Tỷ phú Mark Zuckerberg sở hữu những tài sản đắt giá nào?

Kinh doanh

Bên cạnh hình ảnh giản dị quần jean, áo phông, tỷ phú Mark Zuckerberg không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD cho những siêu tài sản và thú vui độc nhất.

Hoàng Minh (theo Nickiswift)
Mark Zuckerberg được cho là sở hữu những lô đất lớn ở Hawaii. Mark Zuckerberg lần đầu tiên mua hai mảnh đất rộng 750 mẫu Anh (khoảng 320 ha) ở Kauai, Hawaii, vào năm 2014. giá lên tới 100 triệu USD. Ảnh: Getty
Năm 2017, Zuckerberg đầu tư thêm 89 mẫu Anh (khoảng 320 ha) với giá được cho là 45 triệu USD. 4 năm sau, Zuckerberg mua thêm 600 mẫu Anh (khoảng 250 ha) vào danh mục đầu tư của mình với giá 53 triệu USD. Ảnh: Getty
Mark Zuckerberg gây sốt khi đặt làm một bức tượng khổng lồ về vợ mình, Priscilla Chan. Bức tượng được thực hiện bởi Daniel Arsham, nghệ sĩ đến từ New York, người đã hợp tác với nhiều thương hiệu như Tiffany và Dior. Ảnh: Getty
Không rõ Zuckerberg đã trả cho tác phẩm điêu khắc này bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn vị tỷ phú phải chi một khoản tiền khổng lồ vì tác phẩm của Arsham không hề rẻ. Ảnh: @zuck.
Dịp sinh nhật lần thứ 40, Zuckerberg được cho là đã tậu một siêu du thuyền dài 88 mét, trị giá khoảng 300 triệu USD. Ảnh: BI
Siêu du thuyền không chỉ nằm trong top những du thuyền lớn nhất hành tinh, mà còn là một thế giới riêng biệt với sân bay trực thăng, hồ bơi, spa, phòng gym, sẵn sàng phục vụ 24 vị khách thượng lưu cùng thủy thủ đoàn 48 người. Ảnh: BI
Không chỉ làm chủ mặt biển, Mark Zuckerberg còn thống trị bầu trời ít nhất 2 chiếc chuyên cơ riêng, bao gồm chiếc Gulfstream G650ER sang trọng. Ảnh: BI
Việc thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng không hề rẻ. Năm 2022, chi phí liên quan đến di chuyển của Zuckerberg, chẳng hạn như phí hành khách, nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí ăn uống, đã lên tới hơn 2,2 triệu USD. Ảnh: Mashable India
Zuckerberg sử dụng xe đạp tập thể dục Peloton, loại xe có giá cao cấp, giá từ 1.445 đến 2.495 USD và phí đăng ký hàng tháng 44 USD. Ảnh: BI
Ngôi nhà đồ sộ của Zuckerberg ở Palo Alto (California) được cho là có giá 7 triệu USD, rộng khoảng 520 mét vuông, có hồ bơi, nhà bếp rộng rãi với khu vực ăn sáng riêng biệt và sàn nhà có hệ thống sưởi. Ảnh: BI
Trong một clip được đăng tải trên tài khoản Facebook của Zuckerberg, vị doanh nhân này được phát hiện đeo chiếc đồng hồ Greubel Forsey Hand Made 1 giá 895.500 USD. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (theo Nickiswift)
