Tuổi trẻ VUSTA tiên phong, vững bước trong kỷ nguyên mới

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, hiện có 65 đoàn viên sinh hoạt tại 07 chi đoàn.

Trong giai đoạn 2022-2025, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước, khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tập thể Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam thăm lăng Bác nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, giáo dục

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hoạt động cụ thể và thiết thực. Nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, các chuyến hành trình về nguồn, các chương trình tri ân liệt sĩ, hướng về biên giới, hải đảo đã góp phần quan trọng trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, hun đúc tinh thần trách nhiệm, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên - những trí thức trẻ đang công tác trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên cử cán bộ, đoàn viên tham gia các đợt học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cuộc sinh hoạt chuyên đề do Đảng uỷ Khối, Đoàn Khối và Đảng bộ Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Các đoàn viên đã tích cực hưởng ứng và tham gia các đợt học tập, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ mới đến nay, Đoàn Thanh niên đã chủ động đề xuất cũng như phối hợp với các đơn vị Đoàn bạn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các dịp Lễ, Tết và các ngày kỷ niệm truyền thống như:

- Hoạt động thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 - Quân đoàn 1 dịp Tết Nguyên đán;

- Chương trình "Hành trình về nguồn - đến với địa chỉ đỏ" tại Định Hóa, Thái Nguyên;

- Chương trình “Thắp lên những ngọn nến tri ân” tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Lễ viếng lăng Bác nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ của tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2023.

- Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang Mai Dịch nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2025.

- Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đầu Xuân 2023.

Phong trào thanh niên tình nguyện được Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn 2022-2025, để lại dấu ấn và sức lan tỏa tích cực. Với phương châm “Ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các hoạt động tình nguyện được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trao nhà đại đoàn kết tại Hòa Bình

Tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Nhân Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình

Đó là các chương trình “Xuân gắn kết – Tết yêu thương” tại trường THCS Chu Văn An, Xuân Quý Mão năm 2023; “Tết Trung thu, Tết của sẻ chia” tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2023, 2024; "Xuân sẻ chia 2023" tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; chương trình "Hành trình về nguồn - đến với địa chỉ đỏ" tại Định Hóa, Thái Nguyên năm 2023; chương trình “Xuân biên giới, Tết biển đảo 2024” tại Hà Giang; chương trình "Thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng" năm 2024 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; chương trình từ thiện tại Quảng Hòa, Cao Bằng đầu năm 2025.

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia thực hiện chương trình "Thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng" năm 2024 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Công tác học tập, nâng cao trình độ và rèn luyện kỹ năng của đoàn viên, thanh niên được Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm, gắn liền với thực tiễn các hoạt động phong trào. Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, kỹ năng do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và các đơn vị phối hợp tổ chức, các chi đoàn trực thuộc đã chủ động tạo môi trường học tập, rèn luyện thông qua việc tổ chức hoặc cử đoàn viên tham gia các tọa đàm, hội thảo. Nhiều đoàn viên tích cực tham gia viết, gửi bài tham luận cho các hội thảo, tọa đàm, hội nghị do Đảng ủy, Văn phòng và các Ban chuyên môn, các đơn vị của Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Các chi đoàn cũng khuyến khích đoàn viên trẻ tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động đăng trên báo, tạp chí trực thuộc, góp phần rèn luyện kỹ năng truyền thông, kỹ năng viết và sử dụng công nghệ thông tin.

Năm 2022, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu thanh niên tổ chức hội thảo “Giải pháp tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam”; Năm 2024, phối hợp với NXB Trí thức tổ chức hội thảo “Xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ hiện nay” thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tham dự Hội thảo “Xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ hiện nay”do Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất bản Tri thức tổ chức

Hội thảo Hội thảo “Xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ hiện nay”

Năm 2022, được sự đồng ý của Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan, BCH Đoàn thanh niên đã chủ trì nhiệm vụ “Đề xuất giải pháp tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia của Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Đây là một nội dung quan trọng, cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các đoàn viên, thanh niên; nâng cao năng lực cho tổ chức Đoàn tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khẳng định vị trí, uy tín của đoàn viên, thanh niên trong hệ thống chính trị của Liên hiệp Hội.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên rà soát, phát hiện, bồi dưỡng những gương đoàn viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao để giới thiệu cho Đảng. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ đã có nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bổ sung lực lượng trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam luôn ý thức được vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, bằng việc tham gia tích cực vào các hoạt động do lãnh đạo, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và Công đoàn giao phụ trách, như: tham gia tổ chức chương trình Gala giao lưu, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028, tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030...

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đoàn và phong trao thanh niên giai đoạn 2022-2025, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cho Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam: Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện phong trào Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2022-2024; Bằng khen đơn vị tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

Với khẩu hiệu “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 cho thấy sự tự hào, vững tin theo Đảng của tuổi trẻ Liên hiệp Hội Việt Nam; xây dựng hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.