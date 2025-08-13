Chân dung tỷ phú giàu nhất Singapore vừa qua đời

Tỷ phú giàu nhất Singapore vừa qua đời ở tuổi 98 là người sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group.

Theo Straitstimes, ông Goh Cheng Liang, tỷ phú giàu nhất Singapore năm 2025, đã qua đời ở tuổi 98 vào sáng 12/8.

Ông Goh Cheng Liang là người sáng lập công ty sơn và chất phủ Wuthelam Group. Theo Forbes, ông Goh Cheng Liang, sở hữu phần lớn cổ phần tại Nippon Paint Holdings (Nhật Bản) với khối tài sản ước tính 13 tỷ USD.

Tỷ phú Goh Cheng Liang qua đời ở tuổi 98. Ảnh: Straitstimes

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, ông Goh Cheng Liang từng từng sống cùng cha mẹ và bốn anh chị em trong căn phòng thuê 3 SGD/tháng tại đường River Valley. Thời Thế chiến II, ông sang Muar (Johor, Malaysia) giúp anh rể bán lưới đánh cá trước khi trở lại Singapore năm 1943.

Bước ngoặt đến vào năm 1949 khi ông Goh mua được sơn giá rẻ từ vật tư chiến tranh và tự pha chế, tạo ra thương hiệu Pigeon Brand.

Khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950 khiến hàng nhập khẩu khan hiếm, công việc kinh doanh của ông Goh Cheng Liang phát triển mạnh. Sau đó, ông hợp tác với Nippon Paint làm nhà phân phối, rồi thành lập Wuthelam Holdings năm 1974, mở rộng thành tập đoàn toàn cầu, hiện nắm gần 60% cổ phần Nippon Paint.

Bên cạnh lĩnh vực sơn, gia đình ông Goh Cheng Liang còn phát triển các dự án nổi tiếng như trung tâm thương mại Liang Court và bệnh viện Mount Elizabeth trước khi chuyển nhượng.

Ngoài kinh doanh, tỷ phú Goh Cheng Liang còn dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Năm 1995, ông thành lập quỹ Goh Foundation, tài trợ hàng loạt dự án y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư. Quỹ đã đóng góp vào việc xây dựng và mở rộng Trung tâm ung thư quốc gia Singapore (NCCS), thành lập Trung tâm xạ trị Proton mang tên ông, cũng như hỗ trợ nghiên cứu ung thư trẻ em và các bệnh lý miễn dịch.

Không chỉ đóng góp Singapore, vị tỷ phú còn hỗ trợ xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và nhiều trường học tại quê hương tổ tiên ở huyện Đại Ngô, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tỷ phú Goh là người sống kín tiếng, khiêm nhường, yêu thích thời gian bên con cháu, các hoạt động như đi thuyền, câu cá, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Ông có tất cả 3 người con, 8 cháu và một chắt.

Con trai cả của ông, ông Goh Hup Jin, gọi cha là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”, dạy các con “sống với lòng trắc ẩn và khiêm nhường”.