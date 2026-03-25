Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/3: Sư Tử lội ngược dòng thành công

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/3, Sư Tử hôm nay có được danh tiếng tốt, đón nhận vận may. Song Tử nên phớt lờ mọi lời chế giễu mỉa mai.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc gì cũng phải lượng sức mình, vắt kiệt bản thân quá mức chưa chắc người khác đã ghi nhận. Sự nghiệp: Bình thường, khi làm việc có phần quá cẩn trọng dè dặt, luôn sợ đắc tội với người khác làm ảnh hưởng đến công việc, thực tế là bạn đã bị người ta nắm thóp và bắt nạt nên không thể tiếp tục như vậy nữa. Tài lộc: Bình thường, chỉ cần xuất phát từ thực lực của bản thân để lựa chọn dự án, tham gia những thứ vượt quá khả năng gánh vác sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật cần cho đối phương thêm chút tự do, đừng chuyện gì cũng quản lý. Sức khỏe: Bình thường, bớt lao lực là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có tinh thần ham học hỏi nghiên cứu, không sợ tiếp thu những điều mới mẻ và không muốn bị tụt hậu. Sự nghiệp: Khá tốt, nguyện vọng học hỏi điều mới vô cùng mạnh mẽ, thích đón nhận thử thách và không ngại khó khăn, đối với bạn việc không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh mới là cội nguồn của sự phát triển, biết lo xa khi đang bình yên không phải là chuyện xấu. Tài lộc: Tạm ổn, việc lựa chọn dự án khá cẩn thận, không có quá nhiều ảo tưởng về việc kiếm tiền và hiểu rõ thực lực của mình đến đâu. Tình cảm: Vẫn ổn, hai bên chung sống khá hòa hợp, những cuộc trò chuyện về mặt tinh thần cũng không ít và có nhiều sự đồng điệu trong tư tưởng. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, bạn biết rất rõ trong lòng mình muốn làm dự án gì và sẽ không ngừng nỗ lực tiến bước. Sự nghiệp: Khá tốt, chốn công sở làm việc cần xác định đúng vị trí của cá nhân, trong lòng có ý tưởng gì thì phải thực thi đến nơi đến chốn mới có thể nhìn thấy kết quả, hãy tập trung vào mục tiêu của mình đừng dao động và phớt lờ mọi lời chế giễu mỉa mai. Tài lộc: Khá tốt, cứ theo đúng trình tự để hoàn thành dự án là được, việc thu được lợi nhuận sẽ không có vấn đề gì. Tình cảm: Khá tốt, nửa kia dành cho bạn không ít sự quan tâm và cũng có thể hỗ trợ cả về mặt vật chất. Sức khỏe: Hơi tốt, vận động gân cốt thích hợp là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay tạm ổn, đối nhân xử thế có sự đồng cảm mạnh mẽ và sẽ chủ động giúp đỡ người xung quanh. Sự nghiệp: Tạm ổn, chốn công sở làm việc mang tinh thần phục vụ, trong mắt cấp trên và khách hàng bạn khá đáng tin cậy, sẵn sàng chủ động giúp đỡ người bên cạnh mà ít khi tính toán hơn thua, sẽ không tuột xích vào thời khắc quan trọng. Tài lộc: Vẫn ổn, nên ưu tiên chọn những dự án mà bản thân quen thuộc và nắm chắc, càng cẩn trọng càng dễ thu được lợi ích. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia chung sống hòa hợp, cả hai đều sẵn sàng mang lại giá trị cảm xúc cho đối phương. Sức khỏe: Vẫn ổn, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế rực rỡ, đối với những người và việc chướng tai gai mắt bạn sẽ không nhượng bộ, khát khao được lên tiếng và bộc lộ quan điểm khá cao. Sự nghiệp: Tốt hơn, danh tiếng lên cao, lội ngược dòng khó khăn thành công, chốn công sở làm việc không thể quá mềm mỏng, như vậy mới được việc của mình. Tài lộc: Rất tốt, tốc độ thúc đẩy dự án tăng lên, một số Sư Tử còn có thể đón vận may, cơ hội dồn dập, tài lộc bùng nổ, cuộc sống ngày càng khởi sắc. Tình cảm: Khá ổn định, bạn và nửa kia khi giao tiếp chung sống không quá áp đặt, có quan điểm khác biệt cũng không sao cả. Sức khỏe: Bình thường, bổ sung thêm chút vitamin là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vẫn ổn, chỉ cần ngay từ đầu bạn cáng đáng được cục diện thì những việc về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sự nghiệp: Vẫn ổn, giai đoạn đầu làm việc chuẩn bị chu đáo thì về sau tiếp tục sẽ dễ thở hơn, hao tâm tốn sức chỉ là chuyện tạm thời, đừng phàn nàn quá nhiều là được. Tài lộc: Vẫn ổn, đừng quên tiết kiệm, cẩn thận lúc thực sự cần dùng đến tiền lại không có thì sẽ hoảng hốt đấy. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều muốn chung sống hòa thuận, nhưng làm thế nào thì vẫn cần dùng hành động thực tế để mài giũa dung hòa. Sức khỏe: Bình thường, giữ tâm trạng vui vẻ, bớt rước bực dọc không đáng có vào người thì hơn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, đối nhân xử thế đều khá cẩn trọng và sẽ không tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc sẽ không nhẹ dạ cả tin vào những tin đồn thất thiệt, chỉ cần giữ vững lập trường của mình thì người khác cũng chẳng thể ảnh hưởng được gì, lúc này đọ xem ai có tâm lý vững vàng hơn, trái tim càng mạnh mẽ càng dễ thành công. Tài lộc: Bình thường, có một số dự án nếu làm cảm thấy quá sức thì có thể cân nhắc chuyển hướng sang lối đi khác. Tình cảm: Vẫn ổn, hai người ở bên nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau, chí ít thì vẫn có người luôn trân trọng bạn. Sức khỏe: Bình thường, cơ thể cơ bản khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, không thể lúc nào cũng gặp may mắn, cần phải giữ tinh thần không vì ngoại cảnh mà vui, cũng không vì bản thân mà buồn. Sự nghiệp: Chốn công sở làm việc còn thiếu chút may mắn, luôn bị tuột xích vào những thời khắc quan trọng, thực tế cũng chỉ ra rằng bạn đang thực sự thiếu khả năng ứng biến nhạy bén và trình độ xử lý công việc chuyên nghiệp. Tài lộc: Cần chú ý nắm bắt thời cơ khi bắt tay vào dự án, cẩn thận kẻo bỏ lỡ những món hời. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng đối đầu gay gắt với nửa kia, nhường nhịn đối phương một chút mới không làm rạn nứt tình cảm. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng nhiều hơn và bớt hành xác là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, bạn sẽ cảm thấy hiệu suất làm việc của mình bị giảm sút, tuy đã vất vả không ít nhưng kết quả lại chẳng được như ý. Sự nghiệp: Trong công việc cứ từ từ tiến hành thì hơn, bạn có sốt ruột cũng vô dụng vì chuyện thực thi bên trên bạn không có quyền quyết định, hãy điềm tĩnh chờ đợi kết quả, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tài lộc: Bình thường, muốn mượn tài nguyên của người khác để phục vụ cho mình thì sẽ phải chờ đợi một thời gian rất dài, không thể không chuẩn bị trước tinh thần. Tình cảm: Muốn duy trì tốt mối quan hệ thân mật thì cũng cần phải biết quan tâm, lấy lòng gia đình và bạn bè của nửa kia. Sức khỏe: Bình thường, tinh lực bị hao tổn nhiều.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vẫn ổn, làm việc gì cũng sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình, không hề có những hành động nhỏ nhen ích kỷ. Sự nghiệp: Về cơ bản bạn khá hài lòng với màn thể hiện của mình trong công việc, những vất vả trước đây không hề uổng phí và đã gặt hái được thành tựu, nhưng cần chú ý giữ thái độ khiêm tốn để tránh bị người khác ghen ghét đố kỵ. Tài lộc: Vẫn ổn, việc thu được lợi nhuận cũng coi là khá dễ dàng, mặc dù hơi mệt mỏi một chút nhưng về cơ bản có thể đạt được như kỳ vọng. Tình cảm: Ổn, tình cảm giữa bạn và nửa kia phát triển ổn định, hai bên không có tâm lý kén cá chọn canh hay soi mói lẫn nhau. Sức khỏe: Tố chất cơ thể khá tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay không tồi, bạn làm việc có nguyên tắc riêng của bản thân, kiên quyết không để người khác giật dây hay sắp đặt. Sự nghiệp: Khá tốt, vận quý nhân trong công việc dồi dào, bản thân bạn cũng biết phấn đấu nỗ lực, khi cơ hội và thực lực hội tụ thì tự nhiên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tay, bạn sẽ không bày ra sắc mặt tốt đẹp với những kẻ thích chỉ tay năm ngón. Tài lộc: Hơi tốt, tốt nhất nên đầu tư một cách thận trọng, những lúc chưa thể đưa ra quyết định thì chờ đợi thêm cũng chẳng có hại gì. Tình cảm: Hơi tốt, cả hai đều là những người coi trọng kết quả, nên khả năng tình cảm dậm chân tại chỗ là rất thấp. Sức khỏe: Khá tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vẫn ổn, làm việc có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng cần chú ý áp dụng vào thực tế để tạo ra thành quả. Sự nghiệp: Vẫn ổn, biến những ý tưởng hay ho thành hành động thực tế và chuyển hóa thành thành tích là điều vô cùng quan trọng, cấp trên và khách hàng đều chỉ quan tâm đến kết quả, kết quả tốt thì mọi thứ đều đúng đắn, ngược lại thì chẳng có nghĩa lý gì. Tài lộc: Muốn làm tốt dự án thì phải thao tác và triển khai như thế nào lại là một vấn đề nan giải, điều này thực sự thử thách khả năng thực thi và trí tuệ nội tại của bạn. Tình cảm: Vẫn ổn, khi chung sống với nửa kia hãy cởi mở trao đổi suy nghĩ của mình, đừng làm tăng thêm rào cản giao tiếp dẫn đến hỏng việc. Sức khỏe: Cứ tĩnh dưỡng là được. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
Theo Sohu
