Sống Khỏe

Từ vực sâu nguy kịch đến tia sáng hồi sinh cho người mắc u nguyên bào nuôi

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa, di căn diện rộng, biến chứng rất cao.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt nặng. Bệnh nhân B.T.S, 53 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân suy kiệt nặng.

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột, kèm sinh thiết chẩn đoán u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - một thể bệnh ác tính hiếm gặp, có diễn tiến cực kỳ nhanh chóng.

u-nguyen-bao.png
Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Phụ Ung thư. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành trong điều trị bệnh lý u nguyên bào nuôi đã hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện tình trạng và giải thích rõ ràng mọi nguy cơ có thể xảy ra cho gia đình trước vô vàn rủi ro.

Trong “khoảng thời gian vàng” ấy, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, người trực tiếp phụ trách điều trị, đã đưa ra quyết định quan trọng, tiến hành truyền hóa chất cấp cứu, nhằm giành giật cơ hội sống mong manh cho bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa. Với bệnh nhân này, mức độ suy kiệt nặng, diện di căn rộng và nguy cơ biến chứng rất cao.

Tuy nhiên, nếu không điều trị ngay, người bệnh chắc chắn không thể vượt qua. Quyết định truyền hóa chất cấp cứu là lựa chọn duy nhất để giữ lại hy vọng”.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã dần cải thiện. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để tiến hành nội soi tiêu hóa nhằm đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương.

Kết quả cho thấy tình trạng bệnh nhân đã tạm thời ổn định sau đợt hóa chất đầu tiên và đủ điều kiện quay trở lại khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục phác đồ điều trị.

screenshot-2025-12-12-124413.png
Chồng bệnh nhân chăm sóc cho vợ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Không giấu được xúc động, ông T.V.L - chồng của bệnh nhân chia sẻ: “Vợ tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật, gần một tháng không ăn uống được gì. Khi chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ Thắng đã giải thích rất kỹ về tình trạng và hướng điều trị cho vợ tôi.

Các y bác sĩ của khoa Phụ Ung thư đã chăm sóc rất tận tình, luôn động viên gia đình. Hy vọng rằng, vợ tôi có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này”.

“Hành trình phía trước của bệnh nhân vẫn còn dài và nhiều thách thức. Nhưng, với tinh thần kiên cường của người bệnh, sự tận tình chăm sóc của gia đình và chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Phụ Ung thư, chúng tôi tin rằng, bệnh nhân sẽ tiếp tục đáp ứng hóa chất, vượt qua nguy kịch và giành lại cơ hội sống quý giá”, TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Khoa Phụ Ung thư – Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị điều trị u nguyên bào nuôi chuyên sâu bậc nhất cả nước, đã cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng. Mỗi ca bệnh thành công là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và tinh thần “không bỏ cuộc” trong hành trình bảo vệ sự sống.

