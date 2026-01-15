Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu trẻ 8kg viêm phổi nặng do Adenovirus

Tình trạng nguy kịch
Ngày 1/1/2026, bệnh nhi H.P.K.V nhập khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nhiều cần đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy thông số cao, X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên.
Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân là nhiễm Adenovirus – một tác nhân virus có thể gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp nặng (ARDS) và tử vong cao ở trẻ nhỏ.
Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng thở máy xâm lấn, thông khí bảo vệ phổi, kháng sinh điều trị bội nhiễm, nâng đỡ dinh dưỡng nhưng tình trạng suy hô hấp, huyết động của trẻ không cải thiện, nguy cơ tử vong rất cao.
Quyết định sử dụng ECMO – “phao cứu sinh” cuối cùng
Trước diễn biến nguy kịch, đội ngũ ECMO của khoa Hồi sức tích cực Chống độc phối hợp với khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã thống nhất chỉ định ECMO động mạch – tĩnh mạch (VA-ECMO), một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu chỉ được triển khai tại các trung tâm hồi sức nhi khoa trình độ cao.
Đặc biệt, việc triển khai ECMO trên bệnh nhi chỉ nặng 8kg là một thách thức rất lớn, đòi hỏi: Trang thiết bị chuyên biệt; Kíp ECMO được đào tạo chuyên sâu; Phối hợp chặt chẽ giữa khoa HSTC-CĐ, phẫu thuật viên khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực, khoa tim mạch, khoa gây mê hồi sức, đặc biệt là các điều dưỡng ECMO được huấn luyện thuần thục.
Kết quả ngoạn mục: Sau khi được hỗ trợ VA- ECMO, bệnh nhi có: Oxy máu được cải thiện rõ rệt; Phổi có thời gian “nghỉ ngơi” để hồi phục; Các thông số sinh tồn dần ổn định.
Sau nhiều ngày điều trị tích cực, phổi của trẻ hồi phục, bệnh nhi được cai ECMO thành công, sau đó cai máy thở và hiện đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang hồi phục tốt.
Thành công của ca bệnh này tiếp tục khẳng định: Năng lực điều trị các ca suy hô hấp tối cấp, nhiễm virus nặng ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ có số kg nhỏ bằng kỹ thuật ECMO tại bệnh viện đạt trình độ ngang tầm các trung tâm lớn trong khu vực.
Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo bệnh viện cho sự đầu tư bài bản về công nghệ cao, đội ngũ bác sĩ – điều dưỡng hồi sức tích cực chống độc lành nghề, với mục tiêu “không bỏ rơi bất kỳ trẻ em nào khi còn cơ hội cứu sống”.