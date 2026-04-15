Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/4: Song Tử tiền vào đầy túi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/4, Song Tử vận thế tốt, có cơ hội mới về tài lộc, tiền về khỏi lo. Sư Tử có người nâng đỡ, dễ dàng hơn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, bạn hy vọng có thể đạt được mục tiêu cao hơn, nhưng chú ý đừng quá căng thẳng thần kinh là được. Sự nghiệp: Khá tốt, chốn công sở luôn mong muốn bản thân có thể nỗ lực nhiều hơn một chút, thực tế tốt nhất là nên làm việc dựa theo tình hình của bản thân mới đúng, gượng ép hay lười biếng đều không phải là chuyện tốt. Tài lộc: Khá ổn, muốn kiếm nhiều tiền thì phải nghĩ cách, không thể có tư tưởng ỷ lại chờ đợi, cho dù tìm được mục tiêu nhỏ mà dụng tâm làm cũng tốt. Tình cảm: Hơi tốt, nửa kia có thể giúp đỡ bạn khi cần thiết, không phải kiểu người trốn tránh rắc rối. Sức khỏe: Khá tốt, cơ bản là khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, hành sự muốn mau chóng thấy được hiệu quả nên khó tránh khỏi tình trạng luống cuống tay chân, cẩu thả sơ ý. Sự nghiệp: Tạm ổn, khi làm việc bản thân hy vọng có thể nhìn thấy kết quả trong thời gian ngắn, nhưng dễ vì chuẩn bị không đầy đủ mà xuất hiện sai sót, khuyên bạn nên kiểm tra nhiều hơn và bớt cẩu thả là được. Tài lộc: Bình thường, nên tránh để xảy ra tổn thất vì sai lầm của bản thân, trước khi đưa ra quyết định tốt nhất là suy nghĩ chu toàn. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều có tính nóng vội, không muốn kéo dài dai dẳng mà không giải quyết xong vấn đề. Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý an toàn giao thông là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, cứ thuận theo tự nhiên thì mới dễ dàng giành được thành công. Sự nghiệp: Rất tốt, có một số việc cứ từ từ làm thì sẽ đạt mục tiêu, điều chỉnh tốt tâm lý và dũng cảm đối mặt với thử thách là được, thực lực của bản thân không hề tệ nên hãy tự tin hơn một chút để người ta cảm thấy an tâm thì mới có thể giao dự án cho bạn làm. Tài lộc: Được mở rộng hơn, gặp được cơ hội mới, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm dự án theo đúng kế hoạch, sẽ có tiền vào túi. Tình cảm: Khá tốt, mối quan hệ thân mật phát triển hài hòa, hai người đều cảm thấy trạng thái hiện tại rất thoải mái và bớt đi đôi chút cảm giác lo âu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá kém, xác suất bạn gặp phải sự kiện bất khả kháng là rất lớn, tốt nhất là nên vui vẻ chấp nhận và bớt buồn bã đi. Sự nghiệp: Khá kém, sự xuất hiện của một số sự kiện bất khả kháng là điều tất yếu, bạn cần điều chỉnh tâm lý và giảm bớt lo âu, có trách nhiệm của mình thì hãy gánh vác, không có thì cũng đừng quá bận tâm đến những sự việc tiêu cực. Tài lộc: Khá kém, về mặt đầu tư quản lý tài chính nếu dự án xảy ra vấn đề mà bản thân không thể kiểm soát được thì cứ coi như là đập đi xây lại. Tình cảm: Khá kém, hai bên chung sống dễ xảy ra vấn đề, đa phần là cãi vã do bất đồng quan điểm. Sức khỏe: Hơi kém, cẩn thận kẻo bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay hơi tốt, bạn sẽ phát hiện ra có một số người muốn giúp đỡ mình, nếu chân thành thỉnh giáo thì thu hoạch sẽ không hề nhỏ. Sự nghiệp: Hơi tốt, vận quý nhân rất tốt, luôn có người đến giúp đỡ lúc gặp khó khăn, tôn trọng sự cống hiến của đối phương và dụng tâm lắng nghe những lời có ích cho bản thân là được. