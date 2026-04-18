Tử vi 12 cung hoàng đạo 19/4: Song Ngư vận khí bùng nổ, thành công ngoạn mục

Tử vi 12 cung hoàng đạo 19/4, Song Ngư vận khí tốt lên, dễ dàng có được thành công mà người khác mơ ước. Kim Ngưu thiếu tính chủ động, khó thăng tiến.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, có nhiều ý tưởng và cũng sẵn sàng thử thách những điều mới mẻ. Về sự nghiệp khá ổn, chốn công sở chỉ cần hành sự theo kế hoạch trước đó là được, có cơ hội tiếp xúc với nghiệp vụ mới thì đừng lùi bước, nỗ lực học hỏi thử nghiệm cũng là cơ hội nâng cao bản thân. Về tài lộc bình thường, phương diện đầu tư quản lý tài chính sẽ có ý thức đề phòng rủi ro, nhưng làm thế nào cho tốt thì vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Về tình cảm bình thường, trong tình yêu cả hai đều có những dự định nhất định cho tương lai, chỉ là khi hành động lại không tìm được điểm tựa nên có chút bối rối. Về sức khỏe khá ổn, nên vận động nhiều hơn, đừng mãi nhốt mình trong nhà.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay bình thường, làm việc cứ lề mề chậm chạp là không được đâu, người khác nhanh hơn bạn thì có thể bạn sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh đấy. Về sự nghiệp bình thường, nếu không thể nắm bắt cơ hội xung quanh, chỉ biết cấp trên sai gì làm nấy thì khó mà thăng tiến, thiếu đi tính chủ động tích cực thì thực thi nhiệm vụ cũng kém hiệu quả. Về tài lộc bình thường, trước tiên hãy đi tìm hiểu thêm vài dự án, đánh giá và lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi mới có thể chọn được thứ thực sự phù hợp. Về tình cảm bình thường, hai bên đều nên tích cực giao tiếp hơn, đừng chung sống một cách tẻ nhạt thiếu sức sống nữa. Về sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, cần xử lý những vấn đề còn tồn đọng từ trước, mau chóng kết thúc đừng chần chừ dây dưa là được. Về sự nghiệp khá tốt, có một số rắc rối nhỏ để lại từ trước cần được giải quyết, làm xong những việc này mới có thể chính thức triển khai dự án mới, đừng phớt lờ chúng. Về tài lộc khá tốt, bạn sẽ nhận ra một số thói quen chi tiêu của mình chưa được tốt lắm, cần phải sửa đổi một chút. Về tình cảm khá tốt, trong mối quan hệ thân mật bạn cần lưu tâm nhiều hơn đến nhu cầu thực sự của nửa kia, bản thân mình thấy tốt chưa chắc đã là tốt thực sự. Về sức khỏe hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần khá sung mãn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay bình thường, đừng sợ hãi việc giao tiếp xã hội, tốt nhất nên thử tăng cường rèn luyện các kỹ năng xã hội nhiều hơn. Về sự nghiệp khá ổn, lo lắng không xử lý tốt các mối quan hệ xã giao rồi đâm ra căng thẳng quá mức là điều không cần thiết, hãy hào phóng và mạnh dạn hơn, cứ nghĩ rằng tất cả đều vì công việc, nhắm vào việc chứ không nhắm vào người thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Về tài lộc bình thường, phương diện đầu tư quản lý tài chính giai đoạn đầu của dự án cần thời gian chuẩn bị, muốn nhìn thấy lợi nhuận ngay lập tức là điều không thực tế. Về tình cảm bình thường, hai người ở bên nhau cần mở lòng, chân thành trò chuyện và tháo gỡ những hiểu lầm là ổn. Về sức khỏe bình thường, giữ tâm thái thư giãn và bớt lo âu là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay hơi kém, áp lực khá lớn nên suy nghĩ trốn tránh thực tại cũng nhiều lên. Về sự nghiệp hơi kém, áp lực không hề nhỏ, bản thân đã xuất hiện tình trạng khó bề chống đỡ nổi, hiện tại vẫn chưa thể bỏ cuộc hãy cố gắng kiên trì thêm chút nữa, nếu buông tay chắc chắn sẽ xôi hỏng bỏng không. Về tài lộc hơi kém, tốt nhất là nên chọn ra thứ phù hợp với mình nhất trong vô số các dự án, đừng ảo tưởng cái gì tốt đẹp cũng chiếm hết. Về tình cảm hơi kém, bạn và nửa kia khi chung sống tốt nhất nên giữ sự đồng điệu trong hành động, có áp lực gì thì phải cùng nhau chống đỡ. Về sức khỏe bình thường, nghỉ ngơi nhiều hơn là tốt nhất.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, hành sự sẽ trở nên tự tin hơn, bớt đi những lúc hoang mang không biết đưa ra chủ ý. Về sự nghiệp rất tốt, khả năng gặp được quý nhân chốn công sở là rất lớn, đối nhân xử thế đàng hoàng chững chạc tự nhiên sẽ khiến đối phương phải coi trọng. Về tài lộc hơi tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính có không ít dự án để lựa chọn, đối với một số người thì tình hình kinh tế xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt và không còn thiếu hụt chật vật nữa. Về tình cảm hơi tốt, nửa kia luôn luôn ủng hộ bạn, bạn có thể nhận được không ít sự động viên cả về tinh thần lẫn vật chất từ đối phương. Về sức khỏe khá tốt, tâm trạng bình yên và ít khi vì chuyện gì mà nóng nảy.