Ngôi sao pickleball Việt kiều Alix Trương đánh dấu cột mốc mới

Alix Trương đánh dấu bước đi mới khi trở thành đại diện thương hiệu tại thị trường pickleball Việt Nam.

Ngày 7/4, tay vợt Alix Trương đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi chính thức công bố hợp tác với Kamito thông qua sự kiện mang tên “The Pickleball Princess”.

Việc một vận động viên đang thi đấu tại hệ thống PPA Tour lựa chọn gắn bó với một thương hiệu Việt được xem là dấu mốc đáng chú ý.

Ngôi sao pickleball Alix Trương bên cạnh tay vợt nam hàng đầu Việt Nam - Lý Hoàng Nam. Ảnh: Hoàng Anh

Alix Trương cho biết: "Sau nhiều lần về Việt Nam, tôi thấy pickleball ngày càng phát triển. Các vận động viên Việt Nam đang dần tiệm cận trình độ cao của thế giới thông qua các giải đấu hàng đầu. Đây cũng là lần đầu tôi xuất hiện ở Việt Nam với tư cách đại sứ thương hiệu.

Được gọi là công chúa pickleball cũng khiến tôi áp lực. Tôi là tay vợt người Mỹ gốc Việt, không nghĩ là mình được chào đón nồng nhiệt đến thế".

Alix Trương hiện nằm trong nhóm vận động viên có thứ hạng cao ở PPA Tour. Tay vợt này đạt chỉ số chuyên môn DUPR 5.8, đứng hạng 11 nội dung đôi nam nữ và hạng 17 nội dung đôi nữ tại hệ thống PPA US.

Thành tích mà cô giành được gồm hơn 20 huy chương ở các giải đấu khác nhau, trong đó có 2 huy chương vàng tại PPA Tour Việt Nam, 2 huy chương vàng tại PPA Hàng Châu (Trung Quốc) và Á quân đôi nữ tại Texas Open.

Sự kiện “The Pickleball Princess” được tổ chức nhằm giới thiệu vai trò đại sứ thương hiệu của Alix Trương tại Việt Nam. Đây là lần đầu tay vợt xuất hiện với tư cách đại diện hình ảnh chính thức, sau nhiều lần tham dự các giải đấu trong nước.

Sự hiện diện của cô góp phần tăng thêm sức hút cho cộng đồng pickleball đang phát triển nhanh.