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính có thể cân nhắc lựa chọn những dự án mang tính bảo thủ một chút, có lợi nhuận mà rủi ro lại có thể kiểm soát được thì tội gì không làm chứ. Tình cảm: Khá tốt, đối phương thích nói lý lẽ và phân tích sự thật, khiêm tốn lắng nghe mới có lợi cho đà phát triển tình cảm của đôi bên. Sức khỏe: Hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay hơi kém, hãy bớt làm những việc khiến bản thân cảm thấy tốn sức, kham không nổi mà lại còn làm chậm trễ hiệu suất. Sự nghiệp: Hơi kém, có rất nhiều việc phải làm, những chuyện vặt vãnh có thể chiếm dụng nguồn lực và thời gian mà làm xong cũng chẳng thu hoạch được gì thì chi bằng từ chối, hãy dành ra sức lực cho những dự án quan trọng hơn. Tài lộc: Hơi kém, cứ làm tốt các dự án đang nắm trong tay là được, đừng cân nhắc những thứ quá phức tạp vì rất dễ bị thua lỗ. Tình cảm: Hơi kém, trong mối quan hệ thân mật không phải cứ cho đi càng nhiều càng tốt, thiếu đi ranh giới thì chính bản thân cũng chẳng dễ chịu gì. Sức khỏe: Bình thường, tĩnh dưỡng nhiều hơn là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, hãy bớt đi năng lượng tiêu cực và tiếp xúc nhiều hơn với những người và việc tích cực cầu tiến. Sự nghiệp: Bình thường, không phải trách nhiệm và lỗi lầm của bản thân thì đừng có nhận, có những người đang lo không tìm được kẻ gánh tội thay, bạn chân thành kiểm điểm hay đồng cảm với người khác thì ngược lại sẽ phải chịu thiệt thòi. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính hãy giữ lập trường trung lập, đừng tin mọi lời người ta nói thì sẽ không bị lừa gạt. Tình cảm: Bình thường, hai bên ôm ấp ảo tưởng về tình cảm là điều không tốt, chung sống thực tế và thấu hiểu con người thật của đối phương mới là đúng đắn. Sức khỏe: Hơi kém, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sung mãn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, tốt nhất là bạn nên tập trung sức lực làm xong những dự án quan trọng trước rồi hẵng tính, đừng làm những việc khác nữa. Sự nghiệp: Bình thường, sự xuất hiện của vô vàn tình huống sẽ khiến bạn bận rộn đến mức không xoay sở kịp, bạn cần phải có ý thức nắm bắt trọng tâm, không thể bị dắt mũi bởi những chuyện vặt vãnh, việc gì cần từ chối thì phải từ chối. Tài lộc: Bình thường, có không ít dự án tốt nhưng bản thân bắt tay vào làm có sinh lời hay không thì chưa chắc. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia đều đang mang lại giá trị cảm xúc cho nhau, không có ai lười biếng hay vô trách nhiệm cả. Sức khỏe: Bình thường, chú ý giải tỏa những cảm xúc tiêu cực là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá ổn, không thể lúc nào cũng đắn đo quá mức, mục tiêu rõ ràng và mọi thứ đều phục vụ cho việc hoàn thành nó là được. Sự nghiệp: Khá ổn, tốt nhất là làm việc theo từng bước, có ý tưởng thì cứ đi làm đi đừng do dự, nếu không dứt khoát thì ý tưởng sẽ không thể thực thi và chắc chắn là xôi hỏng bỏng không. Tài lộc: Tạm ổn, chú ý nắm bắt nguồn cảm hứng của bản thân, đừng bỏ lỡ dự án tốt là được. Tình cảm: Tạm ổn, hai bên đều có ý muốn giao tiếp, tránh gây áp lực quá lớn cho đối phương là xong. Sức khỏe: Khá ổn, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, nhìn nhận con người và sự việc từ nhiều góc độ thì mới không bị lệch lạc, nếu không sẽ rất khó để biết được bức tranh toàn cảnh. Sự nghiệp: Bình thường, phải thử xem xét các dự án trong tay từ nhiều phương diện, hoặc là trước khi làm việc hãy chuẩn bị sẵn các loại phương án dự phòng và điều tra rõ tình hình thực tế thì mới biết nên hành động như thế nào cho phải. