Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu trẻ 8kg viêm phổi nặng do Adenovirus

Tình trạng nguy kịch

Ngày 1/1/2026, bệnh nhi H.P.K.V nhập khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nhiều cần đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy thông số cao, X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên.

Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân là nhiễm Adenovirus – một tác nhân virus có thể gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp nặng (ARDS) và tử vong cao ở trẻ nhỏ.

Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng thở máy xâm lấn, thông khí bảo vệ phổi, kháng sinh điều trị bội nhiễm, nâng đỡ dinh dưỡng nhưng tình trạng suy hô hấp, huyết động của trẻ không cải thiện, nguy cơ tử vong rất cao.

Thực hiện kỹ thuật ECMO để cứu trẻ - Ảnh BVCC

Quyết định sử dụng ECMO – “phao cứu sinh” cuối cùng

Trước diễn biến nguy kịch, đội ngũ ECMO của khoa Hồi sức tích cực Chống độc phối hợp với khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã thống nhất chỉ định ECMO động mạch – tĩnh mạch (VA-ECMO), một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu chỉ được triển khai tại các trung tâm hồi sức nhi khoa trình độ cao.

Đặc biệt, việc triển khai ECMO trên bệnh nhi chỉ nặng 8kg là một thách thức rất lớn, đòi hỏi: Trang thiết bị chuyên biệt; Kíp ECMO được đào tạo chuyên sâu; Phối hợp chặt chẽ giữa khoa HSTC-CĐ, phẫu thuật viên khoa hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực, khoa tim mạch, khoa gây mê hồi sức, đặc biệt là các điều dưỡng ECMO được huấn luyện thuần thục.

Trẻ đã được cứu sống ngoạn mục - Ảnh BVCC

Kết quả ngoạn mục: Sau khi được hỗ trợ VA- ECMO, bệnh nhi có: Oxy máu được cải thiện rõ rệt; Phổi có thời gian “nghỉ ngơi” để hồi phục; Các thông số sinh tồn dần ổn định.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, phổi của trẻ hồi phục, bệnh nhi được cai ECMO thành công, sau đó cai máy thở và hiện đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang hồi phục tốt.