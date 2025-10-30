Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông 2 lần ngừng tim nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO được coi là phương án cuối cùng để cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch, cận kề sinh tử.

Thúy Nga

Nhờ sự kiên trì, nỗ lực giành giật sự sống của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mà nam bệnh nhân 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim vô cùng nguy kịch đã được cứu sống thành công nhờ kịp thời ứng dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn ECMO – VA kết hợp can thiệp đặt stent hiện đại.

2 lần ngừng tim sau nhồi máu cơ tim cấp khi đang làm việc

Bệnh nhân là Phạm Văn D. (40 tuổi, Hải Phòng) đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc. Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đau tức ngực trái, không suy hô hấp.

Hội chẩn nhanh với khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng, được chỉ định chụp mạch vành và can thiệp đặt stent cấp cứu.

Quá trình chuyển lên phòng can thiệp, bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu, mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, kíp cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi và sốc điện cấp cứu tại khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch.

Sau 15 phút, tuần hoàn tái lập, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc vận mạnh, thuốc chống loạn nhịp và chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

ngung-tim.jpg
Bệnh nhân được khẩn trương theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực ngay sau khi được cấp cứu tuần hoàn - Ảnh BVCC

Tại đây, người bệnh tiếp tục ngừng tim lần hai. Các bác sĩ một lần nữa nỗ lực ép tim giành sự sống. Sau 5 phút tim đập trở lại, người bệnh được tiếp tục duy trì thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ hội chẩn liên khoa Hồi sức tích cực, Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, khoa Gây mê hồi sức, Ngoại lồng ngực mạch máu đánh giá tình trạng, thống nhất thực hiện kỹ thuật ECMO - VA (hệ thống tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn) trước khi can thiệp mạch vành.

ngung-tim-1.jpg
Kíp bác sĩ thiết lập đường vào mạch máu tại giường qua động mạch và tĩnh mạch đùi trái theo phương pháp Seldinger - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được thiết lập đường vào mạch máu tại giường qua động mạch và tĩnh mạch đùi trái theo phương pháp Seldinger, sau đó chuyển phòng can thiệp. Kíp bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch chụp mạch kiểm tra thấy tắc hoàn toàn động mạch vành trái, bệnh nhân được hút huyết khối, nong bóng và đặt stent thuận lợi.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực với ECMO-VA, thở máy và lọc máu, bệnh nhân ổn định, chức năng tim hồi phục tốt, được kết ECMO và rút ống nội khí quản. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau ngực hay khó thở, mạch huyết áp ổn định.

ngung-tim-3.jpg
Sự hồi phục tích cực sau 3 ngày điều trị ECMO của bệnh nhân - Ảnh BVCC

ECMO “chìa khóa” sống còn cho người ngừng tuần hoàn

Đánh giá về ca bệnh, BS.CKI Lê Quang Khương, Phó khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ cho biết: “Trường hợp người bệnh nhồi máu cơ tim trước rộng cấp có biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim, đặc biệt có ngừng tuần hoàn thì việc thiết lập hệ thống ECMO hỗ trợ tuần hoàn trước khi can thiệp là “chìa khóa” sống còn, giúp tăng cơ hội cứu sống cho người bệnh trong khi chức năng tim của người bệnh đã suy sụp trầm trọng”.

Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO được coi là phương án cuối cùng để cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch, cận kề sinh tử.

ngung-tim-4.jpg
Can thiệp tim mạch đặt stent cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kỹ thuật này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ tháng 3/2018, cho đến nay đã được đội ngũ bác sĩ hồi sức làm chủ, ứng dụng hiệu quả thành thạo trong nhiều ca bệnh khó, giúp cứu sống thành công nhiều bệnh nhân suy tuần hoàn, suy hô hấp nguy kịch không đáp ứng với các điều trị hồi sức thông thường hay những trường hợp bị chấn thương tim, sau phẫu thuật tim hở…

Đây cũng là phương án dự phòng cho những trường hợp can thiệp mạch vành phức tạp có nguy cơ phải trợ giúp bằng hệ thống này.

