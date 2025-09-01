Hà Nội

Kinh doanh

Tỷ phú giàu nhất lục địa đen đang sở hữu bao nhiêu tiền?

Từ số vốn ít ỏi vay của người chú, Aliko Dangote vươn lên thành tỷ phú giàu nhất châu Phi nhờ nỗ lực không ngừng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Aliko Dangote, sinh năm 1957 tại Kano (Nigeria) hiện là tỷ phú giàu nhất châu Phi với khối tài sản ước tính 24,4 tỷ USD (theo Forbes). Aliko Dangote là người sáng lập và chủ tịch Dangote Cement, nhà sản xuất xi măng lớn nhất châu Phi. Ông sở hữu 85% cổ phần của Dangote Cement được giao dịch công khai thông qua một công ty cổ phần.

Xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có, Dangote đã sớm bộc lộ năng khiếu kinh doanh. Ông bắt đầu sự nghiệp với số vốn vay 3.000 USD (hơn 78,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) từ người chú để nhập khẩu đường và gạo vào Nigeria.

ty-phu.jpg
Aliko Dangote là tỷ phú giàu nhất châu Phi. Ảnh: Indian Today

Chỉ trong vài năm, Dangote đã mở rộng hoạt động và nhanh chóng trở thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Xi măng Dangote trở thành niềm tự hào của tập đoàn, với các nhà máy khổng lồ như Obajana có công suất hơn 10 triệu tấn/năm. Năm 2010, doanh nghiệp này trở thành công ty Nigeria đầu tiên góp mặt trong Forbes Global 2000.

Ngoài xi măng, Dangote mở rộng sang nhiều ngành thiết yếu như mía đường, bột mì, muối, phân bón, bất động sản, cảng biển và đặc biệt là dự án nhà máy lọc dầu tại khu công nghiệp Lekki (Lagos) có vốn đầu tư hàng chục tỷ USD.

Dangote Cement có khả năng sản xuất 48,6 triệu tấn mỗi năm và hoạt động tại 10 quốc gia trên khắp Châu Phi.

Sau nhiều năm phát triển, nhà máy phân bón của Dangote tại Nigeria đã bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022.

Nhà máy lọc dầu Dangote, được khởi công xây dựng vào năm 2016, đã bắt đầu hoạt động lọc dầu vào đầu năm 2024.

Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Dangote còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Dangote Foundation, tập trung vào y tế, giáo dục và giảm nghèo tại châu Phi. Ông từng đóng góp hàng triệu USD để hỗ trợ phòng chống dịch Ebola, COVID-19 và nhiều chương trình phát triển cộng đồng khác.

Aliko Dangote là hình mẫu tiêu biểu cho khát vọng vươn lên của doanh nhân châu Phi. Ông không chỉ là biểu tượng của sự thành đạt mà còn khẳng định rằng châu Phi hoàn toàn có thể sản sinh ra những tỷ phú tầm cỡ thế giới, góp phần định hình nền kinh tế khu vực và quốc tế.

