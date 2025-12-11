4 con giáp đón cơ hội vàng tháng 11 âm, giàu nứt vách

Theo tử vi, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành tựu tài chính, mở rộng vận may và tích lũy của cải trong tháng 11 âm lịch này.
Mới đây, netizen lan truyền loạt hình ảnh TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để tiến hành xóa hình xăm.
Vườn quốc gia Doñana (Tây Ban Nha) là thiên đường sinh thái rộng lớn của châu Âu, hội tụ hệ đất ngập nước, rừng thông và đụn cát hoang sơ.
Nga tiếp tục tiến công tại Konstantinovka và Sofiyivka, gây sức ép lên tuyến phòng thủ Ukraine mở ra cơ hội phá vỡ thế trận tại chiến trường Donetsk.
Google phát hiện hơn 100 lỗ hổng trên Android, trong đó có 2 zero-day cực nguy hiểm đang bị khai thác.
Biệt thự của gia đình ca sĩ Trang Nhung gồm 6 tầng, kết hợp giữa kiến trúc bề thế và tiện nghi hiện đại.
Iroquois là một trong những liên minh bộ lạc quyền lực nhất Bắc Mỹ, sở hữu văn hóa phong phú và ảnh hưởng lâu dài đến nước Mỹ.
Một số người dân ở Scotland đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con bạch tuộc "7 chân" cực hiếm gặp trôi dạt vào bãi biển địa phương.
Nicha Poonpoka sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào. Mới đây, nàng hậu cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam trong khai mạc SEA Games 33.
Cầm cờ đoàn Philippines tại SEA Games 33, Alex Eala thu hút sự quan tâm khi trải qua năm thi đấu bùng nổ.
Opal Suchata Chuangsri thăng hạng nhan sắc sau khi đăng quang Miss World - Hoa hậu Thế giới 2025. Mới đây, cô cầm biển hiệu dẫn đoàn Thái Lan ở SEA Games 33.
Ngô Thị Hương – nữ kiếm thủ được người hâm mộ trìu mến gọi bằng danh xưng “hoa khôi đấu kiếm” hay “hot girl kiếm chém”.
Mùa cỏ vàng ở Quảng Ninh mở ra khung cảnh lãng mạn, nơi du khách trải nghiệm hiking, picnic hay chỉ đơn giản ngắm nhìn thiên nhiên thanh bình.
Khám phá các ngôi mộ cổ từ thế kỷ 10 với nhiều hiện vật quý giá, hé lộ về hệ thống xã hội và phong tục tang lễ của thời kỳ cổ đại Hungary.
Theo quan sát mới của robot thám hiểm Perseverance, những tảng đá có màu trắng kỳ lạ trên sao Hỏa cho thấy hành tinh đỏ từng có lượng mưa lớn.
Đông Nhi gợi cảm với váy trắng trễ nải. Mỹ Tâm check in trên sân khấu cho liveshow sắp tới.
Nga kiểm soát Novodanilovka, áp sát Orekhovo tại Zaporizhzhia, tạo bước ngoặt chiến trường và đe dọa phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine ở miền Nam.
Mùa đông ở Hàn Quốc hấp dẫn hơn với những con dốc phủ đầy tuyết trắng. Khám phá 10 địa điểm trượt tuyết gần Seoul để trải nghiệm mùa đông đúng chuẩn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/12, Thiên Bình tài lộc sáng sủa hơn, có thể giúp đỡ người khác. Nhân Mã làm việc quá sức, nên tĩnh dưỡng.
Khác với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính vốn có, thời gian gần đây, phong cách nàng 'hot girl làng võ' Châu Tuyết Vân được nhận xét trở nên quyến rũ, đầy cuốn hút.
Thế hệ mới của Kia Seltos đánh dấu bước lột xác toàn về thiết kế, không gian và công nghệ, đồng thời mở đường cho biến thể hybrid đầu tiên trong lịch sử xe.