ukraine đã phá hủy radar 98L6 Yenisei thuộc hệ thống S-500 ở Crimea. Việc liên tiếp tấn công các mục tiêu giá trị cao cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược “cắt mạch” năng lực tấn công của Nga từ xa, thay vì chỉ phòng thủ tại chiến tuyến.
Các chuyên gia quân sự nhận định vụ tập kích ở Tatarstan có ý nghĩa chiến lược vượt ra ngoài thiệt hại vật chất. Nó gửi thông điệp rằng ngay cả các khu vực công nghiệp sâu trong lãnh thổ Nga cũng không nằm ngoài tầm với của Ukraine. Điều này có thể buộc Moscow phải phân tán lực lượng phòng không và tăng chi phí bảo vệ các cơ sở hạ tầng.
Các chuyên gia quân sự nhận định vụ tập kích ở Tatarstan có ý nghĩa chiến lược vượt ra ngoài thiệt hại vật chất. Nó gửi thông điệp rằng ngay cả các khu vực công nghiệp sâu trong lãnh thổ Nga cũng không nằm ngoài tầm với của Ukraine. Điều này có thể buộc Moscow phải phân tán lực lượng phòng không và tăng chi phí bảo vệ các cơ sở hạ tầng.
Phía Nga chưa công bố con số thiệt hại cụ thể, nhưng các hình ảnh vệ tinh trong những ngày tới dự kiến sẽ cho thấy mức độ hư hại của cơ sở này. Nếu kho chứa Shahed bị phá hủy hoàn toàn, Nga có thể mất một lượng lớn UAV tấn công đã sẵn sàng, làm giảm áp lực đối với các thành phố Ukraine trong thời gian ngắn.
Phía Nga chưa công bố con số thiệt hại cụ thể, nhưng các hình ảnh vệ tinh trong những ngày tới dự kiến sẽ cho thấy mức độ hư hại của cơ sở này. Nếu kho chứa Shahed bị phá hủy hoàn toàn, Nga có thể mất một lượng lớn UAV tấn công đã sẵn sàng, làm giảm áp lực đối với các thành phố Ukraine trong thời gian ngắn.
Vụ tấn công ở Tatarstan tiếp tục minh chứng cho xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi UAV đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tấn công tầm xa, trinh sát và phá hủy hạ tầng đối phương. Đối với Ukraine, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến giành thế chủ động trước một đối thủ được trang bị hùng hậu.
Vụ tấn công ở Tatarstan tiếp tục minh chứng cho xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi UAV đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tấn công tầm xa, trinh sát và phá hủy hạ tầng đối phương. Đối với Ukraine, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến giành thế chủ động trước một đối thủ được trang bị hùng hậu.
Lê Quang
Defence Express
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/ssu_drones_hit_shahed_drone_plant_in_russias_tatarstan-15421.html
#xung đột nga ukraine #UAV Ukraine #UAV Shahed 136 #tấn công UAV #UAV Ukraine #nhà máy sản xuất UAV Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT