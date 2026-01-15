Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu trẻ 8kg viêm phổi nặng do Adenovirus

ECMO là kỹ thuật cao hồi sức cấp cứu phức tạp nhất hiện tại, để cứu sống một bệnh nhi chỉ nặng 8kg bị viêm phổi nặng do Adenovirus.

Thúy Nga

Tình trạng nguy kịch

Ngày 1/1/2026, bệnh nhi H.P.K.V nhập khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nhiều cần đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy thông số cao, X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên.

Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân là nhiễm Adenovirus – một tác nhân virus có thể gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp nặng (ARDS) và tử vong cao ở trẻ nhỏ.

Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng thở máy xâm lấn, thông khí bảo vệ phổi, kháng sinh điều trị bội nhiễm, nâng đỡ dinh dưỡng nhưng tình trạng suy hô hấp, huyết động của trẻ không cải thiện, nguy cơ tử vong rất cao.

viem-phoi.jpg
Thực hiện kỹ thuật ECMO để cứu trẻ - Ảnh BVCC

Quyết định sử dụng ECMO – “phao cứu sinh” cuối cùng

Trước diễn biến nguy kịch, đội ngũ ECMO của khoa Hồi sức tích cực Chống độc phối hợp với khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã thống nhất chỉ định ECMO động mạch – tĩnh mạch (VA-ECMO), một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu chỉ được triển khai tại các trung tâm hồi sức nhi khoa trình độ cao.

Đặc biệt, việc triển khai ECMO trên bệnh nhi chỉ nặng 8kg là một thách thức rất lớn, đòi hỏi: Trang thiết bị chuyên biệt; Kíp ECMO được đào tạo chuyên sâu; Phối hợp chặt chẽ giữa khoa HSTC-CĐ, phẫu thuật viên khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực, khoa tim mạch, khoa gây mê hồi sức, đặc biệt là các điều dưỡng ECMO được huấn luyện thuần thục.

be.png
Trẻ đã được cứu sống ngoạn mục - Ảnh BVCC

Kết quả ngoạn mục: Sau khi được hỗ trợ VA- ECMO, bệnh nhi có: Oxy máu được cải thiện rõ rệt; Phổi có thời gian “nghỉ ngơi” để hồi phục; Các thông số sinh tồn dần ổn định.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, phổi của trẻ hồi phục, bệnh nhi được cai ECMO thành công, sau đó cai máy thở và hiện đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang hồi phục tốt.

Thành công của ca bệnh này tiếp tục khẳng định: Năng lực điều trị các ca suy hô hấp tối cấp, nhiễm virus nặng ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ có số kg nhỏ bằng kỹ thuật ECMO tại bệnh viện đạt trình độ ngang tầm các trung tâm lớn trong khu vực.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo bệnh viện cho sự đầu tư bài bản về công nghệ cao, đội ngũ bác sĩ – điều dưỡng hồi sức tích cực chống độc lành nghề, với mục tiêu “không bỏ rơi bất kỳ trẻ em nào khi còn cơ hội cứu sống”.

#Hồi sức tích cực và kỹ thuật cao #ECMO #viêm phổi #hồi sức #nhiễm virus #y học trẻ em

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông 2 lần ngừng tim nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO được coi là phương án cuối cùng để cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch, cận kề sinh tử.

Nhờ sự kiên trì, nỗ lực giành giật sự sống của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mà nam bệnh nhân 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim vô cùng nguy kịch đã được cứu sống thành công nhờ kịp thời ứng dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn ECMO – VA kết hợp can thiệp đặt stent hiện đại.

2 lần ngừng tim sau nhồi máu cơ tim cấp khi đang làm việc

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ 42 tuổi mắc Hội chứng trái tim tan vỡ

Hội chứng trái tim tan vỡ khởi phát đột ngột, biểu hiện bằng đau ngực, khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc ngất rất giống với nhồi máu cơ tim.

3 lần ngừng tim vì hội chứng trái tim tan vỡ

Sáng ngày 27/10, Bệnh viện Từ Dũ đã cử các bộ phận liên quan đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và chúc mừng sức khỏe của Chị B và gia đình sau hành trình hồi sinh kỳ diệu. Ngay lúc thập tử nhất sinh, một phép màu đã xuất hiện và đưa chị B quay lại với cuộc sống tươi đẹp này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hybrid ECMO cứu sống nữ bệnh nhân sốc nhiễm trùng suy đa tạng

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc nhiễm trùng, viêm phổi ARDS do tụ cầu vàng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (V-A-V ECMO).

Bệnh nhân là chị N.T.H. (37 tuổi, tỉnh Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện với tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu ngoại vi) chỉ đạt 70%, phổi ran nổ nhiều hai bên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới