Dấu tích lịch sử ở nhà thờ diễn ra ngày húy Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay

Chiếc mặt nạ vàng cổ đại ở Java thể hiện niềm tin và tín ngưỡng, hé lộ cách cư dân cổ đối mặt với cái chết và linh hồn người quá cố.

Khoảng 2.000 năm trước trên đảo Java, Indonesia, một người thợ đã dát vàng thành tấm mỏng có kích thước gần bằng khuôn mặt người. Trên đó, họ tạo hai mắt, mũi, miệng cùng những đường nhỏ mô phỏng lông mày, lông mi và răng.

Chiếc mặt nạ nhiều khả năng không dành cho người sống. Những lỗ nhỏ chạy quanh mép cho thấy nó có thể từng được cố định lên khuôn mặt người chết hoặc một hình tượng dùng trong tang lễ.