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính khả năng bị kẹt vốn trong dự án là khá cao. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều cảm thấy bản thân phải chịu tủi thân, trên thực tế trong mối quan hệ này ai cũng kẻ tám lạng người nửa cân cả. Sức khỏe: Bình thường, chú ý vấn đề về chứng hoa mắt chóng mặt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay khá tốt, có thể tìm thấy những việc mình hứng thú để làm, hãy cố gắng kiên trì và tránh tình trạng bỏ cuộc giữa chừng. Sự nghiệp: Rất tốt, ở chốn công sở việc tạo ra thành tích không phải là vấn đề lớn, nhưng thiếu đi sự kiên nhẫn thì rất dễ bị lật xe, đừng có suy nghĩ muốn đi đường tắt mà bắt buộc phải tiến bước vững vàng. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính có rất nhiều thông tin và tin tức khác nhau, đưa ra sự lựa chọn như thế nào là việc bạn phải đối mặt. Tình cảm: Khá tốt, bạn và nửa kia ở bên nhau nên tổ chức thêm nhiều hoạt động hẹn hò thú vị để gia tăng sự tương tác. Sức khỏe: Hơi tốt, vận động điều độ sẽ có lợi cho sức khỏe.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay tạm ổn, có chút trở ngại nhỏ xuất hiện, tuy nhiên có thể tìm ra cách xử lý nên không có vấn đề gì lớn. Sự nghiệp: Tạm ổn, gặp khó khăn khi làm việc cũng đừng sợ, bạn có năng lực để giải quyết êm đẹp mọi chuyện, đối mặt với nhiều thử thách khi hành sự thì không còn cách nào khác là phải dựa vào sự cẩn trọng. Tài lộc: Tạm ổn, có một số khoản chi tiêu tốt nhất là nên chờ thêm rồi hẵng tính, tiết kiệm một chút và đừng cứ muốn mua gì là mua. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật nên tích cực giao tiếp nhiều hơn, tốt nhất là kịp thời giải quyết những bất mãn. Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ là được. (Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi cung hoàng đạo năm 2025 #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/4: Bạch Dương vận may tới, đừng quá tham lam

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/4, Bạch Dương đón may mắn, gặp quý nhân, tuy nhiên đừng quá thực dụng. Sư Tử đừng quá kỳ vọng thì sẽ được như ý.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch đều rất được, chỉ là không thể quá tham lam. Phương diện sự nghiệp khá ổn, công việc có cơ hội kết giao với những nhân vật lớn, học hỏi thêm cách làm việc của quý nhân sẽ có ích cho bản thân, đừng giao tiếp với người khác một cách quá thực dụng là được. Phương diện tài lộc sáng sủa, về mặt đầu tư quản lý tài chính làm dự án theo kế hoạch thì việc thu được lợi nhuận ngoài mong đợi, cứ an tâm mà làm là được, đừng không biết thế nào là đủ. Phương diện tình cảm tạm ổn, khi nửa kia giúp đỡ mình thì không thể coi đó là điều hiển nhiên, nên giữ tấm lòng biết ơn thì hơn. Phương diện sức khỏe khá ổn, trạng thái tổng thể không tồi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, bạn hơi nhát gan sợ phiền phức, thực tế điều này cũng hạn chế sự trưởng thành của chính bạn. Phương diện sự nghiệp tạm ổn, công việc luôn làm những dự án quen thuộc thì dễ đạt thành tích, nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc với nghiệp vụ mới thì vẫn nên có ý thức tham gia, đừng chỉ ngồi chờ cấp trên phân công. Phương diện tài lộc tạm ổn, lo lắng làm cái mới không có lợi nhuận, điều này chủ yếu vẫn là do thực lực của bản thân chưa đủ, học hỏi nâng cao nhiều hơn là được. Phương diện tình cảm khá ổn, hai bên đều lo lắng mình làm gì khiến nửa kia không vui, thực sự là nghĩ quá nhiều không cần thiết. Phương diện sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/4: Nhân Mã gặp quý nhân, kinh doanh khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/4, Nhân Mã thuận lợi mọi bề, có thêm quan hệ tốt. Bọ Cạp bớt lo nghĩ những chuyện không đâu.