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay khá ổn, cứ làm việc theo nhịp độ của riêng mình là được, không cần thiết phải chạy theo người khác. Về sự nghiệp khá ổn, thể hiện được trình độ chuyên môn chốn công sở đa phần sẽ nhận được sự công nhận của cấp trên và khách hàng, họ cũng yên tâm giao phó những việc quan trọng cho bạn. Về tài lộc bình thường, cứ hành sự theo suy nghĩ và kế hoạch của bản thân, phải tin tưởng vào khả năng phán đoán của chính mình. Về tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật coi như khá chu đáo, sẵn sàng hiến kế và giúp đỡ đối phương làm chút gì đó. Về sức khỏe khá ổn, vận động điều độ có thể giúp xoa dịu cảm xúc lo âu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, hành sự khá bảo thủ và không mấy sẵn lòng thử nghiệm những thứ không quen thuộc hay không nắm chắc. Về sự nghiệp bình thường, chuyên tâm làm tốt việc của mình là được, bớt xen vào nhiệm vụ của người khác để tránh tình trạng lợn lành chữa thành lợn què gây thêm rắc rối, cá nhân không mắc sai lầm chính là sự trợ giúp lớn nhất dành cho tập thể rồi. Về tài lộc bình thường, phương diện đầu tư quản lý tài chính việc lựa chọn dự án khá thận trọng dè dặt, khả năng chịu đựng rủi ro cũng không cao. Về tình cảm bình thường, bạn và nửa kia đều thích chung sống theo cách thức vốn có, không muốn thay đổi điều gì. Về sức khỏe bình thường, chú ý chăm sóc cơ thể là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay rất tốt, nếu có hứng thú với việc gì đó bạn sẽ quan sát trước, ra tay cẩn trọng vì không muốn xuất hiện tổn thất. Về sự nghiệp khá tốt, chốn công sở có thể sẽ gặp được khách hàng chất lượng cao, đối phương bắt bẻ và có nhiều yêu cầu thì cũng đừng căng thẳng, cố gắng sử dụng kỹ năng chuyên môn để phục vụ tốt họ thì thành tích sẽ không hề tệ. Về tài lộc hơi tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính đừng vội mềm lòng rục rịch chỉ vì nghe người ta ngon ngọt dụ dỗ, tốt nhất là nên nghiên cứu rõ ràng các dự án rồi hẵng bắt tay vào. Về tình cảm hơi tốt, khi suy xét vấn đề đừng quá ích kỷ, quan tâm đến cảm nhận của đối phương sẽ tốt hơn. Về sức khỏe tạm ổn, ăn uống chừng mực tiết chế một chút là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá tốt, khắt khe với bản thân thì được nhưng không áp dụng cho tất cả mọi người nên tốt nhất hãy lưu ý điểm này. Về sự nghiệp rất tốt, bản thân làm việc có chừng mực và có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng hạn, tuy nhiên đừng đòi hỏi quá nhiều ở những người xung quanh, cẩn thận lại gây ra sự bất mãn cho họ. Về tài lộc khá tốt, cứ làm dự án theo đúng kế hoạch là được, cố gắng tránh tình trạng do dự chần chừ. Về tình cảm khá tốt, tốt nhất nên cố gắng tìm hiểu thêm những chủ đề mà nửa kia thích trò chuyện thì mới có thể giao tiếp vui vẻ. Về sức khỏe hơi tốt, bổ sung thêm vitamin hợp lý là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay tạm ổn, bạn khá tự tin vào năng lực của bản thân, làm việc sẽ không tỏ ra rụt rè sợ sệt. Về sự nghiệp tạm ổn, làm việc cẩn trọng chăm chỉ và yêu cầu cao ở bản thân, trình độ chuyên môn đa phần sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên và khách hàng nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Về tài lộc tạm ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính thích những dự án thiên về tiết kiệm tích lũy hơn, có sự nhận thức rõ ràng về trình độ quản lý tài chính của bản thân. Về tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật khá giỏi vun đắp tình cảm, đối với bạn mà nói việc chiều theo sở thích của nửa kia để chung sống là điều không mấy khó khăn. Về sức khỏe khá ổn, đừng ngồi lâu một chỗ mà hãy hoạt động nhiều hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay rất tốt, kiên trì với quan điểm của bản thân không sai nhưng đừng quá cực đoan thì sẽ nhận được những lời khuyên cực kỳ bổ ích. Về sự nghiệp khá tốt, nhanh chóng triển khai hành động là không có vấn đề gì, nhưng cũng phải tỉ mỉ trong các chi tiết chứ đừng vì ham nhanh, như vậy thành tích sẽ tốt vượt bậc, khởi sắc ở một số lĩnh vực mới. Về tài lộc khá tốt, chờ đợi thêm thường có thể né được cạm bẫy, đem về lợi lộc lớn cho bản thân và doanh nghiệp. Về tình cảm tạm ổn, nửa kia tính tình nóng nảy bốc đồng dễ cáu gắt nổi giận, bạn nên bao dung nhiều hơn thì tốt. Về sức khỏe khá tốt, vận động điều độ sẽ rất tốt cho cơ thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Theo Sohu
