Dấu tích lịch sử ở nhà thờ diễn ra ngày húy Chánh phu nhân Nguyễn Thị Hay

Mặt nạ vàng 2.000 năm tuổi và cách người Java cổ ngăn linh hồn trở về
Chiếc mặt nạ vàng cổ đại ở Java thể hiện niềm tin và tín ngưỡng, hé lộ cách cư dân cổ đối mặt với cái chết và linh hồn người quá cố.
Khoảng 2.000 năm trước trên đảo Java, Indonesia, một người thợ đã dát vàng thành tấm mỏng có kích thước gần bằng khuôn mặt người. Trên đó, họ tạo hai mắt, mũi, miệng cùng những đường nhỏ mô phỏng lông mày, lông mi và răng.
Chiếc mặt nạ nhiều khả năng không dành cho người sống. Những lỗ nhỏ chạy quanh mép cho thấy nó có thể từng được cố định lên khuôn mặt người chết hoặc một hình tượng dùng trong tang lễ.
Khả năng tự chữa lành đường ruột nhờ hợp chất tự nhiên từ trái cây
Một hợp chất được vi khuẩn đường ruột tạo ra khi phân giải các thực phẩm như lựu, quả óc chó và một số loại quả mọng có thể kích hoạt hệ thống bảo vệ tự nhiên.
Mỗi ngày, thành ruột phải thực hiện một nhiệm vụ tưởng như mâu thuẫn là cho phép chất dinh dưỡng đi qua nhưng đồng thời phải ngăn hàng tỷ vi khuẩn và các chất có hại trong lòng ruột xâm nhập vào cơ thể.
Khi lớp hàng rào này bị tổn thương, hệ miễn dịch có thể bị kích hoạt kéo dài, gây viêm và làm tổn thương ruột thêm. Đây là một trong những vấn đề trung tâm của bệnh viêm ruột (IBD), bao gồm bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.
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