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, chỉ cần phân bổ thời gian tốt thì việc đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Sự nghiệp: Khá ổn, ở chốn công sở sẽ phát hiện ra có không ít dự án có thể làm, nếu đủ năng lực thì có thể đồng thời triển khai nhiều dự án cùng lúc, tuy nhiên cần chú ý nhịp độ để tránh tình trạng luống cuống tay chân. Tài lộc: Khá ổn, tốt nhất là nên duy trì cân bằng thu chi, dồn toàn bộ vốn liếng vào một dự án là điều không hay. Tình cảm: Tạm ổn, đôi bên đều cần phải chủ động thúc đẩy mối quan hệ phát triển, chỉ trông chờ vào một người làm thì chắc chắn là không được. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động gân cốt nhiều hơn là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn hành sự có thể tìm ra được bí quyết nên không cần mất quá nhiều sức lực cũng có thể tạo ra thành tích. Sự nghiệp: Khá tốt, việc đạt được thành tích không phải là vấn đề lớn nhưng tốt nhất là thông qua phương thức hợp tác, có cơ hội tham gia vào một số dự án nhỏ sẽ càng mang lại cảm giác thành tựu, thứ phù hợp với bản thân mới là thứ tốt. Tài lộc: Khá tốt, tiết kiệm nhiều hơn là được, cố gắng đừng tham gia vào những dự án vượt quá khả năng chi trả của bản thân. Tình cảm: Khá ổn, bạn và nửa kia chung sống vững vàng, sẽ không xuất hiện chuyện gì buồn bực. Sức khỏe: Khá ổn, tốt nhất là nên bổ sung nhiều dinh dưỡng và nâng cao ý thức chăm sóc cơ thể.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4: Sư Tử hóa nguy thành an, làm ăn tấn tới

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4, Sư Tử có bản lĩnh sẽ ung dung bình tĩnh vượt qua khó khăn. Song Tử linh hoạt, không dễ chịu thiệt thòi.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, hãy nghe nhiều hơn những lời khuyên có ích cho bản thân, bớt đi những hành động cứng đầu là được. Về sự nghiệp khá ổn, cấp trên và khách hàng gặp phải chốn công sở đòi hỏi bạn phải biết nịnh nọt đôi chút, dùng từ ngữ nói chuyện mềm mỏng hơn, đừng cố chấp bám lấy một lý lẽ và bày tỏ quan điểm quá cứng nhắc. Về tài lộc tạm ổn, mua sắm đồ đạc không thể quá bốc đồng, nếu người khác khuyên bảo món đồ nào đó không tốt thì nên lắng nghe. Về tình cảm tạm ổn, nửa kia tính tình hơi nóng vội, khi cảm xúc dâng trào khó tránh khỏi việc nói năng khó nghe, tốt nhất là nên bao dung nhiều hơn. Về sức khỏe khá ổn, gặp chuyện bớt tức giận và nóng vội là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn có không ít cảm hứng xuất hiện và sẵn lòng sử dụng nó vào những việc bản thân đam mê. Về sự nghiệp khá tốt, hành sự chốn công sở có chút hay lo toan, đặc biệt là đối với những dự án bản thân hứng thú sẽ dồn lượng lớn nhiệt huyết vào làm, cố gắng cống hiến vừa sức để tránh tình trạng kiệt sức là được. Về tài lộc khá tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án tốt thì cần phải dùng tâm để làm, đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện được mất mà cứ làm theo kế hoạch là xong. Về tình cảm khá tốt, hai người chung sống hòa hợp không có chuyện gì buồn bực xảy ra, sự tương tác cũng trở nên lãng mạn hơn nhiều. Về sức khỏe hơi tốt, trạng thái tổng thể vô cùng tích cực.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới