HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam từ 2026

VFF bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, hướng tới thành tích cao tại ASIAD 20 và SEA Games 34.

Sáng 17/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng và công bố Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam.

Theo đó, ông Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam, từ ngày 1/5/2026 đến kết thúc SEA Games 34 (tổ chức tại Malaysia).

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu cùng đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 34. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nhiệm vụ trọng tâm của tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF kỳ vọng với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá Nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1964, từng thi đấu cho Thể Công, Quân khu 3, Đường sắt Việt Nam ở vị trí trung vệ. Ông giải nghệ năm 1996, sau đó bước vào sự nghiệp huấn luyện và hiện đã có bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từng dẫn dắt các đội bóng là Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC. Đỉnh cao của ông là chức vô địch V-League 2017 cùng Quảng Nam.

Với cấp độ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng đội tuyển bóng đá Nam U16 lên ngôi ở giải Đông Nam Á mở rộng năm 2009, sau đó đảm nhận vai trò "thuyền trưởng" các đội U22/U23 và đội tuyển bóng đá Nam quốc gia giai đoạn từ năm 2012 đến 2014.

Từ năm 2024, ông Hoàng Văn Phúc đảm nhận vai trò trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung ở đội tuyển Nữ Việt Nam.

Liên đoàn VFF kỳ vọng huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc (phải) sẽ cùng đội tuyển Nữ Việt Nam phát huy các thành tích đã đạt được, góp phần nâng tầm vị thế bóng đá Nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chia sẻ về vai trò mới, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được VFF tin tưởng giao trọng trách. Nhà cầm quân 62 tuổi kỳ vọng, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự đồng lòng của Ban huấn luyện và các cầu thủ, đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã có, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tân "thuyền trưởng" của đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, qua đó tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực thi đấu, hướng tới những kết quả tích cực trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam./.