Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú giàu nhất Singapore vừa qua đời

Tỷ phú giàu nhất Singapore vừa qua đời ở tuổi 98 là người sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group.

Hoàng Minh (theo Straitstimes)

Theo Straitstimes, ông Goh Cheng Liang, tỷ phú giàu nhất Singapore năm 2025, đã qua đời ở tuổi 98 vào sáng 12/8.

Ông Goh Cheng Liang là người sáng lập công ty sơn và chất phủ Wuthelam Group. Theo Forbes, ông Goh Cheng Liang, sở hữu phần lớn cổ phần tại Nippon Paint Holdings (Nhật Bản) với khối tài sản ước tính 13 tỷ USD.

typhu1.jpg
Tỷ phú Goh Cheng Liang qua đời ở tuổi 98. Ảnh: Straitstimes

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, ông Goh Cheng Liang từng từng sống cùng cha mẹ và bốn anh chị em trong căn phòng thuê 3 SGD/tháng tại đường River Valley. Thời Thế chiến II, ông sang Muar (Johor, Malaysia) giúp anh rể bán lưới đánh cá trước khi trở lại Singapore năm 1943.

Bước ngoặt đến vào năm 1949 khi ông Goh mua được sơn giá rẻ từ vật tư chiến tranh và tự pha chế, tạo ra thương hiệu Pigeon Brand.

Khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950 khiến hàng nhập khẩu khan hiếm, công việc kinh doanh của ông Goh Cheng Liang phát triển mạnh. Sau đó, ông hợp tác với Nippon Paint làm nhà phân phối, rồi thành lập Wuthelam Holdings năm 1974, mở rộng thành tập đoàn toàn cầu, hiện nắm gần 60% cổ phần Nippon Paint.

Bên cạnh lĩnh vực sơn, gia đình ông Goh Cheng Liang còn phát triển các dự án nổi tiếng như trung tâm thương mại Liang Court và bệnh viện Mount Elizabeth trước khi chuyển nhượng.

Ngoài kinh doanh, tỷ phú Goh Cheng Liang còn dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Năm 1995, ông thành lập quỹ Goh Foundation, tài trợ hàng loạt dự án y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư. Quỹ đã đóng góp vào việc xây dựng và mở rộng Trung tâm ung thư quốc gia Singapore (NCCS), thành lập Trung tâm xạ trị Proton mang tên ông, cũng như hỗ trợ nghiên cứu ung thư trẻ em và các bệnh lý miễn dịch.

Không chỉ đóng góp Singapore, vị tỷ phú còn hỗ trợ xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và nhiều trường học tại quê hương tổ tiên ở huyện Đại Ngô, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tỷ phú Goh là người sống kín tiếng, khiêm nhường, yêu thích thời gian bên con cháu, các hoạt động như đi thuyền, câu cá, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Ông có tất cả 3 người con, 8 cháu và một chắt.

Con trai cả của ông, ông Goh Hup Jin, gọi cha là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”, dạy các con “sống với lòng trắc ẩn và khiêm nhường”.

#Tỷ phú Singapore #Goh Cheng Liang #Wuthelam Group #Nippon Paint #Quỹ Goh Foundation #Trung tâm ung thư quốc gia Singapore

Bài liên quan

Kinh doanh

Thói quen tiết kiệm không khác dân thường của tỷ phú thế giới

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, song nhiều tỷ phú thế giới vẫn giữ thói quen sống rất tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ.

ty-phu1.jpg
Tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft không mấy quan tâm đến các xu hướng thời trang. Dù sở hữu 116 tỷ USD, Bill Gates vẫn thường sử dụng một chiếc đồng hồ giá khoảng 10 USD (260.000đồng), theo Politico. Ảnh: WSJ
ty-phu2.jpg
Ngoài ra, Bill Gates cũng thường xuất hiện trong trang phục giản dị với áo len cổ chữ V cùng áo sơ mi có cổ. Ảnh: WSJ
Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú phát ngôn "người nghèo không giàu được vì lười biếng” là ai?

Xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt của Hồng Kông, Điền Bắc Thần gây chấn động với phát ngôn 'người nghèo vẫn nghèo vì lười'.

Theo Sohu, Điền Bắc Thần là con nhà “trâm anh thế phiệt” thứ thiệt. Cả cha và mẹ ông đều xuất thân từ gia đình giàu có danh tiếng ở Hong Kong, Trung Quốc.

Từ nhỏ, Điền Bắc Thần theo học tại các trường tư thục đắt đỏ, sống trong nhung lụa và được tiếp cận nền giáo dục tinh hoa. Sau này, ông tốt nghiệp Đại học Harvard và tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy của gia đình.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thói quen hàng ngày khác người của tỷ phú thế giới

Đằng sau bộ vest lịch lãm hay các phòng họp xa hoa, các CEO hàng đầu thế giới có những thói quen kỳ lạ, đôi khi cực đoan để duy trì hiệu suất làm việc.

ty-phu1.jpg
Trong khi một tài khoản trên nền tảng X (trước đây là Twitter) từng tuyên bố “đường là chất độc”, tỷ phú Elon Musk đã công khai phản bác. Ảnh: Reuters
ty-phu2.jpg
Ông viết: “Tôi ăn donut mỗi sáng và vẫn còn sống”, như một lời tuyên ngôn cho tự do trong thói quen ăn uống. Ảnh: BI
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.
Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 12/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 12/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.