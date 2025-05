Tuyên Quang phát hiện gần 2 tạ giò, chả chứa chất cấm

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trước đó, ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã phối hợp với Công an phường Tân Hà và các lực lượng chức năng thành phố Tuyên Quang kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất giò chả của bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1973, địa chỉ tại số nhà 65 đường Tuệ Tĩnh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang) sản xuất giò, chả có sử dụng hàn the.

Giò, chả dương tính với hàn the. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Quá trình kiểm tra nhanh các mẫu thực phẩm trên cho kết quả 192,2 kg giò, chả dương tính với hàn the, thu giữ 12,5 kg hàn the. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 25 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, giải quyết theo quy định.

Công an phát hiện, thu giữ sản phẩm hàng hóa vi phạm. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quy định về sử dụng các hóa chất, chất cấm trong sản xuất thực phẩm, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.